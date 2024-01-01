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Japonya'da deprem hasara yol açtı, 32 bin 500 hane elektriksiz kaldı - Son Dakika
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Japonya'da deprem hasara yol açtı, 32 bin 500 hane elektriksiz kaldı

Japonya'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından birçok yapıda maddi hasar meydana geldi. Sarsıntının ardından bazı evlerde yangın çıkarken, 32 bin 500 hanede elektrik kesintisi yaşandığı açıklandı. Depremden en çok etkilenen 5 eyalette toplam 51 bin kişiye yönelik tahliye emri yayınlandığı kaydedilirken, Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi nükleer santrallerde herhangi bir hasar tespit edilmediğini açıkladı.

Japonya\'da deprem hasara yol açtı, 32 bin 500 hane elektriksiz kaldı
01.01.2024 - 18:59,
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Japonya'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından birçok yapıda maddi hasar meydana geldi. Sarsıntının ardından bazı evlerde yangın çıkarken, 32 bin 500 hanede elektrik kesintisi yaşandığı açıklandı.

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde meydana gelen ve çevre eyaletlerde de şiddetli şekilde hissedilen 7.6 büyüklüğündeki depremin yol açtığı hasar netleşmeye başladı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Ishikawa, Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerindeki bazı yol ve yapılarda maddi hasar meydana gelirken, bölgeden birçok yaralanma vakası bildirildi. Ishikawa eyaletindeki Wajima şehrinde bulunan bazı evlerde deprem sonrasında yangın çıktığını açıklayan yetkililer, toplam 32 bin 500 hanede ise elektrik kesintisi yaşandığını bildirdi. İtfaiye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, eyaletteki Noto bölgesi ve Hakui şehrinde de bazı evlerde yıkım meydana geldiği belirtildi.

Depremden en çok etkilenen 5 eyalette toplam 51 bin kişiye yönelik tahliye emri yayınlandığı kaydedilirken, Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi nükleer santrallerde herhangi bir hasar tespit edilmediğini açıkladı. Demiryolu işletmecisi JR ise, Joetsu ve Hokuriku hatlarındaki tüm hızlı tren seferlerinin askıya alındığını duyurdu.

Tsunami uyarısı yapılmıştı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) yerel saatle 16.10'da merkezi Ishikawa eyaleti olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Ishikawa, Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinin yanı sıra başkent Tokyo ve çevresinde de hissedilen depremin ardından kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapılmıştı. Bazı bölgelerde yüksekliği 1.2 metreyi bulan dalgaların gözlendiği bildirilmişti.

Kaynak: İHA
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