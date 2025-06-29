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İzmir'deki Orman Yangınlarıyla Mücadele

İzmir\'deki Orman Yangınlarıyla Mücadele
29.06.2025 23:19
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Bakan Yumaklı, İzmir'de 77 yangına müdahale edildiğini açıkladı, 4 köy ve 2 mahalle boşaltıldı.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadele edilen İzmir'e geldi. Bakan Yumaklı, İzmir'in Menderes ilçesinin Kuyucak ile Seferihisar ilçesinin Orhanlı mahalleleri arasındaki orman yangının yaşandığı bölgedeki koordinasyon merkezinde yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı'ya AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Kadir Eyyüp İnan, İzmir Valisi Süleyman Elban, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de eşlik etti.

'UYARILARIMIZA RAĞMEN ÇEŞİTLİ BÖLGELERDE YANGINLAR ÇIKTI'

Hafta başından itibaren Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara, Ege ve kısmen Akdeniz'de de ciddi bir rüzgar ve fırtına uyarısı bulunduğunu belirten Bakan Yumaklı, "Vatandaşlarımızı uyardık. Ama maalesef ülkemizin çeşitli yerlerinde orman yangınları çıktı. Manisa Akhisar'daki yangınla alakalı, 'Biz söndürdük' derken; rüzgarla birlikte yangın bölgesindeki kıvılcımlar dışarıya taşındı ve arkadaşlarımız tekrar mücadeleye başladı." dedi.

'BUGÜN ÜLKEMİZDE 77 YANGIN OLDU'

Bakan Yumaklı, ülke genelinde sadece bugün 77 yangın çıktığına dikkat çekerek, "Bugün ülkemizde 77 yangın oldu. Bunlardan 53'ü orman dışındaydı. Artık bunu 'orman içi' 'orman dışı' diye belirtmek istemiyorum ama burada sadece bir orman yangınından bahsetmediğimizi, aslında komple bir mücadele içinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bunlardan 9 tanesi büyüktü. Aydın-Nazilli- İsabeyli, Manisa- Soma, Aydın-Nazilli- Yazıkent, Antalya-Aksu, İzmir- Gaziemir, Akhisar, İzmir-Kuyucak ve İzmir-Doğanbey. Bunlardan Akhisar, İzmir-Kuyucak ve İzmir-Doğanbey şu anda devam ediyor. Bu 3 yangın da ciddi. Diğerlerini arkadaşlar yoğun çabayla kontrol altına aldılar" dedi.

'BİRKAÇ HAVA ARACIMIZ DÜŞME TEHLİKESİ ATLATTI'

Bugün İzmir'de rüzgarın hızının yer yer 120 kilometreye ulaştığını belirten Bakan Yumaklı, "Birkaç hava aracımız kalkmayı denedi ve düşme tehlikesi geçirdi. Olayın vahametini anlatmak için söylüyorum; Menderes-Kuyucak'taki yangın hemen ormanın bitişiğinde. Maalesef oradaki yerleşim yerlerindeki bir sorun, artık bilemiyorum. Kolluk kuvvetleri soruşturmasını yapıyor. Gaziemir'deki Beyazevler denilen bir bölgede, bir fabrikanın bahçesinde yakılan şeyden çıktı. Keza, Seferihisar Doğanbey'de. Arkadaşlarımız güçlerini diğer bölgelere de aktardığı için tek bir yere konsantre olamıyor" dedi.

'4 KÖY 2 MAHALLE BOŞALTILDI'

