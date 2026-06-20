Kurtulmuş: Türkiye\'nin Geleceği İçin Birlik ve Mücadele

MİLLİ Türk Talebe Birliği Genel Merkezi'nde düzenlenen 'MTTB Siyaset Okulu Kapanış ve Sertifika Programı'nda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Türkiye'nin ilk yılının, Cumhuriyetimizin ilk yılının yaklaşık 50 yılını heba ettiğimiz terör meselesini bütünüyle bitirmek, halledüfasl etmek ve bu ülkede tam manasıyla barışı ve kardeşliği tesis etmek zorundayız. Bu ülkede hiç kimse ırkı, etnik yapısı, aile yapısı, sosyal yaşantısı dolayısıyla farklılaşmadığı bir noktaya gelmeliyiz. Hiç kimsenin etnik farklılıklar üzerinden bu ülkenin çocuklarını kandırarak eline silah veremeyeceği bir dönemi inşallah tesis etmek için yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Genel Merkezi'nde düzenlenen 'MTTB Siyaset Okulu Kapanış ve Sertifika Programı'na katıldı. MTTB Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, siyaset okulunu başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları takdim edildi. Programa TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, MTTB Genel Başkanı Tahsin Başarı, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

'TAKİP EDİLEN ÜLKE OLMAK YENİDEN GÜÇLÜ BÜYÜK TÜRKİYE İDEALİNİN VAZGEÇİLMEZ BİR UNSURUDUR'

Programda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Dün söylediğimizi yarın yalanlayan bir tavrın içerisinde asla olmadık asla olmayacağız. Bu ülkenin geleceği olan gençlerimize dün de güvendik, bugün de güveniyoruz, yarın da güveneceğiz. Çünkü biliyoruz ki, ancak ve ancak her millet kendi kökü üzerinde yükselir. Biliyoruz ki, her ağacın kendi gövdesinde yükselmesi gibi bütün toplumlar da kendi gövdesi üzerinde yükselir. Onun için içeride hiç bu idealimizden vazgeçmeyeceğiz. Dün bu idealimizin, biraz sonra ifade edeceğim, belki çok somut hali Türkiye'de ağır sanayi hamlesini gerçekleştirmekti. Türkiye'nin her şehrine fabrika kurmaktı. Bunun için büyük mücadeleler verildi. Devrim otomobillerinden Türkiye'nin kamu eliyle yapılan yatırımlarına kadar birçok alanda başarılar alındı, elde edildi. Şimdi yeni bir dönemdeyiz. Bu dönemde başta yüksek teknolojiler, bilgi teknolojileri, ulaştırma haberleşme teknolojileri olmak üzere, başta yapay zeka olmak üzere birçok yeni alanda önde olmak, takip edilen ülke olmak yeniden güçlü büyük Türkiye idealinin vazgeçilmez bir unsurudur. Dolayısıyla çağın gereklilikleri içerisinde, asrın idraki içerisinde bütün hedeflerimizi güncelleyeceğiz ama hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu ülkeye geçmiş siyasi tarihi içerisinde çok teklif edilmiştir; 'Siz şunu üretmeyin, niye bunlarla vakit kaybediyorsunuz? Gidin elin oğlundan, elin başka ülkelerinin ürettiklerini alın, onlarla birlikte daha iyi deneyebilirsiniz.' Hiç biz bu fikrin yanında olmadık. Hep kendimiz olmak, kendimiz üretmek, kendimiz ileriye gitmek ve kendi büyük Türkiye idealimizin etrafında yürümek için mücadele ettik. Türkiye'yi ele güne muhtaç etmeden, içeride toplumsal birliğini sağlamış, her bakımdan güçlü, her alanda takip edilen bir ülke haline getirmek, yani kısacası yeniden güçlü büyük Türkiye olmak idealidir. Bunun ikinci ayağı ise başta yakın çevremiz olmak üzere dışarıya, aleme ait tavrımızdır. Buradaki hedefimiz ise mutlaka adil, hakkaniyetli yeni bir küresel sistemin kurulması için mücadele etmektir" dedi.

