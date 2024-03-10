İmamoğlu, Yenidoğan-Söğütlüçeşme Metro Hattının İlk Etabının Yapım Çalışmalarını Başlattı

Güncel

HAKAN KAYA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenidoğan-Sancaktepe-Finans Merkezi-Söğütlüçeşme metro hattının Yenidoğan-Emek arasındaki ilk etabının yapım çalışmalarını başlattı. "Bizden önce İBB'yi yönetenler, 25 yılda 125 kilometre metro yaptılar" diyen İmamoğlu, "25 yılda 125 kilometre metro yapanlar, ama yıllarca çok büyük bir iş yapmış gibi bunu anlatırlar, kendi kendilerini biraz da 'metro şampiyonu' ilan ederler. 2019'da er meydanına biz çıktık, biraz işler değişti. Biz metro yaptıkça, biraz da onların gerçek fotoğrafı meydana çıkmaya başladı. Biz, 5 yılda tam 65 kilometre metro yaptık. Yani bizden önce, 25 yılda yapılan metronun yarısından fazla metroyu, sadece 5 yılda yaptık. Bu çok değerli bir başarıdır" ifadelerini kullandı. 5 yılda 65 kilometre metro hattını ve 62 istasyonu hizmete açarak, Türkiye belediyecilik tarihinde eşi görülmemiş bir rekoru kırdıklarını vurgulayan İmamoğlu, "5 yılda, 8 kilometre metro yapıp, adım sayan arkadaş, tarihe geçti. Bir şey diyeceğim… Diyemiyorum. Yani o kadar bir garip bir durum ki. Ama söyleyeyim; ciddi bir tarafı daha var. Bu işin içinde emek hırsızlığı var. Onu söyleyeyim. Böyle saygısız siyaset olmaz. Kameralar önünde 8 adım atarak, 5 yılda yaptığımız 65 kilometreyi, 8 kilometreymiş gibi gösterebileceğini zanneden bu akla, şaşıyorum. Vatandaşa, emek gösteren insanlara, emekçilere, firmalara zerre saygısı yok. Allah akıl versin. Bunlar, kendilerini nimetten zannediyorlar. Vatandaşı aldatabileceklerini zannediyorlar" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek metro hattını Söğütlüçeşme'ye kadar uzatarak, metro yapım kriterlerine uygun hale getirdi. Yenidoğan-Sancaktepe-Finans Merkezi-Söğütlüçeşme metro hattının Yenidoğan-Emek arasındaki ilk etabının yapım çalışmalarına başlandı. Yenidoğan-Söğütleşme metro hattı başlama töreni; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, CHP Sancaktepe Belediye Başkan adayı Alper Yeğin, CHP Ataşehir Belediye Başkan adayı Onursal Adıgüzel, CHP Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ayhan Koç ve vatandaşların katılımlarıyla gerçekleştirildi.

HATTIN HİKAYESİNİ ANLATTI

Şantiye alanını dolduran vatandaşlara seslenen İmamoğlu, "Bu işi birlikte yapıyoruz duygusu bu milletin aklına, zihnine girdiği sürece, hiç kimse bu ülkede ve bu şehirde, artık tek kişilik kahramanı oynayamayacak. Milletçe başarıyoruz duygusunu büyütecek. Bu öyle olduğu sürece demokrasinin temelleri daha sağlam olur" dedi. Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek metro hattının iktidar kanadı tarafından propaganda malzemesi haline getirildiğini anlatan İmamoğlu, konuyla ilgili özetle şu açıklamaları yaptı:

