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Kahramanlar-41 operasyonlarında 113 terör şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Kahramanlar-41 operasyonlarında 113 terör şüphelisi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik 32 ilde gerçekleştirilen 'Kahramanlar-41' operasyonlarında 113 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlara katılan ekipleri tebrik eden Yerlikaya, terörle mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Kahramanlar-41 operasyonlarında 113 terör şüphelisi yakalandı
13.01.2024 - 09:43,  Güncelleme: 09:44
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Kahramanlar-41 operasyonlarında 113 terör şüphelisi yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik 32 ilde gerçekleştirilen 'Kahramanlar-41' operasyonlarında 113 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terörle mücadeleye yönelik 32 ilde 'Kahramanlar-41' kod adlı operasyonlar düzenlendiğini bildirdi. Buna göre; Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının engellenmesi kapsamında çalışma yapıldı. Jandarma ekiplerince, Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli ve Van'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 113 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlara katılan ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" dedi.

Kaynak: DHA
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