'DÜNYANIN HER YERİNDEKİ SORUNLARI ÇÖZEBİLMEK İÇİN GAYRET SARF EDECEĞİZ'

Numan Kurtulmuş, "Bizim millet olarak önemli hasletlerimizden birisi, devlet geleneğimizin en önemli unsurlarından birisi ise nizam-ı alem hedefidir. Biz sadece kendi obasını düzeltmekten sorumlu olan bir millet değiliz. Biz aynı zamanda yeryüzündeki bütün mazlum ve mağdurların hakkını koruyan, yeryüzünün, yerkürenin her tarafında hakkaniyetin, adaletin tesis edilmesi için mücadele eden bir milletin torunlarıyız. Bugün de en temel vazifelerimizden birisi, yeryüzünde hakkaniyetin, adaletin sağlanması için büyük gücümüzle çalışmaktır. Bunun için dış politikada dünyanın her yerinde hemen hemen bugün geldiğimiz nokta itibariyle sözüne itibar edilen ve ne söylediği merak edilen bir ülke haline geldik. Daha da güçleneceğiz. Dünyanın her yerindeki sorunları çözebilmek için gayret sarf edeceğiz. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın bitirilmesinden Gazze'deki insanlık suçlarının, soykırımın sona erdirilmesine kadar her yerde Türkiye'nin sözü vardır, Türkiye'nin sözü olacaktır. Afrika kıtasındaki, Asya'daki, dünyanın en uzak noktasındaki mazlum milletlerin kurtuluşu, onların da adil ve hakkaniyetli bir dünyada yaşaması için fikir üreteceğiz, çaba ortaya koyacağız, siyasetimizi gerçekleştireceğiz. Hep bu çizgi içerisinde hareket ettik" diye konuştu.

'DÜNYANIN HER YERİNDEKİ İNSANLARDAN SORUMLUYUZ'

Numan Kurtulmuş, "Biz aldığımız devlet tecrübesi, terbiyesi ve aldığımız milletimizin milli mefkuresi dolayısıyla, tekraren söylüyoruz, sadece kendimizden sorumlu değil, dünyanın her yerindeki insanlardan sorumluyuz. Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan kalkıyor, 'Dünya 5'ten büyüktür' diye Birleşmiş Milletler'de bütün dünyaya fikrimizi anlatıyor. Her platformda bunu anlatıyor. Niçin başkası, başkaları bunu söylemiyor da biz söylüyoruz? Biz aldığımız devlet terbiyesini ve millet olarak sahip olduğumuz o hasletlerin sonucu olarak, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu liderlikle dünya milletlerine de örnek olmayı, öncü olmayı gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN ÖNDER OLDUĞU BİR ÇABANIN SONUNDA YENİ BİR DÜNYA NİZAMININ TESİS EDİLDİĞİNİ MUTLAKA GÖRECEKSİNİZ'

Kurtulmuş, "Yaptığımız bütün bu uluslararası temaslarda, görüşmelerde; ister ikili olsun, ister çok taraflı olsun, Türkiye'nin geldiği yerin her gün yükselmekte olduğunu, Türkiye'nin itibarının her geçen gün biraz daha yükselmekte olduğunu görüyoruz ve Türkiye'nin etki gücünün de Türkiye'yi sevmeyenler tarafından bile artık kabul edilmekte olduğunu anlıyoruz. 'Dünya 5'ten büyüktür' diye dedik, 'Yeni bir Birleşmiş Milletler kurulmalıdır' dedik, 'Yeni bir küresel mimariye ihtiyacımız var' dedik. Bunları söylemeye hayatımız olduğu sürece devam edeceğiz. Ama sizi temin ederim ki, inşallah sizler Türkiye'nin de önder olduğu bir çabanın sonunda yeni bir Birleşmiş Milletler'in kurulduğunu, yeni bir dünya nizamının tesis edildiğini mutlaka ama mutlaka göreceksiniz" dedi.