"Burası, 2017'de, biz göreve gelmeden ta 2,5 sene önce Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattıyla birlikte planlanmıştı. Ama kredi temin edilemediği gerekçesiyle, bu hat, ihalenin yapıldığı yıl, o zamanki İBB yönetimi tarafından durduruldu. Projenin sahadaki fiziki ilerlemesi yüzde 2'ydi. Bakın; yüzde 2 ne biliyor musunuz? Bir-iki yerde, birkaç yerde şaft açmak. Şaft nedir? Inşaata malzeme indirmek, inşaatta çalışanları indirmek, oradaki teknik işleri yürütmek için yukarıdan aşağıya açılan -herkes anlasın diye anlatıyorum- bir nevi böyle büyük delikler düşünün. Şaft dediğimiz bu. Bunlar açılmış. ve o dönemde de bu hat için, onay almak için şantiye kurulmuş. Yapılan başvurular, bu bölgedeki yolculuk talebinin düşük olması ve yeterli düzeyde metro yapmaya değmeyeceği için reddedildi. Reddeden kim? Merkezi idare, biz değil. Türkiye'de raylı sistem yatırımlarını denetleyen bir yapı var Ankara'da. Siz oraya bildiriyorsunuz. Onlar diyor ki, 'olumlu, olumsuz; bu yapılır, yapılmaz.' O dönemde bu reddedildi. Biz de aynı başvuruyu defalarca yaptık. Yine reddedildi."

"BURADAKİ BELEDİYE BAŞKANLARINI BİLE, BU YALANLARI KONUŞMAYA ZORLADILAR"

"Onun için, bazı yerlerde güvenlik sorunu olduğundan ötürü, 'Efendim metro için açılan tünelleri kapatıyor' haberleri çıkmaya başladı. Yok öyle bir şey. Yalanı yeme yiyorlar. Ben bir siyasetçi, bir belediye başkanı olsam bu açıklamaları yapmam. Yapmam, utanırım. Buradaki belediye başkanlarını bile, bu yalanları konuşmaya zorladılar. Neymiş? Propaganda yapacakmış. Batsın öyle propaganda. Devlet işi öyle konuşulmaz. Gelirsin, konuşursun, anlatırsın, anlaşırsın. Hem de o dönemde bu ihaleleri iptal eden yönetici, altında imzası olan yönetici, bu projelere 'hayır' diyen yönetici, sonradan bakan olup, bu işin propagandasını bile yaptı; 'Ben geleyim ben yapayım.' Yahu İstanbul'dayken yapamadın da Ankara'dayken mi yapacaksın? Velhasıl 2023 yılında, metro hattının yapımı için gerekli yolculuk taleplerinin sağlanmasıyla birlikte, bu hattın kamu yatırım programına alınabilmesi Için girişimlere başladık."

"ANADOLU'NUN EN GÜÇLÜ METRO HATLARINDAN BİRİSİNİ ÜRETTİK"

"Ve hattın büyüklüğünü, güzergahını İmes'ten Söğütlüçeşme'ye kadar uzatarak, bir bütün olarak yeniden projelendirdik. ve ön etütlerini tamamladık ve Anadolu'nun en güçlü metro hatlarından birisini ürettik. Projelerin belli bir boyuta gelmesiyle, bu yılın Ocak ayında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na başvurarak, fizibilite onayını bile aldık. Hattın tümünün yapımına başlanması için, projeleri 6 ay içerisinde tamamlayacağız. ve onay sürecinin sonuçlanmasını sağlamak için, çalışmalara başlayacağız. Bugün itibariyle, Yenidoğan-Sancaktepe-Finanskent-Söğütlüçeşme metro hattının ilk etabı olan bu hattı, böyle bütünlükçü bir seviyeye taşıdığımız ve yolun sonunu ucunu gördüğümüz için, Yenidoğan-Emek arası ilk kesiminde bir yandan işimize devam edelim kararı aldık. Bu bölümünün finansını sağlayabilecek öngörüyü de sağladığımız için, ilk kesimde yapım işlemlerine bugün itibariyle tıkır tıkır başlıyoruz."

