İzmir'de Elektrik Çarpması Davası Devam Ediyor

İZMİR'in Konak ilçesinde İnanç Öktemay (44) ile Özge Ceren Deniz'in (23) sağanakta, sokak ortasında elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği davada sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi, "Benim kızım yok. Hiçbir denetleme yapılmamış, kimse işini düzgün yapmamış. Şikayetçiyim" dedi.

İzmir'de, 12 Temmuz saat 18.00 sıralarında başlayan sağanak nedeniyle birçok ilçede sokaklar suyla doldu. Sağanaktan korunmak isteyen İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz, suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı. Onu kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan İnanç Öktemay da akıma kapılıp, bir anda yığıldı. Deniz ve Öktemay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İnanç Öktemay İzmir'de, Özge Ceren Deniz ise Osmaniye'de toprağa verildi.

Soruşturma kapsamında ilk olarak gözaltına alınan 30 kişiden 14'ü tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüpheliden birinin kanser tedavisi gördüğü, 1 şüphelinin de yurt dışında olduğu belirtildi. Tutuklanan şüphelilerden Zekeriya T. daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın genişletilmesiyle 11 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Savcılık talimatıyla 26 Temmuz'da Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, İZSU Genel Müdür Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Gediz Elektrik'ten Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım, Operasyon Direktörü Sefa Pişkinleblebici, Planlama ve Teknoloji Direktörü Necati Ergin, Yapım İşleri Saha Sorumlusu Mürsel Arıcı, Yapım İşleri Sorumlusu Uzman Alper Doğan ve Gediz Elektrik personeli Halit Özpelit, gözaltına alındı. 11 şüphelinin tamamı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'KİŞİSEL KUSUR YOK'

5 kişilik bilirkişi heyetinin tuttuğu raporda, olayın gerçekleşmesinde Deniz ve Öktemay'ın herhangi bir kişisel kusuru olmadığı belirlendi. Raporda olayın öngörülebilir ve önlenebilir olduğu, kaçınılmazlık unsurunun bulunmadığı değerlendirildi. Buna göre, olayın gerçekleşmesinde, öngörülemeyecek ve önlenemeyecek olan herhangi bir olağanüstü doğa olayının bulunmadığı kanaatine varıldı. Olaya birtakım ihmaller ve teknik kusurlar silsilesiyle Deniz ve Öktemay dışında gelişen zincirleme kusur unsurlarının sebep olduğu tespit edildi. Bilirkişi raporunda, söz konusu olayın gerçekleştiği yerde iki kurumun da koruyucu ve önleyici tedbirler almadığı belirlendi.

22,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, Gediz Elektrik Genel Müdürü Uğur Yüksel, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Gediz Elektrik Dağıtım Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ve Yapım İşleri Sorumlusu Uzmanı Alper Doğan'ın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu, 42 kişi hakkında 'Taksirle öldürme' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Suçun bilinçli taksirle işlenmesi nedeniyle TCK'nın 22/3'ün maddesi gereğince sanıklara verilecek cezanın yarı oranında artırılarak 22,5'ar yıla çıkarılması talep edildi.

KEŞİF YAPILDI

İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2'nci duruşmada tutuklu sanıklar Ömer Karabilgin ve Barış Koç'un devlet memur sıfatları ve kamu görevlisi oldukları gerekçesiyle dosyaları tevhit edilmesine ve tahliye edilmelerine karar verildi. Ayrıca tutuksuz sanıklar Ali Hıdır Köseoğlu, Serdar Sadi, Gürkan Erdoğan ve Ezgi Nazaroğlu hakkında da devlet memuru olmaları gerekçesiyle izin alınması için dosyalarının ayrılmasına, izin alındıktan sonra soruşturmalarının devam etmesine, adli kontrol şartlarının kaldırılmasına karar verildi. Böylelikle davada 11 tutuklu sanık kaldı. Mahkemenin kararı üzerine İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in hayatını kaybettiği olay yerinde 9 Aralık'ta keşif yapıldı. Keşfin ardından bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verildi.

