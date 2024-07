Kırşehir\'de Altın Arama Çalışmalarına Tepki

Güncel

(ANKARA) - CHP Kırşehir Milletvekilli Metin İlhan ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP İl Başkanı Baran Genç ve köy muhtarları ile birlikte Kırşehir Çimeli köyünde devam eden altın arama çalışmalarının çevreye verdiği zararı yerinde inceledi. İlhan, "Bir an önce hükümet yetkililerine sesleniyoruz. Bu altın arama faaliyetlerine bir dur deyin. İnsanların söylemlerini ciddiye alın. Bu altınların ne Kırşehir'e faydası olacak ne Türkiye'ye faydası olacak" dedi.

CHP Kırşehir Milletvekilli Metin İlhan ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP İl Başkanı Baran Genç ve köy muhtarları ile birlikte Kırşehir Çimeli köyüne gitti. Altın arama çalışmalarının çevreye verdiği zarara "dur" demek için bölgeye geldiklerini belirten İlhan, şöyle konuştu:

"Bugün Çimeli köyündeyiz. Hepinizin bildiği gibi iki hafta önce Cacabey meydanında bir basın açıklaması yapmıştık altınla ilgili. Bu altın şirketleriyle mücadelemiz şekilde devam ediyor, sürecek. Yaklaşık üç yıldır bu altın şirketleri Çimeli Köyü'ne, Karahıdır Köyü'ne, Körpınar'a ve Seyfe Gölü'ne gözünü dikmiş durumda. Burada talan yapıyorlar. Her tarafa giriyorlar, çıkıyorlar, her tarafı oyuyorlar altın çıkarmaya çalışıyorlar. Sondajlar yapıyorlar. Çok ciddi bir tepki var. İnsanlar burada altın aranmasını istemiyorlar. Niye istemiyorlar? Çünkü buranın tarım ve hayvancılık geçim kaynağı. Hepinizin bildiği gibi Kırşehir'de tarım ve hayvancılıkla geçinen bir yer. Hayvancılıkla da ileri olan bir yer. Eğer burada altın aramalarına devam ederlerse yer altındaki su kaynaklarımız kesinlikle bitecek ve besiciliği bitirecekler. Onun için Körpınar'da Karacaören'de Karahır'da hayvancılığı ve çiftçiliği bitirecekler. Yani ekmeğimizle oynayacaklar. Lütfen bu altın şirketlerine dur deyin. Gelsinler bizimle konuşsunlar. Biz onların burada çalışmalarını istemiyoruz. Biz sonuna kadar destekçiyiz halkımızın yanındayız sonuna kadar. Halkımız neyi istiyorsa onu yapacağız. Biz biliyoruz ki emperyalist güçler, Kanada şirketleri, Amerikan şirketleri, İngiliz şirketleri boşu boşuna buraya gözlerini dikmediler. Daha önce emperyalist güçler bir yere topla, tüfekle saldırırlardı. Şimdi madenlerine saldırıyorlar. ve Kırşhir'in de haritasını çıkardılar. Kırşehir'de altının olduğunu gördüler. ve Kırşehir'de şu an saldırı durumundalar. Biz kesinlikle buna izin vermeyeceğiz.

"Bu pembe tablolar kesinlikle yalan"

Mecliste de defalarca gündeme getirdim. Altın şirketlerinin artık Kırşehir'de sondajı bırakmalarını istiyoruz. Niye? Çünkü yakın zamanda Kaz Dağları'nda altın aradılar, orada doğayı tahrip ettiler. Siyanür kullandılar ve orada doğa çok büyük bir sıkıntı yaşadı. En yakın zamanda da şubat ayında İliç'te yaptılar. İliç'teki acı hala yüreğimizde. Hala acımız soğumamışken şimdi Kırşehir'de, Çimeli'de, Karahıdır'da, Körpınar'da buralara saldırılar niye? Bir an önce hükümet yetkililerine sesleniyoruz. Bu altın arama faaliyetlerine bir dur deyin. İnsanların söylemlerini ciddiye alın. Bu altınların ne Kırşehir'e faydası olacak ne Türkiye'ye faydası olacak. Çünkü emperyalist güçler İngiliz, Amerika şirketleri ve bizim işbirlikçilerimiz gelip buradaki köylülerimizle konuşuyorlar. 'Çocuklarınıza iş vereceğiz. Çocuklarınızın geçimini sağlayacağız. Ailelerin geçimini sağlayacağız' diyorlar ama bu pembe tablolar kesinlikle yalan."

"Bu Kırşehir'in yok olması demek"

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da şunları söyledi:

"Bu bölgede bu dağlarda meramızın ot hayvancılığın olduğu, tarımın olduğu bölgede firmalar dağlarımızı delik deşik edip maden arıyorlar. Bu bölgede sadece tarım ve hayvancılık yok. Hemen kuş uçumu dört kilometre ileride Kırşehir var. Kırşehir'in su havzası bu bölgeden gidiyor. Şu anda başında bulunduğumuz çeşmede bile maden ararken yaptıkları sondajdan dolayı sular kesilmiş. Hayvanlar içecek suyu yok. Buradan yetkililere şunu söylüyorum; lütfen bu bölgede maden aramaya maden çıkarmaya, altın aramaya müsaade etmeliyiniz.

Dün İliç'i gördük. Meclis'te araştırma komisyonundaki raporlara baktık. TMMOB'un yetkilileri şunu söylemişti; bura yaklaşık 58 bin dönüm bir alanı kapsayan Türkiye'nin en büyük altın arama bölgesi olacak. Bu ne demek biliyor musunuz? Kırşehir'in yok olması demek. Gelecek kuşaklara, çocuklarıma bırakın suyu, tarımı, eti, buğdayı, arpayı, ayçiçeğini yaşama hakkı tanımayacak. Kırşehir'den göçe zorlayacak. Bunun için bölge halkına ve Kırşehirlilere şunu söylüyorum; bu maden Kırşehir'i yok etmenin altyapısıdır. Lütfen duyarlı olalım. İmza kampanyalarına destek olalım."