"METRO SINAVINDAN GEÇEMEYEN BİR BELEDİYE BAŞKANI SINIFTA KALIR"

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, sınavlarımızın en zoru, hatta büyükşehir belediyesinin sınavlarının en zoru, metro sınavıdır" diyen İmamoğlu, "Çünkü metro sınavı, çok fonksiyonel düşünülmesi gereken, çok aşamalı bir biçimde zaman-finans planlaması gereken meşakkatli bir iştir. Metro sınavından geçemeyen bir belediye başkanı, diğer bütün derslerden geçse bile sınıfta kalır. Çünkü metro ve raylı sistemler, İstanbul'un ulaşım sorunlarının en temel, en acil çözümüdür. Eğer yeterince verimli ve hızlı bir biçimde metro yapamıyorsanız, İstanbul'u yönetirken çok büyük bir yanlış yapıyorsunuz demektir. Bizden önce İBB'yi yönetenler, 25 yılda 125 kilometre metro yaptılar. Elbette emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Teşekkür edeceğiz. Kimsenin hakkını yemeyiz. Kimsenin hakkını da yedirmeyiz. Ama sırası geldiğinde, gerçekleri de konuşacağız. 25 yılda 125 kilometre metro yapanlar, ama yıllarca çok büyük bir iş yapmış gibi bunu anlatırlar. Fakat esasen karşılaştırma imkanı olmadığı için, kendi kendilerini biraz da 'metro şampiyonu' ilan ederler" şeklinde konuştu.

"2019'DA ER MEYDANINA BİZ ÇIKTIK, İŞLER DEĞİŞTİ"

"2019'da er meydanına biz çıktık, biraz işler değişti" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Biz metro yaptıkça, biraz da onların gerçek fotoğrafı meydana çıkmaya başladı. Biz, 5 yılda tam 65 kilometre metro yaptık. Yani bizden önce, 25 yılda yapılan metronun yarısından fazla metroyu, sadece 5 yılda yaptık. Bu çok değerli bir başarıdır. Tabii eğer planlama, verimlilik ve özellikle sürecin iyi işletilmesi yönünde hazırlıklı değilseniz ve de israf dolu bir dönem var ise, o zaman işiniz zor demektir. Biz ne yaptık? Plansız, verimsiz, israf dolu döneme son verdik. Türkiye tarihinin en büyük metro atılımını, bu 5 yıl gerçekleştirmiştir. Bunun altını çizelim. 5 yılda 65 kilometre metro hattını ve 62 istasyonu da hizmete açarak, Türkiye belediyecilik tarihinde eşi görülmemiş bir rekoru, sizlerin de katkısıyla başardık. Bizim bu performansımızın yanına bile yaklaşacak bir yönetimi, bu arkadaşlar gerçekleştiremez. Olmamıştır ve olamayacak ne yazık ki. Ama kendilerine çeki düzen verirlerse, aklı, bilimi, tekniği, işi bilen insanlarla iyi bir diyalogla süreç yönetimi önlerine koyarlarsa, belki bizim peşimizden gelmeye başlayabilirler."

PELİN ALPKÖKİN VE EKİBİNE ÖZEL TEŞEKKÜR

Tüm raylı sistemler yapımlarında emeği geçen kişi, kurum ve kuruluşlara isim isim teşekkür eden İmamoğlu, "5 yıldaki bu süreçte, raylı sistemler hattına baktığımızda da orada deneyimiyle bize güç katan Doç. Dr. Pelin Akkökin hanımefendiye ve onun çok kıymetli ekibine de buradan yürekten teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Onların da eline, yüreğine, katkılarına sağlık. Bakın; 5 yılda 65 kilometre metro, on binlerce kişinin emeğiyle üretildi. Bu muazzam emeği hiçe sayamayız" diye konuştu.