Yangında görev yapan personel hakkında da bilgi veren Bakan Yumaklı, "Bugün İzmir'de; 11 uçak, 27 helikopter, 281 arazöz, iş makinesi ve diğer araç, 694 orman çalışanı olmak üzere toplam 1113 arkadaşımız bu mücadeleye katılmış oldu. 2 uçak sürekli çalıştı. Rüzgarın el verdiği ölçüde helikopterler, bulundukları alanın özelliklerine göre peyderpey görev yaptı. AFAD, jandarma, emniyet, sağlık güçlerimiz, itfaiye ekipleri de var güçleriyle bu mücadeleye destek verdi. Müdahalelerimiz devam edecek. Arkadaşlar gecenin getirdiği kısmen dinginliği kullanacaklar ve sabaha kadar devam edecekler. Ancak Doğanbey ve Kuyucak'ta meteorolojik veriler, gece boyu da 40-50 kilometreye kadar rüzgarın eseceğini gösteriyor. Şu an için boşaltılan 4 köy ve 2 mahalle vardı. Yerleşim yerlerinden boşaltılması gerekenler varsa onları da koordineli bir şekilde boşaltacağız. Şu an için gerek duymuyoruz. Toplamda 3 vatandaşımız dumandan etkilendiğini söyledi ama hastaneye gittiklerinde ayakta tedavileri yapıldı. Onların herhangi bir sağlık tehlikesi yok" dedi.

'1 HAZİRAN'DAN BU GÜNE KADAR 1459 YANGINA MÜDAHALE ETTİK'

Genel yolarak yangınlarla ilgili bir bilgi aktarımı da yapan Bakan Yumaklı, şöyle devam etti:

"1 Haziran'dan bu yana 569'u ormanda, 890'ı da orman dışında olmak üzere 1459 yangına müdahale ettik. Bu yangınlarda hava araçlarımız 9 bin 297 sortiyle 30 bin 857 ton su attı. Özellikle yangınların orman dışı alanlardan çıkma sıklığı arttı. Bunlarla ilgili de gerekli analizleri yapıyoruz. 258 yangın anızdan, 126 yangın sigara izmaritinden, 34 yangın piknik ateşinden, 26 yangın çöplükten çıktı. Çöpe atılması gerekirken atılmayan, yangın çıkarma ihtimali olan materyallerden dolayı 20 yangın çıktı. Sadece 4 yangın, havai fişeklerin atılmasından kaynaklandı. Artık bu alışkanlıklarımızı terk etmemizin zamanı geldi de geçti bile. Orman yangınlarına sebep olmak ciddi bir suçtur. Ağır hapis cezası vardır. Bundan etkilenen insanların ve kurumların tazminat davalarıyla karşı karşıya kalmak vardır. 'Bir şey olmaz' demeyelim, oluyor. Lütfen açık alanda ateş yakmayalım. Açık alanda ateşle ilgili herhangi bir olaya sebebiyet vermeyelim. Bu yeşil vatanı, ülkemizin bir karış toprağını bile korumamız gerekir."

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BİZİ HER ALANDA ETKİLİYOR'

İklim değişikliği konusunun basit bir başlık olmadığını vurgulayan Bakan Yumaklı, "İklim değişikliği bizi her alanda etkilemeye devam ediyor. Etki alanlarını iki katına çıkarıyor. Bu konuda da vatandaşlarımızdan hassasiyet istirham ediyoruz. İnşallah bundan önceki yangınlarda olduğu gibi bunları da en kısa sürede söndürürüz. Bundan sonra da bir daha böyle bir olay için bir araya gelmemeyi diliyorum. Çünkü her açıdan hem ülkemizin kaynaklarının hem ekosistemin hem de bu ortamda yaşayan bütün canlıların hakkına ve varlığına giriliyor. Biz yangınları söndürmek için can siperane bir şekilde koşturuyoruz. Burada 3-4 gündür mücadele eden arkadaşlarımız var. Bunlar değişiyorlar elbette ama bir yorgunluk var. Ancak, onlar yılmıyorlar, bıkmıyorlar. Bu yangınların söndürülmesiyle ilgili mücadelemize devam edeceğiz. Bilgilendirmemize de devam edeceğiz. Lütfen bizim açıklamalarımızın dışında herhangi bir açıklamaya itibar edilmesin. Şeffaf bir şekilde bütün konuları kamuoyumuzla paylaşıyoruz, paylaşmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Kadir ÖZEN/ İZMİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'deki Orman Yangınlarıyla Mücadele - Son Dakika

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