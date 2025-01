İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü\'nden 2024 Yılında 42 Kupa ve 482 Madalya

Güncel

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, geçen yıl bireysel branşlarda 180'i altın olmak üzere toplam 482 madalya, takım sporlarında ise 23 şampiyonluk ve 42 kupa kazandı. Kulüp, 2025 yılı için daha büyük hedefler belirledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 32 aktif branşta bin 350 lisanslı sporcusu ve tesisleriyle faaliyetlerini sürdürüyor. Sporcu yetiştiren ve aynı zamanda kulvarlarda yarışan kulüp, 2024 yılında bireysel branşlarda 180'i altın olmak üzere toplam 482 madalya, takım sporlarında ise 23 şampiyonluk ve 42 kupa kazandı. İzmir'i gururlandıran başarıların ardından 2025 yılı için hedefler büyüdü.

Eurocup'da şampiyonluk için geri sayım

Tarihinde beş Süper Lig Şampiyonluğu bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Avusturya'da 30 Ocak-2 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenecek Euro Cup-1 grup müsabakalarında yarışacak. İzmir ekibi, ev sahibi ülkeden Interwetten-Coloplast Sitting Bulls, Fransa'dan Hyeres Handi Basket, Almanya'dan Hannover United ve İsrail'den Ilan Spwak Ramat Gan takımlarıyla karşılaşacak. Ayrıca nisan ayındaki final grubuna katılabilmek için ter dökecek takım, 2024 yılında ikinci tamamladığı turnuvada şampiyonluğa ulaşmayı ve kupayı İzmir'e kazandırmayı hedefliyor.

Havuzda İzmir rüzgarı kaldığı yerden devam ediyor

İlk kez katıldığı LEN Challenger Cup'da namağlup şampiyon olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kadın Sutopu Takımı, Avrupa arenasında çıktığı 12 maçın tamamını da kazandı. Şampiyon takım Avrupa Kupası macerasına devam ediyor. İstanbul'da düzenlenen eleme müsabakalarını yenilgi yüzü görmeden grup lideri tamamlayan mavi beyazlı ekip, şubat ayında İstanbul'da düzenlenecek dörtlü finale adını yazdırmayı başardı. Yarı finalde Hırvatistan'dan ZAVK Mladost ile eşleşen İzmir Büyükşehir Belediyesi, turu geçtiği takdirde Galatasaray Zena ile Sırbistan'dan Vaterpolo Klub Vojvodina maçının kazananı ile şampiyonluk maçına çıkacak. Aralık ayında İstanbul'da gerçekleştirilen World Cup Division-2 müsabakalarında kullandığı 52 şutun 32'sini gole çevirerek turnuvanın gol kraliçesi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün yıldızı ve milli takım takım kaptanı Kübra Kuş, yaklaşan büyük turnuva öncesi göz doldurdu. Mavi beyazlılarda sekiz oyuncu 2024 yılı içerisinde A milli formayı giyerek uluslararası arenada İzmir'i temsil etmenin gururunu yaşadı.

İzmir dünya sahnesinde

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, 2024 yılında Bulgaristan, Macaristan, Hırvatistan, Karadağ, Sırbistan, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bahreyn, İspanya, Avusturya, Azerbaycan, Almanya, Romanya, Çekya, Slovenya ve Tayvan'da düzenlenen uluslararası turnuvalarda kenti temsil etti. Sporcular, 10 farklı branşta, 17 altın, 17 gümüş ve 32 bronz madalyayı Türkiye'ye kazandırdı.

Judo 29 madalya ile zirvede yer alırken, artistik buz pateni 16 madalya ile ikinci, tekvando ise 13 madalya ile üçüncü sırada yer aldı. 18 yaşındaki tekvando sporcusu Kaan Yelaldı, katıldığı beş uluslararası şampiyonanın dördünde altın madalya kazanırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 12 yaşındaki sporcusu Doğa Güner, artistik buz pateni turnuvalarında üç kez birincilik kürsüsüne çıkarak İstiklal Marşı'nı gururla dinletti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün açık su yüzme sporcusu Emre Erdoğan, İtalya'da 59'uncusu düzenlenen 36 kilometrelik Capri- Napoli Yüzme Ultra Maratonu'nu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün "Demir Lady" lakaplı milli triatloncusu İpek Öztosun ise Belgrad'da düzenlenen IRONMAN 70.3 yarışmasını birincilikle tamamladı.

Engelleri aştılar madalya yağdı

Engelli spor branşlarında önemli başarılara imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 2024 yılında toplam 28 madalya kazandı. 27 yaşındaki işitme engelli milli judocu Yusuf Çelik, Türkiye şampiyonu olurken, Slovenya'da düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Şampiyonası'ndan yurda bronz madalya ile döndü. Yusuf Çelik 2025'in Kasım ayında Tokyo'da düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyat "Deaflympics" Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Görme engelli milli judocu Gökhan Biçer, Antalya ve Almanya'da düzenlenen Grand Prix turnuvalarında üçüncülük, para bocciada Mehmet Gülseroğlu BC4 kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Mersin'de düzenlenen Para Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Şampiyonası'na katılan Para Atıcılık Takımı turnuvadan 3 madalya ile döndü. İzmir'i süper ligde temsil eden Ampute Futbol Takımı ise Türkiye Kupası'nda ikinci oldu. Kulübün down sendromlu milli sporcusu Alper Öztürk, 33 ülkeden 858 sporcunun katılımıyla Antalya'da düzenlenen Down Sendromlular Dünya Spor Trisome Oyunları'nda 4 altın madalya kazanarak dünya şampiyonu seçildi. Aynı turnuvada İzmir'i temsil eden down sendromlu milli sporcu Selin Durgut ise ritmik cimnastik kategorisinde kazandığı üç bronz madalya ile gurur yaşattı.

Devlerin kapısı açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, amatör branşlara yaptığı yatırımlar ve kazandığı başarılar nedeniyle Avrupa Çok Sporlu Kulüp Birliği'ne (EMCA) kabul edilen ilk İzmir ekibi oldu. İtalya'dan Lazio, Portekiz'den Sporting Lizbon, Romanya'dan Dinamo Bükreş, İngiltere'den Everton, Hollanda'dan Feyenoord, Sırbistan'dan Kızılyıldız, Macaristan'dan Ferencvaros, Almanya'dan Bayer Leverkusen ve Yunanistan'dan Olympiakos gibi kulüplerin yer aldığı dev birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü de yerini aldı.

Dünya İzmir'de ağırlandı

Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen EuroCup-1 final maçları ile Uluslararası Kadınlar Sutopu Turnuvası İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlendi. Turnuvalara Almanya, Fransa, İngiltere ve Yunanistan'dan toplam 7 takım katıldı. Ayrıca 38 ülkeden 600 elit sporcunun katıldığı ve Türkiye'nin en hızlı uluslararası yol koşusu unvanına sahip Maraton İzmir beşinci kez düzenlendi. 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu'nun 12'ncisi, 2 bin 500 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü altyapısından yetişen sporcular Taha Akgül ve Buse Tosun Çavuşoğlu, 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalya gururu yaşattı.