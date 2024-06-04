Jandarma, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 54 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika
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Jandarma, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 54 şüpheliyi yakaladı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma tarafından düzenlenen 'Sibergöz-43' operasyonlarında 15 ilde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik 54 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar sonucunda çok sayıda silah, mühimmat, bilgisayar, telefon, sim kart, taşınabilir bellek, banka/kredi kartı ve döviz ile Türk Lirası ele geçirildi.

04.06.2024 15:35
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde "yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "Sibergöz-43" operasyonlarında 54 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi yaptı.

Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca Muğla, Manisa ve Antalya merkezli Mersin, Adana, Osmaniye, Kayseri, Eskişehir, Diyarbakır, Gaziantep, Tekirdağ, İstanbul, Ankara, İzmir ve Samsun'da "Sibergöz-43" operasyonları düzenlendiğini kaydetti.

Operasyon sonucu 54 şüphelinin yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya, "Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemelerde yaklaşık 313 Milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu: 2  adet ruhsatsız tabanca, 147 adet tabanca mühimmatı, çok sayıda bilgisayar, telefon, simkart ve taşınabilir bellek, banka/kredi kartı ile çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu" bilgisini aktardı.

Jandarma, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 54 şüpheliyi yakaladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Jandarma, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 54 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika

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