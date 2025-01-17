Kombi Bakımı Kampanyasıyla 1.5 Milyon TL Dolandırıcılık: Çete Lideri Antalya\'da Yakalandı

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KIRŞEHİR başta olmak üzere birçok şehirde 'kombi bakımı kampanyası' bahanesiyle 1 milyon 500 bin TL'lik dolandırıcılık yapan çetenin lideri Y.B., Antalya 'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aradıkları kişileri 'kombi bakımı kampanyası' adı altında dolandıran şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda, şüphelilerin '0850' numaralı telefonlardan aramalar yapıp, uygun fiyatlı sigortalı kombi bakımı yapacaklarını ve garanti süresini uzatacaklarını söyledikleri belirlendi. Kırşehir merkezli çetenin Ankara, İzmir, Eskişehir, Konya, Karabük, Aydın, Afyonkarahisar, Sinop, Amasya, Bartın, Kırıkkale, Çanakkale, Antalya, Manisa, Denizli, Burdur, Kütahya, Balıkesir, Isparta, Uşak, Muğla, Aksaray, Bilecik, Giresun ve Çankırı'da kendilerini kombi bölge servisi olarak tanıttıkları, bakım için ikamete geldiklerinde olmadığı halde farklı arızalar varmış gibi tamirat ve parça değişimi yapmış gibi göstererek yüksek meblağlarda para talep ettikleri tespit edildi. Çetenin ayrıca sahte fatura düzenleyip, güven kazandığı belirlendi.

YAKLAŞIK 1 MİLYON 500 BİN TL'LİK DOLANDIRICILIK

Şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 1 milyon 500 bin TL dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerden L.D. ve D.A., yetkili servis görünümünde dolandırıcılık yaparken suçüstü yakalandı. Y.V. ve M.G. ise Kervansaray Mahallesi'nde takiple gözaltına alındı. Şüphelilerin 100'den fazla dolandırıcılık kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer yandan evlere kombi için gittikleri belirlenen şüpheliler, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

ÇETE LİDERİ TUTUKLANDI

4 kişinin beyanlarına istinaden polis tarafından yapılan çalışmada, çete liderinin Antalya'da yaşayan Y.B., olduğu belirlendi. Y.B., adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak Kırşehir'e getirildi. Gözaltına alınan Y.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.