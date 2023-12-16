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İsrail ordusu, Gazze'de öldürdüğü İsrailli esirlere ateş etti - Son Dakika
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İsrail ordusu, Gazze'de öldürdüğü İsrailli esirlere ateş etti

İsrail ordusunun, dün Gazze'de "yanlışlıkla" öldürdüğünü duyurduğu İsrailli esirlere ellerinde beyaz bayrak taşımalarına ve vücutlarının üst kısmı çıplak olmasına rağmen ateş ettiği ortaya çıktı.

İsrail ordusu, Gazze\'de öldürdüğü İsrailli esirlere ateş etti
16.12.2023 - 17:16,
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İsrail ordusunun, dün Gazze'de "yanlışlıkla" öldürdüğünü duyurduğu İsrailli esirlere ellerinde beyaz bayrak taşımalarına ve vücutlarının üst kısmı çıplak olmasına rağmen ateş ettiği ortaya çıktı.

İsrail ordusunun olayla ilgili yaptığı ön soruşturmanın sonuçları yerel medyada yer aldı.

Buna göre Gazze Şeridi'nin Şucaiye mahallesinde "Hamas'ın elinden kaçmayı başaran 3 İsrailli esirin" elinde beyaz bayraklar vardı ve vücutlarının üst kısmı çıplaktı. İsrail askerleri ellerinde salladıkları beyaz bayraklara ve tehlike arz etmediklerini göstermek için vücutlarının üst kısımları çıplak olmasına rağmen esirlere ateş açarak onları öldürdü.

Times Of İsrail haber sitesinde yer alan habere göre, İsrail Ordusu Güney Komutanlığından bir yetkili, askerlerden birinin elli metre kadar ileride bir binadan çıkan üç "şüpheli" kişiyi fark ettiğini aktardı.

Aynı yetkilinin aktardığına göre ordunun başlattığı soruşturmanın ilk sonuçları bu üç kişinin de vücutlarının üst kısımlarında kıyafet olmadığını ve içlerinden birinin de bir sopaya bağladığı beyaz bir bayrak salladığını ortaya koydu.

Soruşturma sonucuna göre, esirleri fark eden asker bunun "Hamas tarafından düzenlenen bir tuzak olduğuna inandı ve üzerlerine ateş açtı." Söz konusu asker aynı zamanda diğer askerlere de "teröristler" diye bağırarak yardım istedi.

Bunun sonucunda vurulan 2 İsrailli esir orada öldü, diğeri de geldiği binaya yaralı olarak kaçmayı başardı. İsrail ordusu soruşturmasına göre askerlerin komutanı ateşi durdurma emri verdi. Bu esnada askerler bir kişinin İbranice olarak "Yardım edin" diye bağırdığını duydu. Bundan bir kaç dakika sonra yaralı olarak içeri kaçan İsrailli esir dışarı çıktı, ancak askerler tekrar ateş ederek onu da öldürdü.

Bu kişilerin cenazeleri daha sonra İsrail'e getirildi ve üçünün de İsrailli olduğu anlaşıldı. Ordusunun soruşturmasına göre bu kişileri fark ederek ateş açan asker bunu "kurallara aykırı" olarak yaptı.

Esir aileleri açlık grevine hazırlanıyor

İsrail ordusunun dün Gazze'de 3 İsrailli esiri "yanlışlıkla" öldürdüğünü duyurmasının ardından İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kendileri ile görüşmeyi reddetmesi üzerine, açlık grevine başlayacaklarını duyurdu.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Gazze'deki Esirlerin Aileleri Koordinasyon Merkezi Medya Müdürü Ronan Tzur, Netanyahu'nun, Gazze'deki 100 esirin ailesinin görüşme talebini reddettiğini belirtti.

Esirlerin ailelerinin, "Netanyahu'nun, aralarındaki birliği bozmaya çalıştığını" söylediğini kaydeden Tzur, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının, esirlerin geri getirilmesi çabalarıyla çeliştiğini vurguladı.

Tzur ayrıca, esirlerin ailelerinin, süresiz açlık grevine başlayacakları konusunda Netanyahu'yu tehdit ederek, esirlerin serbest bırakılmasına yönelik savaş kabinesiyle toplantı yapması için bu akşama kadar süre tanıdığını aktardı.

Esir yakınları sokaklara döküldü

Öte yandan çok sayıda esir yakını dün geç saatlerde Tel Aviv'de ve Kudüs'te gösteri düzenledi.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrail ordusunun söz konusu olayı duyurmasının ardından çok sayıda esir ailesi ve destekçisi, Tel Aviv'deki Genelkurmay Başkanlığı binası önünde toplandı.

Göstericiler, Gazze'deki esir İsraillilerin fotoğraf ve isimlerinin yazılı olduğu dövizlerle, "Tüm esirler serbest bırakılmadıkça zafer yoktur", "Zamanları azalıyor. Onları hemen evlerine getirin" yazılı pankartlar taşıdı.

Batı Kudüs'teki Başbakanlık ofisi önünde de Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri ile onları destekleyen bir grup, gösteri düzenledi. Göstericiler, Gazze'de Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması için hükümete, yeni bir esir takası anlaşması yapma çağrısını dile getirdi.

Kaynak: AA
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Şucaiye, İsrail, Gazze, Son Dakika

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