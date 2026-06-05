İTÜ'de İş Sağlığı ve Güvenliği Forumu: Akademi, kamu ve özel sektörden önemli isimler bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İTÜ'de İş Sağlığı ve Güvenliği Forumu: Akademi, kamu ve özel sektörden önemli isimler bir araya geldi

İTÜ\'de İş Sağlığı ve Güvenliği Forumu: Akademi, kamu ve özel sektörden önemli isimler bir araya geldi
05.06.2026 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

USKEF tarafından düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Forumu'nda, afetlere dirençli çalışma hayatından yapay zeka destekli iş güvenliği uygulamalarına kadar birçok kritik konu ele alındı. Arif Ekşi koordinatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, bakan yardımcıları, milletvekilleri, akademisyenler ve sektör temsilcileri iş sağlığı ve güvenliğinin geleceğini masaya yatırdı.

Uluslararası Akademik Sosyal ve Ekonomik İlişkiler Federasyonu (USKEF) Genel Başkanı Dr. Umut Elbir tarafından düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Forumu, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi İhsan Ketin Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Forumun koordinatörlüğünü Arif Ekşi üstlendi.

İş sağlığı ve güvenliği alanındaki güncel gelişmelerin, afetlere dirençli çalışma hayatının ve yapay zeka destekli iş güvenliği uygulamalarının ele alındığı forum, akademi, kamu ve özel sektörden önemli isimleri bir araya getirdi.

İTÜ'de İş Sağlığı ve Güvenliği Forumu: Akademi, kamu ve özel sektörden önemli isimler bir araya geldi

Forumun açılışında USKEF Genel Başkanı Dr. Umut Elbir, İTÜ Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral, Konya Milletvekili Orhan Erdem katılımcılara hitap etti. Açılış konferansında ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lutfihak Alpkan değerlendirmelerde bulundu.

İLK OTURUMDA "AFETLERE DİRENÇLİ ÇALIŞMA HAYATI" ELE ALINDI

Forumun ilk oturumu, "Afetlere Dirençli Çalışma Hayatı: Tarım ve İnşaatta Güvenliğin Geleceği" başlığıyla gerçekleştirildi. Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ökten'in moderatörlüğündeki oturumda İSG Genel Müdür Yardımcısı Eylül Aydın Kutlu, AFAD İstanbul İl Başkanı Prof. Dr. Haluk Özener ve İPKB Başkanı Yalçın Kaya konuşmacı olarak yer aldı. Oturumda afet risklerine karşı çalışma hayatının dayanıklılığının artırılması ve güvenlik kültürünün geliştirilmesi konuları ele alındı.

İTÜ'de İş Sağlığı ve Güvenliği Forumu: Akademi, kamu ve özel sektörden önemli isimler bir araya geldi

İKİNCİ OTURUMUN BAŞLIĞI "YÜKSEK RİSKLİ COĞRAFYALARDA GÜVENLİK" OLDU

"Yüksek Riskli Coğrafyalarda Güvenlik: Deprem, Madencilik ve Akdeniz Havzası" başlıklı ikinci oturumun moderatörlüğünü Prof. Dr. Cemal Zehir yaptı. Oturumda Prof. Dr. Mustafa Kumral, Prof. Dr. Zeynep Şimşek, Prof. Dr. Şerif Barış ve Risk Yönetimi Derneği Başkanı Abdullah Anar görüşlerini paylaştı. Deprem gerçeği, madencilik faaliyetleri ve risk yönetimi uygulamaları oturumun öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

İTÜ'de İş Sağlığı ve Güvenliği Forumu: Akademi, kamu ve özel sektörden önemli isimler bir araya geldi

SON OTURUMDA "YAPAY ZEKA" KONUŞULDU

Forumun son oturumu "Dijital Çağda Güvenlik Kültürü: Yapay Zeka Destekli İş Güvenliği" temasıyla gerçekleştirildi. Prof. Dr. Kenan Aydın'ın moderatörlüğündeki oturumda Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı ve Yapay Zekâ & Olasılıksal Modelleme Uzmanı Dr. Ekrem Teymur, USKAİD Genel Başkanı Av. Selman Yaray, İş Güvenliği Uzmanı Erdinç Günay, USKEF Genel Başkanı Dr. Umut Elbir, Dr. İlker Karbuz ve Evren Yurttaş konuşmacı olarak yer aldı. Oturumda yapay zekânın iş sağlığı ve güvenliği alanında kullanımına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

İTÜ'de İş Sağlığı ve Güvenliği Forumu: Akademi, kamu ve özel sektörden önemli isimler bir araya geldi

Gün boyunca gerçekleştirilen oturumlarda afetlere dirençli çalışma hayatı, yüksek riskli coğrafyalarda güvenlik, madencilik, deprem ve dijital çağda iş güvenliği gibi başlıklar masaya yatırıldı.