"5 YILDA, 8 KİLOMETRE METRO YAPIP, ADIM SAYAN ARKADAŞ, TARİHE GEÇTİ"

Rakibi Murat Kurum'un, kendisi yönetimindeki İBB'nin 5 yılda 8 kilometre metro yaptığı iddiasını hatırlatan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"5 yılda, 8 kilometre metro yapıp, adım sayan arkadaş, tarihe geçti, tarihe. Allah'ım ya, Rabbim ya. Bazen ne diyeceksin… Bir şey diyeceğim… Diyemiyorum. Yani o kadar bir garip bir durum ki. Ama söyleyeyim; ciddi bir tarafı daha var. Bu işin içinde emek hırsızlığı var. Onu söyleyeyim. Böyle saygısız siyaset olmaz. Kameralar önünde 8 adım atarak, 5 yılda yaptığımız 65 kilometreyi, 8 kilometreymiş gibi gösterebileceğini zanneden bu akla, şaşıyorum. Vatandaşa, bakın bu emek gösteren insanlara, emekçilere, firmalara zerre saygısı yok. Allah akıl versin. Bunlar, kendilerini nimetten zannediyorlar. Vatandaşı aldatabileceklerini zannediyorlar. Aynı akıl ne yaptı biliyor musunuz? Aynı akıl, hatırlayın, 2019'da milletin iradesini beğenmeyip, bizim için ne dediler' 'Seçimi çaldılar' dediler. Bu yalanla, milleti kandırabileceklerini düşündüler."

"MİLLET; KİMİN HIRSIZ VE YALANCI OLDUĞUNU SANDIKTA TESCİL ETTİ"

"Bunu unutmayacağız hiç. Niye biliyor musunuz? Vallahi billahi bu unutulmamalı. Millet bunu beynine kazımalı. ve bir daha milletin iradesine böyle bu çıkışı yapacak insanların karşısında, topyekun bir olmalı. Ama millet, -açık söyleyeyim- kimin hırsız, yalancı, vesaire olduğunu sandıkta tescil etti. Hem de söyleyeyim; 1 kere değil, 100 kere değil, 100 bin kere de değil, tam 806 altı bin kere bunu sandıkta tescilledi. Kendilerini milletin üstünde görenlere. Milleti aldatmaya kalkanlara atılmış 806 bin demokrasi dersiydi, demokrasi tokadıydı. Ama bunların akıllanmaya da niyetleri yok. Hala iftiralar atıyorlar. Hala milleti aldatmaya kalkıyorlar. 31 Mart, vatandaşı kandırmayı marifet sayanlara, vatandaşa saygı duymayanlara, hep birlikte ders verme günüdür. Bunu unutmayınız. Hep birlikte ders vereceğiz. 5 yıl boyunca biz onlara belediyecilik dersi verdik. İcraat, hizmet, yatırım nedir? Nasıl yapılır? Gösterdik. 31 Mart'ta da siz, onlara herhalde ciddi bir demokrasi dersi vereceksiniz. Öyle görüyorum. Bunun o meşalesini, ateşini de Sancaktepe yakmalıdır. Öyle bir ders alacaklar ki, bir daha milleti hiçe saymaya, kandırmaya cesaret edemeyecekler."

"TABİİ Kİ DURUP OTURMAYACAĞIZ"

"5 yılda 65 kilometre metro yaptık diye, tabii ki durup oturmayacağız" diyen İmamoğlu,

"Aynı hızla, aynı enerjiyle çalışmaya devam ediyoruz. Bakın; 63 kilometre uzunluğundaki 6 metronun yapım çalışmaları da tıkır tıkır devam ediyor. Bu arada 65'i teslim ediyoruz önümüzdeki iki açılışla. 63 kilometre de devam ediyor. Hem de tam gaz. Bir-iki sene içinde bitecek" bilgilerini paylaştı. Konuşma yaptığı platforma, Yeğin ile birlikte diğer katılımcıları davet eden İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde yaşadığı tanıklıklara da konuşmasında yer verdi. İBB'nin önceki dönemlerde başkanlığını yapmış merhum Kadir Topbaş'ın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından zorla görevden istifa ettirildiğini belirten İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"BU BİR KÖTÜ ANLAYIŞ"

