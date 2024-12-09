İZMİR\' de sokakta akıma kapılan 2 kişinin öldüğü yerde yeni keşif

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İZMİR'de sokakta yürürken elektrik akıma kapılan İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz'in (23) hayatını kaybettiği yerde bugün mahkeme kararıyla keşif yapıldı. Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi'nin avukatı Ayşe Sarıçiçek, "Keşif tamamlandıktan sonra bilirkişi detaylı olarak raporunu hazırlayacak. Ardından rapor mahkemeye sunulacak" dedi. Öktamay'ın ailesinin avukatı Cenk Düzgüner ise "İlk keşifte yapılan gözlemler bizim için daha önemlidir. Çünkü bu çalışma tadilat görmüş sahada yapılıyor. Bu herkesi yanıltır" dedi.

İzmir'de 12 Temmuz saat 18.00 sıralarında başlayan sağanakta, Bayraklı'da metrekareye 39,7 kilogram yağış düştü. Yağış nedeniyle kent merkezi Bayraklı ve Konak ilçelerinde bazı caddeyle sokaklar suyla dolarken, araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı. Sağanaktan korunmak için kaçmaya çalışan İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı. Onu kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan İnanç Öktemay da akıma kapılıp, bir anda yere yığıldı. Deniz ve Öktemay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İnanç Öktemay İzmir'de, Özge Ceren Deniz Osmaniye'de toprağa verildi.

14 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında ilk olarak gözaltına alınan 30 kişiden 14'ü tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüpheliden birinin kanser tedavisi gördüğü, 1 şüphelinin de yurt dışında olduğu belirtildi. Tutuklanan şüphelilerden Zekeriya T. daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada 11 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Savcılık talimatıyla 26 Temmuz'da Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, İZSU Genel Müdür Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Gediz Elektrik'ten Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım, Operasyon Direktörü Sefa Pişkinleblebici, Planlama ve Teknoloji Direktörü Necati Ergin, Yapım İşleri Saha Sorumlusu Mürsel Arıcı, Yapım İşleri Sorumlusu Uzman Alper Doğan ve Gediz Elektrik personeli Halit Özpelit, gözaltına alındı. 11 şüphelinin tamamı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ZİNCİRLEME KUSUR

5 kişilik bilirkişi heyetinin tuttuğu raporda, olayın gerçekleşmesinde Deniz ve Öktemay'ın herhangi bir kişisel kusuru olmadığı belirlendi. Raporda olayın öngörülebilir ve önlenebilir olduğu, kaçınılmazlık unsurunun bulunmadığı değerlendirildi. Buna göre, olayın gerçekleşmesinde, öngörülemeyecek ve önlenemeyecek olan herhangi bir olağanüstü doğa olayının bulunmadığı kanaatine varıldı. Olaya birtakım ihmaller ve teknik kusurlar silsilesiyle Deniz ve Öktemay dışında gelişen zincirleme kusur unsurlarının sebep olduğu tespit edildi. Bilirkişi raporunda, söz konusu olayın gerçekleştiği yerde iki kurumun da koruyucu ve önleyici tedbirler almadığı belirlendi.

CEZALAR YARI ORANDA ARTIRILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturmanın ardından iddianame hazırladı. İddianamede İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, Gediz Elektrik Genel Müdürü Uğur Yüksel, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Gediz Elektrik Dağıtım Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ve Yapım İşleri Sorumlusu Uzmanı Alper Doğan'ın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu, 42 kişi hakkında 'Taksirle öldürme' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Suçun bilinçli taksirle işlenmesi nedeniyle TCK'nın 22/3'ün maddesi gereğince sanıklara verilecek cezanın yarı oranında artırılarak 22,5'ar yıla çıkarılması talep edildi.

'ADALET MÜMKÜN TEMELİ' DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıklar yargılanmaya başlandı. Davanın 13 Kasım'da başlayarak 2 gün süren 2'nci duruşmasında mahkeme başkanı, ara kararını açıkladı. Mahkeme başkanı, 13 sanıktan 11'inin tutukluluğuna devamına karar verdi. Tutuklu sanıklar Ömer Karabilgin ve Barış Koç'un ise, devlet memur sıfatları ve kamu görevlisi oldukları gerekçesiyle dosyaları tevhit edilmesine ve tahliye edilmelerine karar verdi. Ayrıca tutuksuz sanıklar Ali Hıdır Köseoğlu, Serdar Sadi, Gürkan Erdoğan ve Ezgi Nazaroğlu hakkında da devlet memuru olmaları gerekçesiyle izin alınması için dosyalarının ayrılmasına, izin alındıktan sonra soruşturmalarının devam etmesine, adli kontrol şartlarının kaldırılmasına karar verildi. Böylelikle davada 11'i tutuklu, 36 sanık kaldı.