İTÜ'de İş Sağlığı ve Güvenliği Forumu: Akademi, kamu ve özel sektörden önemli isimler bir araya geldi

ALPKAN: İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ TOPLUMUN HER KESİMİNE YAYILMALI

Forumda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lutfihak Alpkan, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin ardından yapılan düzenlemelerle birlikte Türkiye genelinde yaklaşık 33 milyon çalışanı ve 2,5 milyonu aşkın işletmeyi kapsayan bir sistemin oluşturulduğunu belirterek, "Şu anda inşallah Türkiye çapında 33 milyon çalışan ki yüzde 75'i kayıt altındadır. 2,5 küsur milyon işletmenin tamamında kanun geçerli hale geldi" dedi. 

İTÜ'de İş Sağlığı ve Güvenliği Forumu: Akademi, kamu ve özel sektörden önemli isimler bir araya geldi

İş sağlığı ve güvenliğinde insan odaklı yaklaşımın önemine dikkat çeken Alpkan, "Burada tamamen bir insan odaklı yaklaşım gerekiyor" ifadelerini kullandı. İş kazalarına bağlı ölümlerin önemli bölümünün yüksekten düşme, taşıt ve makine kazaları ile kalp krizi kaynaklı olduğunu aktaran Alpkan, "Dünyada da Türkiye'de de yapılan araştırmalarda, sizin de takdir ettiğiniz gibi tedbir alınırsa yüzde 90 engellenebilecek kazalar" sözleriyle önleyici tedbirlerin önemini vurguladı. Alpkan, iş sağlığı ve güvenliğinin yalnızca mevzuat ve denetim boyutuyla ele alınmaması gerektiğini, işletmelerde güvenlik kültürünün yerleşmesi ve toplum genelinde eğitim çalışmalarının artırılmasının büyük önem taşıdığını söyledi. 

İTÜ'de İş Sağlığı ve Güvenliği Forumu: Akademi, kamu ve özel sektörden önemli isimler bir araya geldi

Türkiye'nin ekonomik büyümesiyle birlikte istihdamın da arttığını belirten Alpkan, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı daha güçlü bir farkındalık oluşturulması gerektiğini ifade etti. Üniversitelerde zorunlu olmasına rağmen bazı bölümlerde iş sağlığı ve güvenliği derslerinin yeterince uygulanmadığını dile getiren Alpkan, işverenlerin ve yöneticilerin bu alandaki yükümlülükleri bir maliyet unsuru olarak değil, çalışanların yaşamını koruyan temel bir sorumluluk olarak görmesi gerektiğini kaydetti. Ayrıca bakanlıklar, üniversiteler ve sektör temsilcilerinin iş birliğiyle yürütülen ulusal ve uluslararası projelerle iş sağlığı ve güvenliği alanındaki bilinç düzeyinin yükseltilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

İTÜ'de İş Sağlığı ve Güvenliği Forumu: Akademi, kamu ve özel sektörden önemli isimler bir araya geldi

KUTLU: İŞ KAZALARINI ÖNLEMEDE TEKNOLOJİ VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜ ŞART

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Genel Müdür Yardımcısı Eylül Aydın Kutlu, iş sağlığı ve güvenliği alanında hazırlanan 2030 Politika Belgesi'nin son aşamaya geldiğini belirterek, "Tahminimiz haziran, temmuz gibi politika belgesinin yayınlanması yönünde" dedi. 

İTÜ'de İş Sağlığı ve Güvenliği Forumu: Akademi, kamu ve özel sektörden önemli isimler bir araya geldi

Tarım ve inşaat sektörlerinin iş kazaları açısından en riskli alanlar arasında bulunduğunu ifade eden Kutlu, iklim değişikliği, yüksekten düşme, makine kazaları ve doğal afetlerin çalışanlar için yeni riskler oluşturduğunu söyledi. Türkiye'nin iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli mevzuata sahip olduğunu ancak güvenlik kültürü ve farkındalığın geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Kutlu, "Sadece gerekli kültüre ve bilince sahip değiliz" ifadelerini kullandı. Bakanlığın güvenli tarım ve güvenli inşaat projeleri yürüttüğünü aktaran Kutlu, yapay zeka destekli risk izleme sistemleri, uzaktan denetim uygulamaları ve veri odaklı İSG yönetimiyle iş kazalarının azaltılmasını hedeflediklerini kaydetti. Ayrıca afet yönetimi ile iş sağlığı ve güvenliğinin ayrılmaz bir bütün olduğunu belirten Kutlu, tüm paydaşların iş birliği içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

