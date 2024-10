İsrail\'in Filistin\'deki İlhakına Tepki

Güncel

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin, "Burada bir savaş değil, bir ülkeyi işgal ve bir halkı imha söz konusudur. Çocuklar, kadınlar, hastalar, yaşlılar yok ediliyor. Bu imha karşısında insanlık sadece seyrediyor. Uluslararası kuruluşlar sadece seyrediyor. Bu imhaya 'dur' deme gücüne sahip devletler ise zalimi destekliyor, imha edeni destekliyor, bombalayanı destekliyor" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, parti genel merkezinde düzenlenen 'Filistin'in Geleceği Konferansı'na katıldı. AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun yönettiği 'Filistin'in Geleceğinin Şekillenmesinde Siyasetçilerin ve Parlamentoların Rolü' başlıklı 2'nci oturumda konuşan Genel Başkan Vekili Ala, Gazze ve Batı Şeria'daki insanlık dramının her geçen gün daha da derinleştiğini belirterek, "Gazze'de insani durum felaket boyutlarını aşmıştır, tahammül sınırlarını aşmıştır. Şu ana kadar toplanabilen verilere göre, 42 binden fazla Filistinli hayatını kaybetmiş; onlarca, yüzlerce, binlerce enkaz altında olanlardan da kimsenin haberi yok. On binlerce insan yaralanmıştır. Bu bir halkın kendi topraklarında maruz kaldığı, son yıllarda insanlığın gördüğü en büyük sistematik imha girişimidir. Batı Şeria'da askeri operasyonlar ve yerleşimci şiddeti her türlü sınırı aşmıştır. İsrail'in Doğu Kudüs'ü Yahudileştirme ve Mescidi Aksa'daki tarihi statükoyu değiştirme çabaları son derece tehlikeli bir seviyeye ulaşmıştır. Bu saldırılar Filistinlerin ana yurtlarında topraksız bırakılmasını amaçlayan bir politikanın ürünüdür. Buna karşı sessiz kalmamız mümkün değildir" dedi.

'ULUSLARARASI KURULUŞLAR İFLAS ETMİŞ DURUMDA'

Son 1 yıldır dünyanın gözü önünde Gazze'de 2 milyondan fazla insanın bombalandığını söyleyen Ala, "Ambulanslar, çadırlar, hastaneler, okullar, camiler, kiliseler, her şey bombalanmaktadır. Hava bile, nefes bile bombalanmakta, ne görürseler bombalamaktalar. Burada bir savaş değil, bir ülkeyi işgal ve bir halkı imha söz konusudur. Çocuklar, kadınlar, hastalar, yaşlılar yok ediliyor. Bu imha karşısında insanlık sadece seyrediyor. Uluslararası kuruluşlar sadece seyrediyor. Bu imhaya 'dur' deme gücüne sahip devletler ise zalimi destekliyor, imha edeni destekliyor, bombalayanı destekliyor. Uluslararası kuruluşlar ise adeta iflas etmiş durumdadır. Lübnan'da yaşananlar da bir o kadar kaygı vericidir. İsrail'in kara saldırılarıyla Lübnan'ı işgal etmesi bölgede ve uluslararası düzeyde güvenlik ve istikrar için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Gelişmeler, bu krizlerin çok daha büyük bir bölgesel savaşa yol açabileceğinin açık bir göstergesidir. İsrail'e karşı kapsamlı bir silah ambargosu uygulanması acil bir hal almıştır" diye konuştu.

'BM ÇAĞRISI DERHAL HAYATA GEÇİRİLMELİ'

Ala, İsrail'in bu saldırgan politikalarından kendiliğinden vazgeçmesini beklemenin hayal olduğunu kaydederek, "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin asli görevi barışı tesis etmek ve korumaktır. Bu bağlamda Konsey'in uluslararası hukuku işleterek İsrail'in saldırganlığına karşı gerekli tedbirleri alması zorunludur. Bunun için bütün siyasal akıllıların, bütün siyasal faaliyet gösteren insanların, kurumların, kuruluşların, örgütlerin insanlık adına harekete geçmesi, sivil toplumun harekete geçmesi kaçınılmaz bir zorunluluk almıştır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 18 Eylül tarihli kararında, İsrail'in uluslararası hukuka uymaya, askerlerini çekmeye ve yeni yerleşim faaliyetlerini derhal durdurmasına yönelik çağrı vardı; bu derhal hayata geçirilmelidir. Bunların takibi yapılıp, bunlar siyasal alanlarda sürekli dile getirilip talep edilmelidir. Ciddi bir baskıya dönüştürülmelidir" dedi.

'BÜTÜN ÜLKELER FAALİYETE GEÇMELİ'

Uluslararası Adalet Divanı'nın 19 Temmuz'da yayımladığı istişari görüşün de önemli bir gelişme olduğunu kaydeden Ala, "Bu görüş, İsrail'in Filistin topraklarını işgalin hukuksuzluğunu açıkça ortaya koymuştur. Bütün bu kararların uygulamaya geçirilmesi ciddi bir çabayı gerektirmektedir. Bütün ülkeler bu alanda faaliyete geçmeli, bir araya gelmeli. Birleşmiş Milletler'de kararlar alındı, kararın uygulanmasının sağlanması için harekete geçilmeli ve bu sağlanıncaya kadar da geri adım atılmamalıdır" diye konuştu.