ÖKTEMAY'IN AİLESİ ÇEKİLDİ

İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren yargılamada İnanç Öktemay'ın ailesi davadan çekilirken, tutuklu sanıklardan İZSU altyapı kanal işçisi Barış Sevgili ve sağlık sorunları sebebiyle Gediz arıza yönlendirme ekibinden Yavuz Üner'in tahliyesine karar verildi. 4'ü hariç tutuksuz sanıkların adli kontrol hükümleri de kaldırıldı. Bilirkişi raporu da dosyaya girdi. Raporda tutuklu sanıklardan Gediz Arıza Onarım Müdürü Ali Külak, İZSU İnşaat Mühendisi Doğan Kılıç, Gediz Arıza Onarım Personeli Fırat Akbay ve Gediz Arıza Onarım Ustası Mesut Türkan'ın teknik yönden 1'inci dereceden, Gediz Metropol Bölge Müdürlüğü Teknik Şefi Ahmet Orhan Kaygısız, Gediz Arıza Onarım Yöneticisi Mehmet Fatih Tosun, Gediz Arıza Mühendisi Mert Ceylan, İZSU Izgara Kolu Bağlantı Personeli Arif Kapuş ve İZSU Teknik Amiri Mehmet Zeki Aytulun'un 2'nci dereceden etkisi oldukları raporda yer aldı. Tutuksuz sanıklardan Yavuz Üner, Abdülkadir Satık, Mürsel Arıcı, Alper Doğan, Erman Çarık ve Hamza Bayram da raporda teknik yönden 2'nci derece etkili olarak yer aldı. Raporda 8 tutuksuz sanığın 3'üncü derecede, 6 tutuksuz sanığın ise 4'üncü derecede sorumlu olduğu belirtildi. 11 sanığın ise olayda teknik yönden etkisi olmadığına raporda yer verildi. Kamu görevlisi olmaları sebebiyle dosyaları tevhit edilen Ömer Karabilgin ve Barış Koç'un da teknik yönden 3'üncü dereceden etkili olduklarının altı çizildi.

MEMURLAR HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi ve tutuklu sanıkların yanı sıra bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Yapılan kimlik tespitiyle celse açıldı. Mahkeme başkanı ek bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını açıkladı. Bazı sanık avukatları, ek rapora itiraz ederek raporun reddi talebinde bulundu. Talep, heyet tarafından reddedildi. Mahkeme başkanı, soruşturma kapsamında GDZ taşeron firma yetkilisi Cenan Demircan ile Erkut Bozkurt ve Mehmet Güleçyüz hakkında taksirle öldürme suçundan dava açıldığını ve açılan dosyanın da mevcut davayla birleştirildiğini belirtti. Böylelikle yargılanan sanık sayısı 45'e yükseldi. İzmir Valiliği'nce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanı Barış Koç, İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Güney Bölge Müdürü Ömer Karabilgin ve İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Güney Bölge Müdürlüğü Mühendisi Ezgi Nazaroğlu hakkında soruşturma izni verildiği açıklandı.

'KİMSE İŞİNİ DÜZGÜN YAPMAMIŞ'

Öte yandan, yargılanma sürecinde tanık olarak ifade veren ve olayda da yaralandığı öğrenilen Ersin Eren Çavga'nın dosyaya mağdur olarak müdahil olduğu belirtildi. Celsede söz verilen Özge Ceren Deniz'in kardeşleri Selin ve Deniz Begüm, sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi. Baba Ahmet Abi ise "Benim kızım yok. Hiçbir denetleme yapılmamış, kimse işini düzgün yapmamış" diyerek şikayetini yineledi.

'ELEKTRİK SORUNU İÇİN YETKİLİLERİ UYARDIK'

Daha önce tanık olarak dinlenilen ve olayda hayatını kaybedenlere müdahale etmek isterken yaralandığı için mağdur olan bölge esnafı Ersin Eren Çavga, "O bölge hep sorunluydu. 2019 yılında haber yapılmasını sağlamıştım. 9 Ocak'ta mazgaldan gelen dumanlar ve elektrik sorunu için yetkilileri uyardık. Keşke işinizi doğru yapsaydınız. Uyku ilacıyla uyumaya çalışıyorum. Benim yaşadığım baskıyı kimse yaşamamıştır. Orada iki insan öldü, ben yaralandım. Can çekişen iki insana yardım etmeye çalıştığım için özür dilerim. Birçok insanın ölümünü engelleyemediğim için özür dilerim. Kayıtları izledikten 1 hafta sonra uyuyamadım. İş yerime mafyatik insanlar geldi. Eşimin memleketine kaçtım. Avukatın yönlendirmesiyle davaya müdahil oldum. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Duruşmada söz alan sanıklar olayda suçsuz olduklarını belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Savunmaların ardından ara karar açıklandı. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 30 Eylül'e erteledi.

'SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Duruşmanın ardından açıklama yapan baba Ahmet Abi, "Kamu vicdanını rahatlatacak bir karar çıkacağına inanıyorum ve adalete güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Ailenin avukatı Ayşe Sarıçiçek ise "Ek bilirkişi raporu sabah dosyaya geldi bu yüzden inceleme fırsatımız olmadı. Raporu detaylıca inceledikten sonra beyanlarımızı sunacağız. Memurlar yönünden ise valilik tarafından soruşturma izni verildi. Özge'nin tıp fakültesinde okuyan iki kardeşi de bugün davaya dahil oldular. Sonuna kadar davamızın takipçisi olacağız" dedi.

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Mehmet KILINÇ/ İZMİR,