İTÜ'de İş Sağlığı ve Güvenliği Forumu: Akademi, kamu ve özel sektörden önemli isimler bir araya geldi

ÖZENER: AFETLERİ DEĞİL, RİSKLERİ YÖNETMEK ZORUNDAYIZ

AFAD İstanbul İl Başkanı Prof. Dr. Haluk Özener, konuşmasında afet yönetiminde en kritik noktanın riskleri önceden azaltmak olduğunu vurgulayarak, "Riskler belli. Yol haritası da belli. Tek yapacağımız şey onları uygulamak" dedi. Türkiye'de kurumların öngörülemeyen risklere yeterince yatırım yapmadığını belirten Özener, deprem gibi afetlerin ne zaman gerçekleşeceğinin bilinmemesinin gerekli önlemlerin ertelenmesine neden olduğunu söyledi. 

İTÜ'de İş Sağlığı ve Güvenliği Forumu: Akademi, kamu ve özel sektörden önemli isimler bir araya geldi

Özener kaderci anlayış yerine bilimin rehberliğinde hareket edilmesi gerektiğini ifade etti ve risk yönetiminin önemine dikkat çekti. AFAD'ın afet süreçlerinde tek başına sorumlu bir kurum olmadığını, koordinasyon ve organizasyon görevini üstlendiğini belirten Özener, özellikle İl Risk Azaltma Planları (İRAP) kapsamında İstanbul'da yürütülen çalışmaların Türkiye'ye örnek olduğunu söyledi. Afet yönetiminde müdahaleden çok risk azaltma ve hazırlık süreçlerine odaklanılması gerektiğini vurgulayan Özener, kamu kurumlarının ortak hareket etmesiyle can ve mal kayıplarının önemli ölçüde azaltılabileceğini ifade etti.

İTÜ'de İş Sağlığı ve Güvenliği Forumu: Akademi, kamu ve özel sektörden önemli isimler bir araya geldi

KUMRAL: AFETLERE KARŞI BİLİNÇLİ NESİLLER YETİŞTİRMELİYİZ

İTÜ Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral, iş sağlığı ve güvenliğinin yalnızca çalışma hayatının değil, afetlere hazırlıklı bir toplum oluşturmanın da temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Türkiye'de risk algısının yeterince gelişmediğine dikkat çeken Kumral, "Biz Türk'üz, bizde bir şey olmaz mantığı vardır. O yüzden de riski severiz" dedi. 

Türkiye'nin deprem, sel, kuraklık ve bölgesel çatışmalar gibi çok sayıda riskle karşı karşıya bulunan bir coğrafyada yer aldığını belirten Kumral, bu nedenle toplumun her kesiminin olası afet ve kriz durumlarına karşı bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi. İnsanların zor anlarda doğru karar verebilmesini sağlayacak eğitim ve farkındalık çalışmalarının önemine işaret eden Kumral, afetlere dirençli bir toplum için bireylerin nasıl hareket edeceklerini önceden öğrenmeleri gerektiğini ifade etti.

YARAY: İŞ KAZALARINDA ASIL YARGILANAN ORGANİZASYON EKSİKLİĞİDİR

Uluslararası Sosyal Kültürel ve Akademik İlişkiler Derneği (USKAİD) Genel Başkanı Av. Selman Yaray, iş kazalarının yalnızca teknik bir iş güvenliği sorunu değil, aynı zamanda ciddi hukuki sonuçlar doğuran olaylar olduğunu belirterek, "Her iş kazası yalnızca bir iş güvenliği sorunu değil, aynı zamanda ciddi hukuki sonuçlar doğuran bir olaydır" dedi. 

İTÜ'de İş Sağlığı ve Güvenliği Forumu: Akademi, kamu ve özel sektörden önemli isimler bir araya geldi

İş sağlığı ve güvenliğinin anayasal bir zorunluluk olduğuna dikkat çeken Yaray, işverenlerin iş güvenliği uzmanı görevlendirmiş olsalar bile sorumluluktan kurtulamayacağını vurgulayarak, "İşveren, iş güvenliği uzmanı görevlendirse bile sorumluluktan kurtulamaz" ifadelerini kullandı. 

