Kadınlar Günü'nde Eylem Çağrısı - Son Dakika
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Kadınlar Günü'nde Eylem Çağrısı

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Kadın Dayanışma Komiteleri, 8 Mart'ta Türkiye genelinde eylem yapacaklarını duyurdu.

05.03.2025 16:57
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(ANKARA) - Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Türkiye'nin dört bir yanında sokakta olacaklarını duyurdu. KDK tarafından "Kadınlar değil bu düzen yenilecek" başlığıyla yapılan çağrıda, "Cılız çığlıklarını haykırışa, yalnızlık duygusunu birlikteliğe, kimi zaman düştüğün karamsarlığı umut ve heyecana dönüştürmek için sen de gel. Kadınları yenebileceğini sananlara hep birlikte kimin yenileceğini gösterelim" ifadelerine yer verildi.

KDK'dan yapılan "Kadınlar değil bu düzen yenilecek" başlıklı açıklamada, 2025 yılının hükümet tarafından "Aile Yılı" ilan edilmesine tepki gösterilerek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde eylem çağrısı yapıldı. KDK'nin açıklamasında şunlara yer verildi:

"2025 yılını 'Aile Yılı' ilan eden düzen, kadına tanıdığı varlık alanını henüz yılın başında, bir kez daha belirledi. Buna itiraz eden herkesi de aileye düşman ilan ettiler üstelik. Evet biz emekçi kadınlar bazı şeylerin düşmanıyız. Boyun eğmiyoruz, itirazımız var diyoruz ve evet bu durum kanımızı emmeye çalışan asalakların hiç de hoşuna gitmiyor. Kadınları yalnız bırakan düzene itirazımız var. Kadınları korumayan yasalara itirazımız var. Kadınları toplumsal hayatta eşit görmeyenlere itirazımız var. Kadınları eve mahkum etmeye çalışan politikalara itirazımız var. Dolduramadığımız tencereye, çocuğumuza hazırlayamadığımız beslenme çantasına, ödeyemediğimiz faturaya, açlığa, yoksulluğa kısacası bu düzene itirazımız var. Cılız çığlıklarını haykırışa, yalnızlık duygusunu birlikteliğe, kimi zaman düştüğün karamsarlığı umut ve heyecana dönüştürmek için sen de gel. Kadınları yenebileceğini sananlara hep birlikte kimin yenileceğini gösterelim."

KDK'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada da Dünya Emekçi Kadınlar Günü için hazırlanan video paylaşıldı. "Kadınları yenebileceklerini sanıyorlar. Gelin 8 Mart'ta hep birlikte kimin yenileceğini gösterelim" denilerek, yapılacak eylem ve etkinliklerin yer ve saatleri duyuruldu.

Videoda, günlük yaşamdan iş yaşantısına farklı alanlarda kadına yönelik fiziksel, cinsel, ekonomik şiddeti ve baskıyı meşrulaştırmak amacıyla kullanılan argümanlardan örneklere yer verilerek kadınların bunlara karşı bir araya gelmesinin önemine işaret edildi.

Kadın Dayanışma Komiteleri'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için duyurduğu buluşma noktaları ise şöyle:

8 Mart Cumartesi günü

- İstanbul | Kadıköy Mehmet Ayvalıtaş Meydanı | Eylem | 15.00

- Ankara | Sakarya Caddesi İş Bankası Önü | Eylem | 17.00

- İzmir | Karşıyaka İzban Önü | Eylem | 17.00

- Adana | Toros Semt Evi | Buluşma | 15.00

- Antalya | Attalos Meydanı | Eylem | 17.00

- Balıkesir | Sağlık Emekçileri Sendikası Binası | Buluşma | 15.30

-Bandırma | Hacıyusuf Semt Evi | Buluşma | 17.00

- Çanakkale | Saat Kulesi Önü | Eylem | 17.00

- Eskişehir | Espark Bağlar Kapısı | Eylem | 18.00

- Giresun | TKP İl Binası | Buluşma | 13.00

- Hatay Defne | DHTM Sosyal Merkez Önü | Buluşma | 15.00

-Hatay İskenderun | Gürsel-Konarlı Semt Evi | Buluşma-Film Gösterimi | 15.30

- Kocaeli | TKP Kocaeli İl Binası | Buluşma | 14.00

- Mersin | Forum AVM Orta Köprü Altı | Eylem | 15.00

- Muğla | Kötekli Yoğurtçu Parkı | Basın Açıklaması | 15.30

- Samsun | Banda Aceh Parkı | Eylem | 19.30

- Tekirdağ Çerkezköy | Çerkezköy İşçi Evi Buluşma | 20.30

9 Mart Pazar günü

- Aydın Didim | DİGEM Gençlik Merkezi | Sergi Açılışı | 14.00

- Gaziantep | TKP İl Binası | Buluşma | 15.00

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kadınlar Günü'nde Eylem Çağrısı - Son Dakika

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