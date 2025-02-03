İzmir'de Market Tartışması Kanlı Bitti: 3 Kardeşe 15'er Yıl Hapis - Son Dakika
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İzmir'de Market Tartışması Kanlı Bitti: 3 Kardeşe 15'er Yıl Hapis

İzmir\'de Market Tartışması Kanlı Bitti: 3 Kardeşe 15\'er Yıl Hapis

İzmir'in Urla ilçesinde bir markette meydana gelen omuz atma tartışması sonrasında Semih Kenan Köse çakı ile öldürüldü, yanındaki sevgilisi yaralandı. Sanık Sercan Bavkır ve kardeşleri zap.t tutuklu olarak yargılandı ve her birine 15'er yıl hapis cezası verildi.

03.02.2025 19:58  Güncelleme: 20:01
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İZMİR'de, markette çıkan 'omuz atma' tartışmasında Semih Kenan Köse'nin (30) çakıyla öldürüldüğü, yanındaki sevgilisi Sibel Kabadayı'nın (28) ise yaralandığı davada yargılanan sanık Sercan Bavkır (34) ile kardeşleri tutuksuz sanıklar Serkan (33) ve Taylan Bavkır'a (27), 15'er yıl hapis cezası verildi.

Olay, 16 Ekim 2023'te saat 19.30 sıralarında, Urla ilçesi Altıntaş Mahallesi Ahmet Besim Uysal Caddesi'nde meydana geldi. Urla'da emlakçılık yapan ve inşaat şirketi olan Sercan Bavkır (34), markette alışveriş yaparken yanından geçen müteahhit Semih Kenan Köse (30) ile omuz omuza çarpıştı. Taraflar arasında başlayan 'Omuz attın' tartışması, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgaya Sercan Bavkır'ın yanındaki kardeşleri Serkan Bavkır (33) ile Taylan Bavkır (27) da dahil oldu. Köse, bir ara eline geçirdiği içki şişesini kırıp savurdu. Kavgada Sercan Bavkır, yanındaki çakıyla Köse'yi ve sevgilisi Sibel Kabadayı'yı yaraladı. Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köse öldü, Kabadayı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sercan Bavkır ile kardeşleri Serkan Bavkır ve Taylan Bavkır, polis ekiplerine teslim oldu. Polisteki işlemlerin ardından 3 kardeş, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Olay, marketin güvenlik kameralarına da yansıdı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede, 3 kardeş hakkında 'İştirak halinde kasten öldürme' suçundan, Köse'nin kız arkadaşı Sibel Kabadayı için ise 'hakaret, tehdit ve kasten yaralama' suçlarından ceza istendi.

'ÖNCE TAHLİYE, SONRA TUTUKLAMA'

Yargılama sürecinde Serkan ve Taylan Bavkır adli kontrol şartıyla ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanıp tahliye edildi. Davanın, geçen yıl 17 Eylül'de görülen ikinci duruşmasında sanık Sercan Bavkır, yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi. Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine Bavkır hakkında yeniden gözaltı kararı verildi ve Bavkır çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Sercan Bavkır'ın tahliyesine karar veren mahkeme başkanı ve 2 üye hakimle duruşma savcısını açığa aldı. Sonrasında mahkeme başkanı ve 2 üye hakimle duruşma savcısının başka mahkemelerde görevlerine iade edildi.

Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Sercan Bavkır ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar Serkan ve Taylan Bavkır'ın yanı sıra Köse'nin kız arkadaşı müşteki sanık Sibel Kabadayı ise duruşmaya katılmadı.

Mağdur avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaptı. Söz verilen sanık Sercan Bavkır, maktulün kız arkadaşının kendilerine küfür ve tehdit ettiğini öne sürüp, "Kargaşa oldu, onlar polis olduklarını söyledi. Başka insanlar da kavgayı ayırmaya çalıştı. Bize kickboksçu diyorlar ama bizim belgemiz dahi yok. Orada bir taksici gördüm ve onları alıp götürmesini söyledim. Rahmetli daha sonra 'daha yeni başlıyoruz' dedi. Olayın sonuçlarının buralara kadar gelmesini hiç istemezdik. Bıçağı kapalı şekilde elime aldım, bu şekilde görünce geri çekilirler diye düşündüm. Silahımı almaya gidiyorum diyerek arabaya doğru koştu. Daha sonra alkol şişesi fırlattı. Kardeşlerimle 8 ay cezaevinde diken üstünde kaldık. Rahmetliyi öldürmeyi bırakın, yaralamak bile istemedim. Daha sonra biz serbest bırakıldık. Sonra mahkeme heyeti açığa alındı. Onların da kendi yaşamları var. 17 aydır tutuklu kaldım, kendimi anlatamadım. Sosyal medyayla bize karar verildi" dedi.

Sanıkların avukatları ise mütalaaya katılmadıklarını, yargılama süresince 6 duruşma yapıldığını, 3 başkan, 9 mahkeme üyesi ile 4 savcının değiştiğini söyledi.

Duruşmaya verilen aranın ardından son sözleri sorulan sanık Sercan Bavkır, "Çocuklarıma kavuşmak istiyorum. En ağır şartlarda da olsa tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığa, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet bu cezayı, ilk haksız hareketin kimden kaynaklandığının tespit edilememiş olması sebebiyle 18 yıla, sanığın iyi hali ve geleceği üzerindeki olası etkileri nedeniyle 15 yıl hapis cezasına indirdi.

Tutuksuz yargılanan diğer kardeşler Serkan Bavkır ile Taylan Bavkır'a da 'kasten öldürme' suçunu işledikleri sabit olmasından dolayı ayrı ayrı müebbet hapis cezası verildi. Kardeşlerin cezaları da iyi halleri ve gelecekleri üzerindeki olası etkileri nedeniyle 15 yıl hapis cezasına indirildi. Tutuksuz sanıklar hakkında da yakalama emrinin çıkarılmasına hükmedildi.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, İzmir, Urla, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Market Tartışması Kanlı Bitti: 3 Kardeşe 15'er Yıl Hapis - Son Dakika

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