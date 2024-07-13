Konak Belediye Başkanı: Bu cinayetin sorumlularının peşine düşeceğiz - Son Dakika
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Konak Belediye Başkanı: Bu cinayetin sorumlularının peşine düşeceğiz

Konak Belediye Başkanı: Bu cinayetin sorumlularının peşine düşeceğiz

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Enver Dündar Başar Sokak'ta meydana gelen elektrik akımıyla ölüm olayıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Mutlu, olayın bir kaza değil cinayet olduğunu belirterek, sorumluların bulunması için çalışmaların yapıldığını ve hak arayışının devam edeceğini söyledi. Ayrıca, bölgedeki elektrik hattının standartlara uymadığını ve uzman raporlarının bu ihmali ortaya çıkaracağını ifade etti. AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş da olay yerinde inceleme yaptı. Öte yandan, olayın yaşandığı rögardan daha önce de duman çıktığına dair görüntüler ortaya çıktı.

13.07.2024 15:47
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Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Buna kaza demeyeceğim, bu cinayetin niçin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyor insanlar, teknik adamlar. Biz de onu bekliyoruz. Sorumlularının peşine düşeceğiz." dedi.
Olayın yaşandığı Enver Dündar Başar Sokak'ta incelemelerde bulunan Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada 2 kişinin yolda yürürken elektrik akımına kapılarak ölmesinin affedilecek bir yanının olmadığını söyledi.
Mutlu, olayın neden gerçekleştiğinin tespit edilmesi için çalışmaların yapıldığını belirterek, "Buna kaza demeyeceğim, bu cinayetin niçin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyor insanlar, teknik adamlar. Biz de onu bekliyoruz. Sorumlularının peşine düşeceğiz. Hiçbir zaman da ölen yurttaşlarımızın haklarını aramayı bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.
Bir soru üzerine Mutlu, bölgedeki elektrik hattının standartlara çok uymayan bir derinlikte yapıldığını iddia ederek, "80 santim derinlikte olması gereken kablolar, gördüğümüz kadarıyla 30 santimde ve üzerinde de yeterince bir izolasyon yok gibi görünüyor. Ama tabii ki konunun uzmanları raporlarını hazırlayıp sunduğunda, gerçekten bu ihmali kimin yaptığını, nasıl yaptığını ortaya çıkaracaklar." dedi.
AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş da olay yerine gelerek incelemede bulundu.
Önceki yağışlarda da duman çıkıyormuş
Öte yandan iki kişinin elektrik akımına kapıldığı rögardan 9 Ocak 2024'te etkili olan sağanak sırasında dumanların çıktığı görüntüler de ortaya çıktı. Dünkü kaza anını kaydeden kameranın 7 ay önce çektiği bu görüntülerde rögar deliklerinden dumanın yükseldiği, rögarın üzerine uyarıcı duba konulduğu görülüyor.
Konak ilçesinde dün, etkili olan yağmurdan kaçmaya çalışan İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz, Enver Dündar Başar Sokak'taki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılmış, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

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