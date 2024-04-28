İçişleri Bakanı: 'Bozdoğan-30' operasyonlarında 147 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İçişleri Bakanı: 'Bozdoğan-30' operasyonlarında 147 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı: \'Bozdoğan-30\' operasyonlarında 147 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde gerçekleştirilen 'Bozdoğan-30' operasyonlarında 147 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden örgüt lehine yayınlar yaptığı belirtildi. Ayrıca, bazı şüphelilerin terör örgütüne üye olma, örgüte yardım ve yataklık etme suçlarından arandığı ve hapis cezası bulunduğu ifade edildi.

28.04.2024 09:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde bölücü terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-30" operasyonlarında 147 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde Adıyaman, Ağrı, Aydın, Burdur, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Kilis, Osmaniye, Rize, Siirt, Tekirdağ, Mersin, Ankara, Antalya, Denizli, Elazığ, İzmir, Manisa, Mardin, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da bölücü terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-30" operasyonları düzenlendiğini aktardı.

Operasyonlarda 147 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden jandarmamız ve polisimizle operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek?." ifadelerini kullandı.

Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, terör örgütüne üye olma, örgüte yardım ve yataklık etme suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini belirten Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul merkezli Ankara ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin, bölücü terör örgütünün 'basın yapılanması' içerisinde faaliyet gösteren, terör örgütüyle bağlantılı ve terör örgütü lehine yayın yapan haber sitelerinde faaliyet yürüterek propaganda içerikli program ve haberler yaptıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yatıkları ve terör örgütünün basın komitesi içerisinde faaliyet yürüterek, örgüte yönelik yayın yapan kanallarda muhabirlik yaptıkları tespit edildi."

Yerlikaya, Mersin, Ankara, Antalya, Aydın, Denizli, Elazığ, İstanbul, İzmir, Kilis, Manisa, Mardin, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak ve Van TEM şube müdürlüklerince yapılan operasyonlarda ise şüphelilerin Nevruz etkinliklerine katılarak terör örgütünün propagandasını yaptıklarının, 2022'de ülkeye illegal yollardan geçtikleri tespit edilerek yakalanan terör örgütü mensuplarına geçişleri sırasında yardım ettiklerinin, geçmiş dönemde terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kayıtları bulunduğunun tespit edildiğini aktardı.

Operasyonlar sonucu, çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, plastik el bomba ve dijital materyal ile örgütsel dokümana el konulduğunu bildiren Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Sosyal Medya, Bozdoğan, Güvenlik, Terör, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: 'Bozdoğan-30' operasyonlarında 147 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:53 Vekillerin 1 dakikası tehlikede Muhalefetten “Kürsü hakkının kısıtlanmasına asla izin vermeyiz“ tepkisi Vekillerin 1 dakikası tehlikede! Muhalefetten "Kürsü hakkının kısıtlanmasına asla izin vermeyiz" tepkisi
08:24 Özgür Özel ilk kez açıkladı: Kardeşim Barış Özel, Adalet Yürüyüşü’nden beri işsiz Özgür Özel ilk kez açıkladı: Kardeşim Barış Özel, Adalet Yürüyüşü'nden beri işsiz
07:56 Brezilya’da lüks aracıyla bir kişinin ölümüne sebep olan genç annesi tarafından kaçırıldı Brezilya'da lüks aracıyla bir kişinin ölümüne sebep olan genç annesi tarafından kaçırıldı
03:43 Karakolda 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili çarpıcı detay Sesi duyan Adıyamanlılar merkeze koşmuş Karakolda 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Sesi duyan Adıyamanlılar merkeze koşmuş
21:12 İYİ Parti’nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu’ndan ilk sözler İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan ilk sözler
03:17 Binyamin Netanyahu’yu tutuklanma endişesi bastı Telefonu bir an olsun elinden düşürmüyor Binyamin Netanyahu'yu tutuklanma endişesi bastı! Telefonu bir an olsun elinden düşürmüyor
00:01 Volkan Demirel: İstifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı Volkan Demirel: İstifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı
23:51 Bolu’da toz taşınımı etkisi Gökyüzü kırmızıya büründü Bolu'da toz taşınımı etkisi! Gökyüzü kırmızıya büründü
23:23 Bülent Uygun, Manaj-Galatasaray iddialarına noktayı koydu: Feriştahı gelse görüşemez Bülent Uygun, Manaj-Galatasaray iddialarına noktayı koydu: Feriştahı gelse görüşemez
23:15 İzmir’de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yangın İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yangın
23:10 İsrail’de hükümet karıştı Netanyahu’yu tehdit ettiler İsrail'de hükümet karıştı! Netanyahu'yu tehdit ettiler
22:52 Adıyaman’da bir polis, karakolda meslektaşlarına silahla ateş açtı: 2 polis şehit oldu Adıyaman'da bir polis, karakolda meslektaşlarına silahla ateş açtı: 2 polis şehit oldu
22:07 Aralarında sorun mu var İsmail Kartal, Dzeko’yu neden yedek bıraktığını açıkladı Aralarında sorun mu var? İsmail Kartal, Dzeko'yu neden yedek bıraktığını açıkladı
21:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İYİ Parti’nin yeni lideri Dervişoğlu’na tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti'nin yeni lideri Dervişoğlu'na tebrik telefonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 10:37:01. #1.13#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: 'Bozdoğan-30' operasyonlarında 147 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement