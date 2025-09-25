İki Dev Marka Gamador Ve Telekom Sporda Güçlerini Birleştirdi

Gamador İnşaat'tan Dev Sponsorluk

Ankara'nın köklü markalarından Gamador İnşaat, Türk Telekom Basketbol Takımı'nın 2025-2026 sezonu resmi sponsoru oldu. JW Marriott Hotel Ankara'da düzenlenen basın toplantısında imzalanan anlaşma, spor camiası ve iş dünyasının temsilcilerinden yoğun ilgi gördü.

Türk Telekom Spor Kulübü Başkanı Savtekin Şentürk ile Gamador İnşaat Yönetim Kurulu Başkanları Murat Kararaslan ve Ertan Üşenmez arasında imzalanan protokolün imza törenine, Türk Telekom Basketbol Takımı Başantrenörü Erdem Can, Genel Menajer Adnan Önder Külçebaş ile Takım Kaptanı Doğuş Özdemiroğlu da katıldı.

Törende konuşan Başantrenör Erdem Can, "Hem markamızı hem ülkemizi en doğru şekilde temsil eden takım olmak istiyoruz" dedi.

Murat Karaarslan ise konuşmasında, Gamador İnşaat'ın güçlü bir ekonomik yapıya sahip olduğunu, bu ekonomik gücünü de sporun ve sporcunun gelişimine katkıda da kullandığını söyledi.

"Türk Telekom Basketbol Takımı, yıllardır Ankara'nın gururu olmuş, ülkemizi ulusal ve uluslararası arenada başarıyla temsil etmiştir. Gamador İnşaat olarak böylesine köklü bir camiaya destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ankara'da doğmuş, Ankara'da büyümüş bir firma olarak, yine Ankara'nın güzide bir takımıyla gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin iki tarafa da önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Karaarslan, Telekom'un basketbol vizyonu ile Gamador'un üretken ve yenilikçi yaklaşımının birleşmesinin sporcular ve gençler için yeni fırsatlar yaratacağını da vurguladı.

Ertan Üşenmez ise sponsorluk anlaşmasıyla Ankara'nın geleceğine dair güçlü bir irade ortaya koyduklarını ifade ederek, "Spora ve gençlerimize karşı sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Gamador İnşaat olarak, bugüne kadar yaptığımız her işte üretkenliği, yeniliği ve kalıcı değerler bırakmayı hedefledik. Şimdi bu yaklaşımımızı Türk Telekom Basketbol Takımı ile yan yana getirmenin heyecanını yaşıyoruz." dedi.

Üşenmez, basketbolun sahada öğrettiği disiplin, takım ruhu ve mücadele azmine dikkati çekerek, söz konusu sponsorluk iş birliği ile gençlerin hem sporcu kimliklerine hem de kişisel gelişimlerine destek olmayı hedeflediklerini kaydetti.

İmza töreninde konuşan Türk Telekom Spor Kulübü Başkanı Savtekin Şentürk ise önemli bir ekonomik güce sahip olan Gamador İnşaat'ın resmi sponsorluğunun kulübün hedeflerine ulaşmasında büyük önem taşıdığını belirtti.

Şentürk "Bir basketbol takımı kurmak, tıpkı bir bina inşa etmek gibidir. Öncelikle sağlam bir temel atmanız gerekir. Ardından, başarıya giden yolun planını yani 'projesini' çizer, hedeflerinize doğru adım adım ilerlersiniz. Bizim temellerimiz; yıllardır bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımız, kulübümüze gönül veren sporcularımız ve güç aldığımız değerlerimizdir. Bu yolculukta arkamızda, Türk Telekom gibi köklü, güçlü ve yenilikçi bir şirketin desteğini görmek bizim için çok değerli. Bu güçlü desteğin sağlanmasında yanımızda olan Türk Telekom CEO'muz Sayın Ümit Önal beyefendiye teşekkür ediyorum." dedi.

Kulübün hedeflerine de değinen Şentürk, "Hedefimiz ve hayalimiz Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde en üst sıralarda yer almak ve EuroCup'ta ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir." dedi. Şentürk, bu hedeflere ulaşma yolunda kendilerine destek olan Gamador İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Üşenmez ve Avukat Abdullah Karaarslan'a teşekkür etti.

Şentürk ayrıca tüm Ankaralı basketbolseverleri maçlarına davet ederek, taraftarların kulüp için en değerli unsur olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından imzalar atıldı ve forma takdim töreni gerçekleştirildi.