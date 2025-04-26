İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB'den dikkat çeken savunma - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB'den dikkat çeken savunma

Geniş Video İzle

Tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun otelde yaptığı toplantı öncesi kameraların koruma tarafından bantla kapatılmasıyla ilgili İBB'den açıklama geldi. Geçmişte İmamoğlu'nun bazı görüntülerinin izinsiz şekilde servis edildiğini belirten İBB açıklamada, "Bu nedenle görüşme yaptığı mekanlarda kişisel verilerin korunmasına özel bir hassasiyet gösterilmektedir." ifadelerine yer verildi.

26.04.2025 19:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 53 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 50 kişinin yakalandığı bildirildi.

İBB'YE YÖNELİK SORUŞTURMADA KAMERALARI BANTLAYAN İSİM DE GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu ve diğer yolsuzluk şüphelilerinin toplantı yaptığı oteldeki kameraların toplantıdan önce korumalar tarafından bantlandığını gösteren görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntülerde oteldeki güvenlik kameralarını bantlayarak İmamoğlu ve 'para kasaları' olduğu iddia edilen isimlerin görüntülerinin alınmasını engelleyen koruma Çağlar Türkmen de yakalanarak gözaltına alındı.

İBB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İmamoğlu otele girmeden önce güvenlik kameralarının bantlanmasıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. İmamoğlu'nun daha önce yaptığı bazı görüşmelerin izinsiz şekilde servis edildiğini belirten İBB, bu nedenle güvenlik önlemlerine özel hassasiyet gösterildiğini savundu.

"İMAMOĞLU'NUN ETKİN GÜVENLİK ÖNLEMLERİYLE KORUNMASI SON DERECE DOĞAL"

İBB Tekzip Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Basına servis edilen son bavul görüntüleri üzerinden yaratılmak istenen algı" bile bu uygulamanın neden yapıldığını anlatmaya yeterlidir. İstanbul gibi kalabalık bir şehirde, halkın arasında bulunan, açık alanlarda çok sayıda insanla doğrudan temas eden bir belediye başkanının etkin güvenlik önlemleriyle korunması son derece doğaldır. Ekrem İmamoğlu özel koruma kararı olan bir siyasetçidir. Güvenlik ekibinde devletin görevlendirdiği 4 polis memuru da bulunmaktadır.

"GEÇMİŞTEKİ TECRÜBELER SEBEBİYLE ÖZEL BİR HASSASİYET GÖSTERİLİYOR"

Güvenlik önlemleri sadece kişisel korunmayı değil, aynı zamanda kamu güvenliğini sağlamayı da amaçlamaktadır. İmamoğlu'nun geçmişte yaşadığı tecrübeler (örneğin, otel görüşmelerinin ve resmi yemeklerin MOBESE kayıtlarının izinsiz şekilde servis edilmesi) sebebiyle, görüşme yaptığı mekanlarda kişisel verilerin korunmasına özel bir hassasiyet gösterilmektedir.

"OTELİN KAMERALARI KAPATILMADI, GEÇİCİ TEDBİR ALINDI"

Güvenlik ekibi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat çerçevesinde hareket etmekte, güvenlik önlemlerini geçmiş hukuksuzluk örneklerinden çıkartılan derslerle geliştirmektedir. İmamoğlu'nun MOBESE kayıtlarının basına sızdırılması gibi kişisel güvenlik ve gizliliğe yönelik yapılan şikayetleri hukuki mercilere iletilmesine rağmen sonuçsuz kalmıştır. Bu durum, mevcut güvenlik önlemlerinin artırılmasını ve daha titiz bir yaklaşım benimsenmesini zorunlu hale getirmiştir. Son olayda da otelin kameraları kapatılmamıştır. Geçici tedbir alınmıştır.

"PROFESYONEL VE YASAL UYGULAMALAR"

Yürütülen tüm uygulamalar rutin güvenlik prosedürleri kapsamında ve kamu güvenliği bilinciyle gerçekleştirilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun güvenlik tedbirleri; hem şahsi tehditlere hem de kamu güvenliği risklerine karşı alınmış profesyonel ve yasal uygulamalardır. Alınan tedbirler, İstanbul halkının güvenliğini ve İBB Başkanının görevini kesintisiz sürdürebilmesini temin etmeye yöneliktir. Kamuoyuna farklı yansıtılmaya çalışılan bu uygulamalar, yalnızca Ekrem İmamoğlu'nun değil, bulunduğu ortamlardaki tüm vatandaşların korunmasına hizmet etmektedir."

İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB'den dikkat çeken savunma
İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB'den dikkat çeken savunma

İMAMOĞLU OTELE GELMEDEN ÖNCE KAMERAYI BANTLA KAPATTI

Öte yandan soruşturma dosyasına giren yeni deliller ve görüntülerde, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde faaliyet gösteren Adnan Çebi'ye ait otelde 12 Ekim 2024'te saat 08.48'de elinde bavulla bir kişinin geldiği, İmamoğlu'nun şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Hüseyin Köksal ve Fatih Keleş ile buluşup görüşmesinden yaklaşık 50 dakika önce koruma görevlilerinin geldiği görülüyor.

Söz konusu görüşmenin yapılacağı salonu gören kameraların korumalar tarafından 09.14'te siyah bantla kapatıldığı ve görüntü alınmasını engellediği saptanan görüntülerde, Ekrem İmamoğlu'nun saat 10.04'te geldiği anlar yer alıyor. İmamoğlu'nun 11. 29'da ayrıldığı görülüyor.

