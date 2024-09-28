İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü - Son Dakika
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İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü

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İsrail, Beyrut'ta Hizbullah'ın ana karargahını vurdu. Saldırının hedefinde olan Hizbullah lideri Nasrallah'ın hayatta olup olmadığı konuşulurken, İsrail ordusu ''Hasan Nasrallah öldürüldü, artık dünyayı terörize edemeyecek'' açıklamasında bulundu.

28.09.2024 11:01
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İsrail savaş uçakları, Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye'nin Burj el-Beracine, Kifaat, Şuveyfat, Hades ve Leylaki bölgelerindeki binalara 60'dan fazla saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sırasında karargahta bulunan Hizbullah lideri Nasrallah'ın hayatını kaybettiği belirtiliyor.

"DİĞER KOMUTANLAR DA ÖLDÜRÜLDÜ"

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşması sonrası İsrail savaş uçakları, Beyrut'a doğru havalandı. Bombardımana tutulan Dahiye bölgesinde büyük yıkım meydana geldi. Saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti, 91 kişi yaralandı. Saldırıya ilişkin açıklamada bulunan İsrail ordusu, "Hasan Nasrallah artık dünyayı terörize edemeyecek. Hizbullah lideri ve kurucusunun yanı sıra Hizbullah'ın güney cephesi komutanı Ali Karçi ve diğer komutanları öldürüldü" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü

"İSRAİL VATANDAŞLARINI TEHDİT EDEN HERKESE ULAŞACAĞIZ"

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Nasrallah'ın öldürüldüğünün açıklanmasının ardından, İsrail vatandaşlarını tehdit eden herkese "ulaşma" sözü verdi. Halevi, "Bu operasyonlarımızın sonu değil. İsrail vatandaşlarını tehdit eden kim olursa olsun onlara nasıl ulaşacağımızı biliriz" dedi.

Nasrallah'ı öldüren saldırının "uzun süredir hazırlandığını" belirten Halevi, "Doğru zamanda büyük bir hassasiyetle gerçekleştirildi ve şimdi sonraki adımlar için dikkatli bir hazırlıkla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

"DÜN AKŞAMDAN BERİ NASRALLAH'LA TEMAS YOK"

İsrail'in Nasrallah'ın öldürüldüğüne yönelik iddiasına ilişkin Hizbullah'tan henüz açıklama gelmedi. Hizbullah'a yakın kaynaklar, İsrail'in Beyrut'un güneyine dün akşam gerçekleştirdiği saldırıdan bu yana Hasan Nasrallah ile "iletişim kuramadıklarını" belirtiyor.

İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü
Lübnan'dan kaçan binlerce kişi, Suriye'de Esed rejiminin boşalttığı şehirlere geliyor

HASAN NASRALLAH KİMDİR?

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 31 Ağustos 1960'da başkent Beyrut'ta dünyaya geldi. Lübnan'da iç savaşın başladığı 1975 yılında 15 yaşında olan Nasrallah, ailesiyle birlikte memleketi Sur kentine bağlı el-Bazuriye köyüne döndü ve orada Şiî Emel Hareketi'ne katıldı.

Irak ve İran'daki Şii merkezlerindeki "havza" diye adlandırılan okullarda dini eğitim alan Nasrallah, daha sonra Lübnan'a dönerek Emel Hareketi'nin lideri Abbas Musevi'nin kurduğu okulda öğrenim gördü. İsrail'in 1982'de Lübnan'ı işgal etmesinden sonra Hizbullah örgütüne katıldı. Abbas Musevi'nin 1992'de İsrail tarafından öldürülmesinden sonra 12 Şubat 1992'de Hizbullah'ın genel sekreteri seçildi.

İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü

2006 SAVAŞINDA BÜYÜK PRESTİJ KAZANDI

İsrail - Lübnan Savaşı sırasında 14 Temmuz 2006'da Nasrallah'ın birkaç saat önce ziyaret ettiği büro, İsrail'in attığı bombalarla imha edildi. Ancak Nasrallah, sağ kurtulmayı başardı. Hizbullah'ın 2000 yılında güney Lübnan'ın 22 yıl süren İsrail işgalinden kurtarılmasında ve ardından Temmuz 2006 savaşında İsrail'e karşı oynadığı rol, Nasrallah'a büyük prestij kazandırırken, 2006 Lübnan Savaşı'nın galibi, birçok Orta Doğu ülkesinde Hizbullah olarak görüldü.

Nasrallah ayrıca Lübnanlı ve Arap esirler ile İsrail tarafından alıkonulan direnişçilerin cesetlerinin iade edilmesi için takas anlaşması yapılmasında da önemli bir rol oynadı.

ESED REJİMİNİN YANINDA YER ALMASI TEPKİ ÇEKTİ

Hamasetli konuşmaları ve güçlü kişiliği, Arap ve İslam dünyasında kendisine popülerlik kazandıran faktörler olurken, konuşmaları geniş yankı ve ilgi gördü. Ancak 2011'de patlak veren Suriye devriminin bastırılmasında Hizbullah'ın Beşşar Esed rejiminin yanında yer almasının ardından Nasrallah bu popülerliğini büyük oranda kaybetti.

Hizbullah, İran'ın desteklediği diğer silahlı hareketlerle birlikte, Esed rejiminin Suriye'de devrimcilere karşı başlattığı savaşa katılmak suretiyle Suriye'nin birçok kasaba ve şehrinde katliamlar gerçekleştirerek milyonlarca Suriyelinin yerinden edilmesine katkıda bulundu. Bu da Hizbullah'a, onun yönetimine ve özellikle de Nasrallah'a ciddi eleştirilerin yöneltilmesine neden oldu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemesi üzerine Nasrallah'ın adı tekrar gündeme geldi. Nasrallah, Filistin direnişini desteklemek için Lübnan'ın güneyinde İsrail'e karşı bir cephe açıldığını duyurdu ve bu cephenin Gazze'deki savaş bitene kadar sakinleşmeyeceğini birçok konuşmasında söyledi. Bununla birlikte Nasrallah açılan bu cephenin Filistin'e destek cephesi olduğunu vurgulayarak, İsrail'le topyekün bir savaşa girmek istemediklerini ima etti.

İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü

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Son Dakika Güncel İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (42)

  • ferhat eser:
    sıra türkiyeye geliyor 99 168 Yanıtla
    Ramazan Ertaş:
    ferhat hayırdır cakkal 7 0
    Ömer Faruk Kurt:
    DÜBÜRÜ YIYEN BUYURSUN GELSiN 4 0
    ozcan ozmercan:
    Safını belli et evlat 2 0
    sait turk:
    O kadar kolay degil kardesim 2 0
    Sinan Fidan:
    Ne turkiyeye sira gelecek hak ediyor hizbulla israilde gorevini yapiyor nekadar hizbullahci varsa hepsi olsun 1 0
  • Murat Saka:
    Sıra türkiye ama biz bunlargibi satmayız hemen dökülürüz meydanlara 106 46 Yanıtla
    Trader Demircan:
    ????" Türkiye" Bu şekilde yazalım lütfen 2 1
    Gülçin Aslan:
    Sen öyle san, bu ülkeyi satacak kaçacak milyonlarca kişi var. 3 0
    Murat ÇAMUR:
    iş dökülmekte değil teknoloji gerekli silah gerekli senin karşında it fetö nün askerleri yok bu iş ciddi iş dökülme ile olmaz zeka da gerekli. 2 0
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