İTÜ'de İş Sağlığı ve Güvenliği Forumu: Akademi, kamu ve özel sektörden önemli isimler bir araya geldi

Mahkemelerin iş kazalarında yalnızca meydana gelen olayı değil, kazaya neden olan organizasyon yapısını ve ihmaller zincirini değerlendirdiğini belirten Yaray, "İş kazalarında mahkemeler aslında kazayı değil, organizasyonu yargılamaktadır" dedi. Risklerin zamanında tespit edilmesi, yazılı olarak kayıt altına alınması ve sürecin takip edilmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Yaray, güvenli çalışma hayatının kazalardan sonra adalet aramakla değil, kazalar yaşanmadan önce gerekli önlemleri almakla mümkün olduğunu ifade etti.

İTÜ'de İş Sağlığı ve Güvenliği Forumu: Akademi, kamu ve özel sektörden önemli isimler bir araya geldi

Gün boyu süren oturumların ardından forum, katılımcılara plaket takdimi yapılmasıyla sona erdi. İş sağlığı ve güvenliği alanındaki güncel gelişmelerin ele alındığı etkinlik, akademi, kamu ve özel sektörden çok sayıda ismi aynı platformda buluşturdu.

İTÜ'de İş Sağlığı ve Güvenliği Forumu: Akademi, kamu ve özel sektörden önemli isimler bir araya geldi
İTÜ'de İş Sağlığı ve Güvenliği Forumu: Akademi, kamu ve özel sektörden önemli isimler bir araya geldi
İTÜ'de İş Sağlığı ve Güvenliği Forumu: Akademi, kamu ve özel sektörden önemli isimler bir araya geldi
İTÜ'de İş Sağlığı ve Güvenliği Forumu: Akademi, kamu ve özel sektörden önemli isimler bir araya geldi
İTÜ'de İş Sağlığı ve Güvenliği Forumu: Akademi, kamu ve özel sektörden önemli isimler bir araya geldi
İTÜ'de İş Sağlığı ve Güvenliği Forumu: Akademi, kamu ve özel sektörden önemli isimler bir araya geldi
İTÜ'de İş Sağlığı ve Güvenliği Forumu: Akademi, kamu ve özel sektörden önemli isimler bir araya geldi
İTÜ'de İş Sağlığı ve Güvenliği Forumu: Akademi, kamu ve özel sektörden önemli isimler bir araya geldi
İTÜ'de İş Sağlığı ve Güvenliği Forumu: Akademi, kamu ve özel sektörden önemli isimler bir araya geldi
İTÜ'de İş Sağlığı ve Güvenliği Forumu: Akademi, kamu ve özel sektörden önemli isimler bir araya geldi
İTÜ'de İş Sağlığı ve Güvenliği Forumu: Akademi, kamu ve özel sektörden önemli isimler bir araya geldi
İTÜ'de İş Sağlığı ve Güvenliği Forumu: Akademi, kamu ve özel sektörden önemli isimler bir araya geldi