'AYASOFYA'NIN AÇILMASI ASLINDA TÜRKİYE'NİN KENDİ KÖKLERİNE DÖNMESİNİN SEMBOLÜDÜR'

Numan Kurtulmuş, "Bizim en temel farkımız nedir, iddiamız neydi? 'Bu millet köklerine dönsün. Kökü mazide olan ati' Bu sloganla hep uğraştı, bu sloganı ortaya koydu. Tarihini, geçmişini, kültürünü, medeniyetini, inançlarını küçümseyen; hatta bunlara sahip olmayı, tırnak içinde söylüyorum, köylü olmanın, taşralı olmanın bir alameti olarak gören; yüksek sosyetenin bu tür şeylere, hurafelere inanmaması gerektiğini düşünen bir güruh, nice yıllar bu toplumda maalesef var oldu. Bendeniz, küçük yaşlarında 'Ayasofya mutlaka açılacaktır' diyen Necip Fazıl'ın o muhteşem hitabını dinlemiş olan birisi olarak; Ayasofya'nın açılması aslında Türkiye'nin kendi köklerine dönmesinin sembolüdür ve Türkiye'nin tarihiyle barışmasının altın sayfalarından birisidir. Bizim yıllar boyunca üzerinde durduğumuz konulardan birisi, inanç özgürlüğü ve bu alandaki yasakların ortalardan ortadan kaldırılmasıydı. Başta İmam Hatip liselerinin katsayılarının kaldırılarak bu okul mezunlarının da diğer evlatlarımız gibi eşit yarışa katılması, onların da kamuda temsil edilebilir noktaya gelmesi artık bugün Türkiye için çok geride kalmış olan bir meseledir. Yine aynı şekilde, daha yakın zamanlarda, üniversite hocamız burada, en büyük kıyımın yapıldığı yerlerden birisi de İstanbul Üniversitesi'ydi. Sadece başörtülü olduğu için üniversitelerden atılan insanların olduğu, sadece başörtülü olduğu için milletvekili yapılmayan insanların olduğu bir Türkiye, tarih öncesi döneme ait değildi. Bizim yaşadığımız, yakın bir döneme aitti. Çok şükür bunların hepsinin izi silindi. Türkiye'de inanç özgürlükleri önünde hiçbir engel kalmadı, hiçbir engel bırakılmadı" dedi.

'TÜRK SAVUNMA SANAYİİ, NATO İÇERİSİNDE DAHİ ÖRNEK GÖSTERİLEN ÜLKELERDEN BİRİSİ KONUMUNA GELMİŞTİR'

Kurtulmuş, "Türkiye'nin milli sanayi hamlesi, bugün Allah'ın izniyle çok büyük bir mesafe katetmiştir. Sadece savunma sanayinde değil, her alanda Türk sanayii güçlü bir konuma gelmiştir. Bugün İHA'larıyla, SİHA'larıyla, deniz araçlarıyla, kara araçlarıyla Türk savunma sanayii, NATO içerisinde dahi örnek gösterilen ülkelerden birisi konumuna gelmiştir. Dün tüfeğinin kurşununu dışarıdan almak zorunda olan Türkiye, bu fikri siyasi süreklilik sağlandığı için ve bunun da güçlü bir şekilde iktidar olunduğu için Allah'ın izniyle bugün yüzde 80 oranında bir yerlilik oranına savunma sanayinde ulaşmıştır. Bugün Kıbrıs'ta tam manasıyla bağımsız, bütün organlarıyla teşekkül etmiş bir bağımsız Kıbrıs Türk Devleti vardır ve inşallah Kuzey Kıbrıs Türk Devleti kıyamete kadar yaşayacak, çok daha güçlü bir şekilde yaşayacaktır. Şahsiyetli dış politika çerçevesinde İslam ülkeleri arasında, Balkan ülkelerinde, Kafkas ülkelerinde ve dünyada irtibatlı olduğumuz bütün coğrafyalarda Türkiye'nin artık sözü geçerlidir ve Türkiye bütün uluslararası asamblelerde gerçekten adından söz edilen, itibar edilen bir ülke haline gelmiştir. Türkiye'de bu fikri siyasi süreklilik içerisinde hemen hemen neler söylendiyse, onlarca yıl evvel neler dile getirildiyse, hangi hedeflerin üzerinde koşulduysa bugün bunlar başarılmıştır. Bu noktada büyük mesafeler alınmıştır. Ancak bizim temel özelliklerimizden birisi de en başta söyledim, rehavete kapılmamaktır. 'Yeter, bu oldu, yetti' dememektir. Şimdi hedeflerimizi daha ileriye götüreceğiz ve her alanda hedefimizi şu anda bulunduğumuzdan daha yukarıya taşıyacağız" şeklinde konuştu.