"Sonra birini, Sayın Uysal'ı Meclisten seçtiler. Çıktı, aynen şöyle bir açıklama yaptı bir görüşmede: 'Tabii ki bize oy verenlere metro yapacağız.' Aynen söyledi. Ben o sözü, o zaman ona ait bir söz gibi ayıpladım. Ama anlıyorum ki, bugün Sayın Cumhurbaşkanı da gittiği her yerde aynı şeyi söyledi. Bu bir kötü anlayış. Bakın biz, bu anlayışa da son veriyoruz. İşte Sultanbeyli'ye, Sancaktepe'ye, Çekmeköy'e… Bakın sayıyorum ilçeleri. Yani Cumhuriyet Halk Partili belediyeler mi? Değil. Biz, insanları ayırt etmeyiz. Biz, hizmeti insanımız için yaparız. Yapmaya da devam edeceğiz. Onun için bu seçim -unutmayın- kutuplaştırmaya da 'son' deme seçimi, insanları ayrıştırmaya da 'son' deme seçimidir. Bu seçim, önce insanı insan olduğu için sevmeye başlama seçimidir. Herkese bunu göstereceğiz. Hattımız, hayırlı uğurlu olsun. Hepinizi çok seviyorum. Sancaktepe'yi çok seviyorum. Ataşehir'i, Sultanbeyli'yi, İstanbul'u çok seviyorum. Hep birlikte başaracağız. Tam yol ileri."

HATTIN ENTEGRE NOKTALARI

Çalışmalar tamamladığında; Sancaktepe, Çekmeköy, Ümraniye, Ataşehir ve Kadıköy ilçeleri, tek bir metro hattı ile birbirine bağlanacak. Böylece, Sancaktepe'den birçok ilçeye hızlı, konforlu ve çevre dostu ulaşım imkanı sağlanacak. Yapımına başlanan 6,7 kilometre uzunluğundaki Yenidoğan-Emek hattında 5 istasyon olacak. Sancaktepe ve Çekmeköy ilçelerinden geçecek söz konusu hat, M5 Çekmeköy-Sancaktepe metro hattı ile entegre olacak. Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir, Sancaktepe ve Çekmeköy'den geçecek Yenidoğan-Söğütlüçeşme hattı tam olarak tamamlandığında ise, istasyon sayısı 15'e, hat uzunluğu da 24,7 kilometreye çıkacak. Hat, Söğütlüçeşme İstasyonu'nda Marmaray, metrobüs, Büyük İstanbul Tüneli (İncirli-Söğütlüçeşme metro hattı) Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvay hattı ile; Şehir Hastanesi İstasyonu'nda yine Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvay hattı ile; Göztepe İstasyonu'nda M4 Kadıköy-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı ile; Finanskent İstasyonu'nde M12 Ümraniye- Ataşehir-Göztepe metro hattı ile; İmes İstasyonu'nda M8 Dudullu-Bostancı metro hattı ile; Sarıgazi İstasyonu'nda da M5 Çekmeköy-Sancaktepe metro hattı ile entegre olacak.

PROJENİN İSTANBUL ULAŞIMINA KATKILARI

Hattın devreye alınması ile birlikte Anadolu yakasında Sancaktepe, Ümraniye, Ataşehir, Kadıköy ve Üsküdar ilçeleri, bir metro hattı ile birbirine bağlanacak. Hattın M5, M8, M12 ve M4 metro hatları ve Söğütlüçeşme'de metrobüs ve Marmaray hatlarına entegre olmasıyla birlikte önemli bir yolculuk ağı tamamlanmış olacak. Anadolu yakasının kuzeydoğu-güneybatı yönünde konut, organize sanayi bölgeleri, ticaret ve iş yerleri bakımından yoğun bölgeleri geçerek tarayan yaklaşık 24,7 kilometrelik bu hat ile birlikte cazip hale gelecek olan toplu ulaşım sayesinde hem trafik problemi ciddi anlamda azalacak hem de vatandaşların yolculuk süreleri de kısalmış olacak. Karbon sıfır hedefinin yakalanmasında önemli bir etkisi olması beklenen bu hat ile beraber karbondioksit salımı ve emisyon değerleri de düşmüş olacak.