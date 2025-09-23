Çakıcı'ya yakınlığıyla bilinen iş insanını öldüren kişi örgüt lideri çıktı - Son Dakika
Çakıcı'ya yakınlığıyla bilinen iş insanını öldüren kişi örgüt lideri çıktı

23.09.2025 10:29
İstanbul'da Alaattin Çakıcı'ya yakınlığıyla bilinen ve kozmetik ürünler satan firmanın sahibi Kemal Çağlar Temel'in öldürüldüğü saldırıda tetiği Kazanlar suç örgütü lideri Serkan Kazan'ın çektiği belirlendi. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, 18 yaşından küçük dört kişi için 24 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul'da Kemal Çağlar Temel'in öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, saldırının oluş ve planlama şekli ile azmettirici ve tetiği çeken saldırgana ilişkin çarpıcı ayrıntılar yer aldı.

CERRAHİ MASKE TAKIP ATEŞ AÇTILAR

Olay, 10 Eylül 2024'te saat 11.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Abdullahağa Caddesi'nde bulunan kozmetik ürünleri satan firmanın önünde meydana geldi. Alaattin Çakıcı'ya yakınlığıyla bilinen iş insan Kemal Çağlar Temel motosikletiyle iş yerine geldiği sırada caddede bekleyen, cerrahi maske takan saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Temel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin çalışması üzerine şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılıkta alınan ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

"SALDIRI EMRİNİ VEREN KIRKLARELİ'NDE YAKALANDI"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Temel'in öldürülmesi için örgüt lideri 'Osman' kod adlı Boran Deniz tarafından talimat verildiği belirtildi. Deniz'in yaşı küçük kişileri lüks yaşam ve para vaadiyle örgüte kattığı, silah ve araçlarla özendirdiği, bu kapsamda 'Haşhaşiler' adıyla yeni bir yapılanma kurmaya çalıştığı kaydedildi. Deniz'in, 'Azatlar' suç örgütü lideri Serhat Azat ile bağlantılı olduğu, Kemal Çağlar Temel'in infazı için tetikçi Şahin Şimşek'i görevlendirdiği kaydedildi. Şimşek'in, M.T.D'nin yönlendirmesiyle Temel'i iş yeri önünde vurarak öldürdüğü, ardından G.B.'nin yardımıyla olay yerinden kaçtığı kaydedildi. Olayın ardından otele giderek kıyafet değiştirdikleri, silahı sakladıkları, ardından Zeytinburnu'nda bir eve geçtikleri, orada bağlantılı ve birlikte hareket ettikleri yer aldı. İddianamede ayrıca, yapılan baskında şüphelilerle çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği, Boran Deniz'in ise yurtdışına kaçmaya çalışırken Kırklareli'nde yakalandığı da yer aldı.

"TETİKÇİ KAZANLAR SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ"

İddianamede, olay yerindeki güvenlik kameraları ve çevredeki araç içi kamera görüntüleri de yer aldı. Tetikçinin, 'Kazanlar' suç örgütü liderinin ölümünden sonra lider konumuna geçen ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçundan sabıkalı olan Serkan Kazan olduğu, Ataşehir'de bulunan bir otelde yakalandığı kaydedildi. Olay günü şoförlük yapan Ercan Ç.'nin 1 gün önce tetikçiyi otelden aldığı belirlendi. Boran Deniz'in, yakalandığı araçta ise ateşe hazır halde tabanca bulunduğu aktarıldı. 18 yaşından küçük şüpheliler B.K., M.E.D., Y.G., M.T.D., internet üzerinden veya tanıdıkları vasıtasıyla gruba dahil edildi. Şüphelilerin grupla birlikte hareket ettikleri, kendilerine telefon ve hat verildiği, işlenen ve işlenmesi muhtemel suçları bildikleri halde kolluk kuvvetine başvurmadıkları, görev dağılımları, alınan talimatlarla ortak eylem gösterdikleri iddianamede yer aldı. İddianamede, 18 yaşından küçük çocuk şüphelilerin de örgüt kapsamında cinayet planına dahil oldukları, görev dağılımı yaparak eylem üzerinde ortak hakimiyet kurdukları, bu nedenle 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan sorumlu tutulmaları gerektiği vurgulandı.

5 ADET MERMİ ÇEKİRDEĞİ GİRİŞİ

Adli Tıp raporunda ise, Kemal Çağlar Temel'in vücudunda 5 adet ateşli silah mermi çekirdeği girişi tespit edildi. Yaralanmaların çoğunun öldürücü nitelikte olup, atışların 2'si yakın 3'ü ise bitişik atış dışı mesafesinden gerçekleştirildiği belirtildi. Cesetten, mermi parçaları ve sarı gömlek parçası elde edildiği kaydedildi. Raporda, Temel'in ölümünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı kafatası, beyin kanaması, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanmasına bağlı gelişen iç kanama sonucu gerçekleştiği kaydedildi.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK 4 SANIK HAKKINDA 24 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

18 yaşından küçük B.K., M.E.D., M.T.D. ve Y.G. hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla, 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan 1 yıl 8 aydan 4 yıla kadar hapiz cezası istendi. Hazırlanan iddianame ilgili mahkemece kabul edildiğinde sanıkların yargılanmalarına başlanacak.

Kaynak: DHA

Alaattin Çakıcı, Yerel Haberler, Kemal Çağlar, İstanbul, Güvenlik, Politika, Üsküdar, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Çocuk, Suç, Son Dakika

10:49