'BU ÜLKENİN ÇOCUKLARINI KANDIRARAK ELİNE SİLAH VEREMEYECEĞİ BİR DÖNEMİ'

Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin ilk yılının, Cumhuriyetimizin ilk yılının yaklaşık 50 yılını heba ettiğimiz terör meselesini bütünüyle bitirmek, halledüfasl etmek ve bu ülkede tam manasıyla barışı ve kardeşliği tesis etmek zorundayız. Bu ülkede hiçbir kimse ırkı, etnik yapısı, aile yapısı, sosyal yaşantısı dolayısıyla farklılaşmadığı bir noktaya gelmeliyiz. Hiç kimsenin etnik farklılıklar üzerinden bu ülkenin çocuklarını kandırarak eline silah veremeyeceği bir dönemi inşallah tesis etmek için yolumuza devam edeceğiz. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuzun çalışmalarını Türkiye demokrasisi bakımından fevkalade önemli görüyorum. Yaptığım bütün uluslararası temaslarda da karşı taraftaki muadillerimizin bu komisyon çalışmaları dolayısıyla Türkiye'yi takdirle izlediklerini görüyorum" diye konuştu.

'TBMM ÜZERİNE DÜŞEN SORUMLULUĞU GERÇEKLEŞTİRECEK VE YASAL DÜZENLEMELERİ YERİNE GETİRECEKTİR'

Kurtulmuş, "Çok kısa bir süre içerisinde o komisyon çalışmalarında katılan bütün milletvekillerinin, bütün partilerin ittifakla bir rapor hazırlamış olması da Türkiye demokrasisi bakımından bir ilktir. Çok partili siyasi hayatımızda bir ilktir. O raporda bir yol haritası ortaya konulmuş. O yol haritasının gereği de bundan sonraki süreçte inşallah tamamlanacaktır. Örgütün bütünüyle kendisinin tasfiye ettiği, silahların bırakıldığının anlaşılmasıyla birlikte toplumsal bütünleşmenin sağlanması için ümit ediyorum ki en kısa süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerine düşen sorumluluğu gerçekleştirecek ve yasal düzenlemeleri yerine getirecektir. Kısa dönemde terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesi için bu adımın atılacağına yürekten inanıyorum. Terörsüz Türkiye ile birlikte terörsüz bir bölgeyi de hep beraber kuracağız. İsrail zayıf zayıf devletler, bölünmüş olan siyasi iradeler üzerinden gerçekleştirdiği böl, parçala, yönet politikalarını daha fazla sürdürememesi için bölgede de terörsüz bir bölgenin tahkim edilmesi, Irak'ıyla, Suriye'siyle, Lübnan'ıyla, bütün İran'ıyla, bütün coğrafyamızın barış ve huzur içerisinde yaşaması Türkiye olarak en yüksek, en önemli temennimizdir. Bunun için inşallah gayretle çalışıyoruz" dedi.

'ARTIK DARBELERİN SONUCU OLAN ANAYASALARLA DEĞİL'

Kurtulmuş, "Kısa vadede ikinci önemli hedef olarak önümüze koymamız gereken husus ise Türkiye'nin artık darbelerin sonucu olan anayasalarla değil, Türkiye'nin halkın iradesiyle yapılmış yeni, çağdaş, demokratik, demokratik ve katılımcı bir anayasayla yoluna devam etmesi lazım. Bundan sonra da en kısa süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni anayasa çalışmalarını başlatacağını ümit ediyorum. Böylece artık ta 1876'da başlayan darbelerden sonra gerçekleşen anayasalar meselesini geride bırakacağız. Cumhuriyet tarihimizde 60 darbesi arkasından 61 Anayasası, 80 darbesi arkasından 82 Anayasası bütün bu darbeleri geride bırakmış, darbeci fikirlerin ürünü olan anayasaları geride bırakmış; özgür, çağdaş, katılımcı ve gerçekten demokrat bir anayasayı yapabilecek güce ve kuvvete sahip olduğumuza inanıyorum. Bu çabaları da ortaya koyacağız ve hep beraber bu fikri, siyasi sürekliliğin adımlarını atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Program, konuşmaların ardından katılımcılara sertifikalarının verilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.