İstanbul ve Kocaeli'de yapılan operasyonda 107 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul ve Kocaeli merkezli yapılan 'Sibergöz-44' operasyonlarında 107 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin 'Forex' yatırım vaadiyle çok sayıda kişiyi 3 milyar lira dolandırdıkları tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile birlikte, il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlükleri tarafından İstanbul ve Kocaeli merkezli Ankara, Aydın, Gaziantep, Düzce, İzmir, Hatay, Diyarbakır, Kayseri, Trabzon, Ağrı, Balıkesir ve Eskişehir olmak üzere 14 ilde 'Sibergöz-44' operasyonu gerçekleştirdi.

İstanbul emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden "Forex Yatırım, Yüksek Kazanç" adı altında paylaşımlar yaparak, iletişime geçtikleri kişilere "Radiant Capital, FED, IND Yatırım, Winner Financal" isimli mobil uygulamaları telefonlarına indirttikleri belirlendi. Telefonuna uygulamaları indiren 10 kişiden yaklaşık 5 Milyon lira para aldıkları tespit edilen şüphelilerle ilgili yapılan incelemelerde, şüphelilerin 45 farklı paravan şirket kurdukları, hesaplarında 3 milyar liralık para hareketliliği olduğu saptandı. Tespiti yapılan 96 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar da ise 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerinin Aklanması' suçlarına yönelik Ağrı, İstanbul, Balıkesir ve Eskişehir'de düzenlenen operasyonlarda; bir e-ticaret sitesi üzerinden "Forklift, Çekme Karavan vb." ilanlar verip, iletişime geçtikleri kişilerden "ürün bedeli, kapora bedeli" adı altında para talep ederek 12 kişiden haksız kazanç sağladığı tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyon detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.