EN NET GÖRÜNTÜLERİ SANİYE SANİYE KAMERALARDA

Kritik görüşme öncesi 12 Ekim 2024'te saat 08.48'de siyah aracın otelin girişine geldiği ardından bir kişinin araçtan indiği görülüyor. Şahsın, bir süre sonra kadraja bavulla giren ve Ekrem İmamoğlu'nun koruması olduğu öne sürülen kişiyle selamlaşarak otele giriş yaptığı anlara ilişkin görüntülere de yansıyor.

Yapılan incelemede toplantıdan 4 gün önce kameraların kapatıldığı ve toplantı günü valizlerin otele getirilişi ve toplantı sonrası valizlerin çıkarılması ve sonrasında Ekrem İmamoğlu'nun otelden ayrıldıkları anlar görüntülere yansıyor.

İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB\'den dikkat çeken savunma
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB'den dikkat çeken savunma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan tebliğ etti: 5 isme büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevi Bakan Fidan tebliğ etti: 5 isme büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevi
Yeni bayrak ilk kez BMGK’da göndere çekildi Suriye’den tarihi oturumda kritik İsrail uyarısı Yeni bayrak ilk kez BMGK'da göndere çekildi! Suriye'den tarihi oturumda kritik İsrail uyarısı
Trabzonspor U19’un UEFA Gençlik Ligi finalindeki rakibi belli oldu Trabzonspor U19'un UEFA Gençlik Ligi finalindeki rakibi belli oldu
İstanbul’daki 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından halk sokaklara çıktı İstanbul'daki 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından halk sokaklara çıktı
Bakan Murat Kurum açıkladı: Depremde en çok hangi ilçeler hasar aldı Bakan Murat Kurum açıkladı: Depremde en çok hangi ilçeler hasar aldı?
Esenyurt’ta deprem nedeniyle parkta kalan eşi ve baldızını silahla vurdu Esenyurt'ta deprem nedeniyle parkta kalan eşi ve baldızını silahla vurdu
Küme düşen ikinci takım belli oldu Beşiktaş, Hatayspor’u 5-1 yendi Küme düşen ikinci takım belli oldu! Beşiktaş, Hatayspor'u 5-1 yendi
Ahmet Ercan’dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz Ahmet Ercan'dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz
Trump’tan Zelenskiy’e ’Nadir Toprak Elementleri Anlaşması’ uyarısı: 3 hafta gecikti... Trump'tan Zelenskiy'e 'Nadir Toprak Elementleri Anlaşması' uyarısı: 3 hafta gecikti...
4.3 büyüklüğündeki deprem anında sallanan avize, depremin şiddetini gözler önüne serdi 4.3 büyüklüğündeki deprem anında sallanan avize, depremin şiddetini gözler önüne serdi
Ciro Immobile, Beşiktaş’ta bir ilki başardı Ciro Immobile, Beşiktaş'ta bir ilki başardı

18:47
Bülent Uygun, kızını toprağa verdi Cenazedeki hali yürekleri burktu
Bülent Uygun, kızını toprağa verdi! Cenazedeki hali yürekleri burktu
17:13
İran’da limandaki patlama anı kamerada: 4 ölü, 516 yaralı
İran'da limandaki patlama anı kamerada: 4 ölü, 516 yaralı
16:51
Özel’den Bakan Tekin’e “başörtüsü“ yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP’dir
Özel'den Bakan Tekin'e "başörtüsü" yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir
16:22
İmamoğlu’nun otel ziyaretindeki valizlerin sırrı Bakın içinde ne varmış
İmamoğlu'nun otel ziyaretindeki valizlerin sırrı! Bakın içinde ne varmış
15:52
Papa son yolculuğuna uğurlandı İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç
Papa son yolculuğuna uğurlandı! İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç
00:29
1 Mayıs ve 19 Mayıs’ta toplu ulaşım ücretsiz olacak
1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta toplu ulaşım ücretsiz olacak
00:04
Ekrem İmamoğlu’nun oteldeki en net görüntüleri ortaya çıktı Bavullarla birlikte ayrıldı
Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki en net görüntüleri ortaya çıktı! Bavullarla birlikte ayrıldı
23:44
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda iniş yapan uçaklara kuleden ’deprem’ uyarısı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yapan uçaklara kuleden 'deprem' uyarısı
23:22
CHP’li belediyenin direk danslı 23 Nisan etkinliğine tepki yağmaya devam ediyor
CHP'li belediyenin direk danslı 23 Nisan etkinliğine tepki yağmaya devam ediyor
23:09
DEM Parti’den Sırrı Süreyya Önder-Doğu Perinçek görüşmesine ilişkin açıklama
DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder-Doğu Perinçek görüşmesine ilişkin açıklama
22:54
Murat Kurum’dan Özgür Özel’e Kanal İstanbul yanıtı: Projenin tamamı sosyal konuttur
Murat Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul yanıtı: Projenin tamamı sosyal konuttur
22:40
Solskjaer’den Fenerbahçe derbisi için çok konuşulacak sözler: Sabırsızlıkla bekliyoruz
Solskjaer'den Fenerbahçe derbisi için çok konuşulacak sözler: Sabırsızlıkla bekliyoruz
22:33
Narin Güran davasında mahkemeden karar Duruşma için tarih de verildi
Narin Güran davasında mahkemeden karar! Duruşma için tarih de verildi
22:30
Bakan Kurum tarih vererek müjdeledi: 81 ilde yeni sosyal konut kampanyası
Bakan Kurum tarih vererek müjdeledi: 81 ilde yeni sosyal konut kampanyası
22:28
Ciro Immobile, Beşiktaş’ta bir ilki başardı
Ciro Immobile, Beşiktaş'ta bir ilki başardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2025 20:07:34. #7.12#
SON DAKİKA: İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB'den dikkat çeken savunma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.