İstanbul Teknik Üniversitesi, Yapay Zeka, Yapay Zeka, Etkinlik, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel İTÜ'de İş Sağlığı ve Güvenliği Forumu: Akademi, kamu ve özel sektörden önemli isimler bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Niğde’de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı Niğde'de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı
Sergej Jakirovic, Acun Ilıcalı’nın kendisine yaptığı teklifi açıkladı Sergej Jakirovic, Acun Ilıcalı'nın kendisine yaptığı teklifi açıkladı
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım’ı affetmedik CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım'ı affetmedik
Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada
Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin adli kontrol şartıyla tahliye edildi Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin adli kontrol şartıyla tahliye edildi
Beyoğlu’nda “Sıfır Atık“ seferberliği Beyoğlu'nda "Sıfır Atık" seferberliği
Terme Belediye Meclis üyesinden tartışma yaratan paylaşım Terme Belediye Meclis üyesinden tartışma yaratan paylaşım
Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Direksiyon başında can verdi, son anlarında faciayı önledi Direksiyon başında can verdi, son anlarında faciayı önledi
İşte Aziz Yıldırım’ın başkan olması halinde takımdan göndereceği ilk isim İşte Aziz Yıldırım'ın başkan olması halinde takımdan göndereceği ilk isim
Buzsuz içeceğe ek ücret isteğine Bakanlık inceleme başlattı Buzsuz içeceğe ek ücret isteğine Bakanlık inceleme başlattı
Ankara’da NATO zirvesi alarmı İşte şehir genelinde alınan kararlar Ankara'da NATO zirvesi alarmı! İşte şehir genelinde alınan kararlar
Samsunspor’a Galatasaray’dan transfer Samsunspor'a Galatasaray'dan transfer
Lal Saran’dan babası Sadettin Saran’a duygusal veda Lal Saran'dan babası Sadettin Saran'a duygusal veda
Bolu’da iki mezarın taşları kırılıp zarar verildi Bolu'da iki mezarın taşları kırılıp zarar verildi
5. kattan düşen 1,5 yaşındaki Ebrar, hayatını kaybetti 5. kattan düşen 1,5 yaşındaki Ebrar, hayatını kaybetti
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel’de AYM’nin ’süresiz nafaka’ kararına ilk yorum TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel’de AYM’nin 'süresiz nafaka' kararına ilk yorum
Polisi fark edince tuvalete kaçtı, sifon çalışmayınca yakalandı Polisi fark edince tuvalete kaçtı, sifon çalışmayınca yakalandı
Evren Göz, Osimhen’i isteyen kulübü açıkladı: Masaya 135-140-145 milyon koyabilirler Evren Göz, Osimhen'i isteyen kulübü açıkladı: Masaya 135-140-145 milyon koyabilirler
Şampiyon oldular, Kim’i karşılarında görünce dayanamayıp ağladılar Şampiyon oldular, Kim'i karşılarında görünce dayanamayıp ağladılar
Öğretmen, doktor, vaiz İşte meslek meslek yeni memur maaşları Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi 25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis’te Kamuda istihdam edilecekler Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis'te! Kamuda istihdam edilecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası’ndan servet kazanacak Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası'ndan servet kazanacak

15:55
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası’ndan servet kazanacak
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası'ndan servet kazanacak
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
15:23
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis’te Kamuda istihdam edilecekler
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis'te! Kamuda istihdam edilecekler
15:19
Uçak kalktı geliyor Beşiktaş’a İtalyan hoca
Uçak kalktı geliyor! Beşiktaş'a İtalyan hoca
15:13
Görüntü Türkiye’den Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor
Görüntü Türkiye'den! Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor
14:44
Norveç’ten Dünya Kupası’na damga vuracak paylaşım
Norveç'ten Dünya Kupası'na damga vuracak paylaşım
14:31
Okan Buruk gözlerinin yaşına bakmadı Galatasaray’da tam 4 ayrılık
Okan Buruk gözlerinin yaşına bakmadı! Galatasaray'da tam 4 ayrılık
14:07
Sahra Çölü’nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
Sahra Çölü'nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
13:58
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
13:52
Erman Toroğlu’nun aylık geliri dudak uçuklattı
Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı
13:19
Beşiktaş, Vincenzo Italiano’yu resmen açıkladı Bugün İstanbul’a geliyor
Beşiktaş, Vincenzo Italiano'yu resmen açıkladı! Bugün İstanbul'a geliyor
13:00
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
12:16
Öğretmen, doktor, vaiz İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
11:53
Galatasaray’dan Okan Buruk için karar
Galatasaray'dan Okan Buruk için karar
11:52
MSB tarih verip uyardı Bedelli askerliğe zam geliyor
MSB tarih verip uyardı! Bedelli askerliğe zam geliyor
11:38
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
11:35
Yunanistan’da bir ilk Kadınlar asker ocağına girdi
Yunanistan'da bir ilk! Kadınlar asker ocağına girdi
11:23
Aziz Yıldırım’dan 25 milyon euroluk yıldız
Aziz Yıldırım'dan 25 milyon euroluk yıldız
11:18
Aziz Yıldırım’dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım
Aziz Yıldırım'dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım
11:07
İzmir uçağında panik anları Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
İzmir uçağında panik anları! Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
11:00
Aziz Yıldırım’dan taraftarın beklediği haber geldi: Bugün...
Aziz Yıldırım'dan taraftarın beklediği haber geldi: Bugün...
10:47
Bakan Şimşek’ten enflasyon rakamları için ilk yorum
Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamları için ilk yorum
10:43
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
10:18
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
10:02
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 16:10:21. #7.13#
SON DAKİKA: İTÜ'de İş Sağlığı ve Güvenliği Forumu: Akademi, kamu ve özel sektörden önemli isimler bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.