İnanç Öktemay'ın yeğeni Berfin Öktemay'ın davaya katılma talebinin reddine, Demircan A.Ş.'nin yetkilisi Cenan Demircan hakkında verilen takipsizlik kararının kaldırılması ve soruşturma açılması için Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazı yazılmasına karar verildi. Tutuksuz sanıklardan Deniz Sural, Gürsel Arıcı, Tahsin Erdoğan, Abdülkadir Satık, Alper Doğan, Koray Arif hakkında adli kontrol şartının kaldırılmasına ve yurt dışı yasağı konulmasını hükmetti. Yine mahkeme heyeti, 9 Aralık'ta bölgede keşif işlemlerinin yapılmasına da karar verdi.

YURT DIŞINDAKİ TANIK DİNLENDİ

Mahkemenin kararı üzerine İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in hayatını kaybettiği olay yerinde bugün keşif yapıldı. Keşfe, uzman mühendislerden oluşan 7 kişilik bilirkişi katıldı. Bugün ilk defa mahkeme heyeti de keşif için olay yerine geldi. İnceleme öncesinde, davanın 2'nci duruşmasında yurt dışında olduğu için ifadesi alınamayan bir numaralı görgü tanığı aksesuarcı Ersin Eren Çavga'nın ifadesi alındı. Çavga, "Biz orada elektrik kaçağından şüpheleniyorduk. Çok defa aradık sonrasında yapıldı. Orada kazı çalışması yapılmıştı. Sanırım mazgalla ilgili bir çalışmaydı. Burada daha önceki senelerde sel olmuştu. Biz zaten belediyeden talepte bulunmuştuk. Orada bir elektrik çalışması olduğunu biliyorduk. Yağmurlarda orası hep önce kuruyordu. Kazı çalışmasından sonra yine aynı bölgede duman çıkmaya başladı. Biz oraya duba koyduk. GDZ Elektrik'i aradığımızda gelip yaptılar. Hangi firmaya ait olduğunu bilmiyorum ama orası betonla kapatılmıştı. Sonrasında ilk yağmur yağdığında bu olaylarla karşılaştık" dedi.

Bir avukatın olaydan sonra bölgede herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığını sorması üzerine Çavga, "Yurt dışındaydım. Geçen hafta salı günü ülkeye giriş yaptım. İş yerimin güvenlik kameraları sökülmeye çalışılmış. Sökülemeyince kablosu kesilmiş" dedi.

YENİ KEŞİF YAPILDI

Keşif öncesi olay yerinin bulunduğu Enver Dündar Başar Sokak araç trafiğine kapatıldı. Ayrıca çevrede güvenlik önlemi alınıp, alana girilmesi engellendi. GDZ Elektrik'in olay yerine olası bir mazgalın nasıl olması gerektiğini gösteren bir mazgal getirdiği de görüldü. 7 kişiden oluşan uzman bilirkişi heyeti inceleme yaptı.

'BÜTÜN İNCELEMELER TİTİZLİKLE YAPILACAK'

Keşifle ilgili açıklama yapan Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi'nin avukatı Ayşe Sarıçiçek, "7 kişilik heyetle keşif başladı. Ölümün gerçekleşmesindeki asıl kusur oranlarını, tespiti, kusurlu kişilerin tespiti açısından olay mahalli geniş bir çaplı kazı yapılıyor. Öncesinde mahkemede dinlenemeyen bir tanık vardı o dinlendi. Olaydan sonra tanığın iş yerinin güvenlik kamerası sökülmeye çalışılmış. Sökülemeyince kablosu kesilmiş. Bugünse keşif tamamlandıktan sonra bilirkişi detaylı olarak raporunu hazırlayacak. Ardından rapor mahkemeye sunulacak. Raporun hazırlanması için yasal olarak 45 günlük bir süreden bahsediliyor. Rahat, titiz bir şekilde detaylı bir rapor hazırlanacak. Bu bilirkişiler yeni. Bütün teknik incelemeler, ölçümler titizlikle yapılacak. Devlet memuru olan 6 sanığın dosyası ayrıldı. Haklarında yargılamanın devam edilebilmesi için izin sürecinin yapılması amacıyla tahliye edildiler. Normal tahliye değildir. Yani devlet soruşturması izni için dosyalar ayrıldı. Ayrı bir dosya olarak açıldı. Soruşturma izni tamamlandıktan sonra yargılamalarına devam edilecek" dedi.

'İLK KEŞİFTE YAPILAN GÖZLEMLER DAHA ÖNEMLİ'

İnanç Öktamay'ın ailesinin avukatı Cenk Düzgüner de "İZSU tarafından bir kurtulma değildir. İZSU ile ilgili sorumlularda bu davada yargılanacaktır. İlk keşifte yapılan gözlemler bizim için daha önemlidir. Çünkü bu çalışma tadilat görmüş sahada yapılıyor. Bu herkesi yanıltır. Şimdi oluşturulan bilirkişi heyeti de mutlaka ilk raporu da inceleyecektir. Oradakini baz alacaktır. Çok katkı sağlamaz. Buna karşı heyet çok güzel çalışıyor. Biz yargılamanın çok iyi gittiğini düşünüyoruz. Her iki kurumda beraber sorumlu olacaktır, inancımız bu yöndedir" dedi.

Kadir ÖZEN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,