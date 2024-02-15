İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kent sınırları içinde elektrikli scooter işletmeciliği yapmak isteyen firmalara 34 bin 783 elektrikli scooter için izin verildi.
UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi.
Toplantıda, kent genelindeki e-scooter düzenlemesi teklifi görüşüldü.
Oylanan teklif, oy birliğiyle kabul edildi.
Bu kapsamda, kentte işletilen 27 bin 782 e-scooter sayısı, 34 bin 783'e yükseltildi. 34 bin 783 e-scooterın ilçe bazındaki sayıları şu şekilde sıralandı:
"Arnavutköy 366, Ataşehir 1146, Avcılar 1114, Bağcılar 800, Bahçelievler 694, Bakırköy 904, Başakşehir 765, Bayrampaşa 335, Beşiktaş 950, Beykoz 398, Beylikdüzü 1176, Beyoğlu 778, Büyükçekmece 734, Çatalca 117, Çekmeköy 642, Esenler 485, Esenyurt 2 bin 48, Eyüpsultan 976, Fatih 1286, Gaziosmanpaşa 496, Güngören 343, Kadıköy 1649, Kağıthane 1022, Kartal 1076, Küçükçekmece 1818, Maltepe 1388, Pendik 1630, Sancaktepe 540, Sarıyer 1300, Silivri 397, Sultanbeyli 408, Sultangazi 543, Şile 68, Şişli 1381, Tuzla 638, Ümraniye 1764, Üsküdar 1772, Zeytinburnu 836."
Son Dakika › Güncel › İBB, elektrikli scooter işletmeciliği için 34 bin 783 izin verdi - Son Dakika
İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş, bir televizyon programında kendisine gelen soru karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Bir erkek seyirci, Karataş'a eşiyle problem yaşadığından dert yanarak "Yatağı yorganı ayırdık, nikahımız düştü mü?" sorusunu sordu. Karataş ise "yatak yorgan ayrı" sözünün tekrarlanmasına dayanamayarak "Yatak yorgan fazla demek ki" diyerek tepkini dile getirdi. Hocanın yanıtı karşısında sunucu ise "Hocam" diyerek müdahale etti.
Avrupa Ligi play-off turunda bu akşam Sparta Prag ile kozlarını paylaşacak Galatasaray, rakibinin maç için paylaştığı Türkiye tanıtım videosundaki deve görsellerine "Etrafta hiç deve göremiyoruz" şeklinde bir paylaşım yaparak yanıt verdi.
TFF, Süper Lig'de 26. haftadan itibaren yabancı TV gözlemcisi sistemi uygulamasını başlatacağını duyurdu. Yabancı gözlemcilerin vereceği puanlar, hakem puanlama sisteminin yüzde 50'sini oluşturacak.
ABD'de perakende satışlar yüzde 0.8 gerileyerek, Mart 2023'ten beri görülen en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yardımcı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Yaptığım tüm uyarılara ve müdahalelere rağmen CHP örgütlerinin ve seçmenlerimizin vicdanını yaralayan uygulamalar ısrarla devam etti." ifadelerini kullandı.
"Seçimden seçime geliyorsunuz" diye sitem ettiği Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e tavırlarından rahatsız olunca "Elini indir, beni böyle sevme! Ben köpek değilim" diyen vatandaş sessizliğini bozdu. Belediye başkanını eleştirdiği için provokatörlükle suçlandığını söyleyen vatandaş, suç duyurusunda bulunacağını belirterek, "Benim DEM Partisi'yle bağlantım yok. Ben AK Parti 2005-2006 üyesiyim. Bunun terörle ne alakası var? Ben bir belediye başkanını eleştiremez miyim?" dedi.
Gaziantep FK'nin Teknik Direktörü Marius Sumudica, Türk vatandaşlığına geçmek istediğini ve adına "Tayyip" ve "Memik" ön isimlerini eklemek istediğini dile getirdi.
Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisine ait olduğu değerlendirilen su altı tarama görüntüsü tespit edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?