MALATYA SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.009
|Toplam Seçmen
|:
|542.177
|Açılan Sandık
|:
|1.949
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,01
|Kullanılan Oy
|:
|389.049
|Geçerli Oy
|:
|374.764
|Katılım Oranı
|:
|% 74,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SAMİ ER
|% 48,85
|183.084
|CHP
|VELİ AĞBABA
|% 37,34
|139.952
|YENİDEN REFAH
|BİLAL YILDIRIM
|% 9,35
|35.031
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM GEZER
|% 1,26
|4.722
|DEM PARTİ
|ABDULVAHAP EKİM
|% 0,54
|2.024
|İYİ PARTİ
|ŞEYHMUS GÖÇMEZ
|% 0,51
|1.928
|ZAFER PARTİSİ
|SIDDIK AKTAŞ
|% 0,4
|1.492
|HÜDA PAR
|MEHMET İLKER DÖNMEZER
|% 0,32
|1.207
|DİĞER
|% 0,22
|843
|BTP
|HAKAN ŞİRECİ
|% 0,16
|586
|TİP
|BURCU ASLAN
|% 0,12
|471
|YTP
|YUSUF YILMAZ
|% 0,11
|420
|ANAP
|MUTTALİP ÇAPKAN
|% 0,1
|375
|EMEP
|BAYRAM ADİL AKTAŞ
|% 0,1
|359
|SOL PARTİ
|ALİ OSMAN İZCİ
|% 0,08
|289
|BAĞIMSIZ
|BENGÜL UĞURLU
|% 0,06
|217
|MEMLEKET
|AVNİ TALHA UCUZCU
|% 0,06
|209
|TKP
|HÜSNE YAŞAR
|% 0,05
|184
|BAĞIMSIZ
|MUZAFFER TUNÇ
|% 0,05
|182
|VATAN PARTİSİ
|ABUZER ŞEREFOĞLU
|% 0,05
|178
|BAĞIMSIZ
|NAZİR GÜNEY
|% 0,04
|147
|TKH
|SUAT ERDEM
|% 0,04
|141
|DP
|MEHMET CAHİT KARAKUŞ
|% 0,04
|136
|HKP
|SEMİH KEKLİK
|% 0,04
|135
|HAK-PAR
|ALİ REŞAT ÖZTÜRK
|% 0,03
|133
|ABP
|YÜKSEL AKMERCAN
|% 0,03
|124
|MİLLET
|MUHAMMET BEKİR İNCEARIK
|% 0,02
|89
|OCAK
|MEHMET COŞKUN
|% 0,02
|59
|BAĞIMSIZ
|DENİZHAN GÜRBÜZ
|% 0,01
|47
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,48
|Katılım Oranı
|:
|% 82,11
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HASAN ULUTAŞ
|% 32,98
|6.390
|CHP
|VAHAP ŞAHİN
|% 29,78
|5.770
|YENİDEN REFAH
|ALİ KAZGAN
|% 24,77
|4.800
|BÜYÜK BİRLİK
|TURGAY GÜNEŞ
|% 10,55
|2.045
|SAADET
|ALİ EMRE
|% 0,89
|172
|BTP
|MURAT KARA
|% 0,38
|73
|HÜDA PAR
|HAMDİ ŞAHİN
|% 0,36
|69
|ABP
|ADEM ÇIBUK
|% 0,16
|31
|DİĞER
|% 0,13
|25
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,39
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HALUK CÖMERTOĞLU
|% 48,8
|3.318
|AK PARTİ
|ÇETİN ÖZDEMİR
|% 45,15
|3.070
|YENİDEN REFAH
|ARZU TAŞTAN
|% 4,07
|277
|BTP
|İBRAHİM YURTSEVER
|% 1,47
|100
|HÜDA PAR
|FURKAN AKÇA
|% 0,3
|20
|BAĞIMSIZ
|MEHMET ALİ AĞCA
|% 0,21
|14
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERSOY EREN
|% 41,58
|2.254
|BAĞIMSIZ
|MEHMET KIZILDAŞ
|% 27,8
|1.507
|AK PARTİ
|BURAK ATEŞ
|% 26,89
|1.458
|BTP
|MURAT ORUÇ
|% 1,46
|79
|DEM PARTİ
|SUNA GEDİK
|% 0,79
|43
|SAADET
|MEHMET YİĞİTER
|% 0,46
|25
|TKP
|GAMZE KULAK
|% 0,28
|15
|YENİDEN REFAH
|MÜCAHİT ERBAKAN
|% 0,22
|12
|DEVA PARTİSİ
|ERDAL EKİCİ
|% 0,15
|8
|İYİ PARTİ
|SEFA KARAKÜTÜK
|% 0,13
|7
|ZAFER PARTİSİ
|ASLI KESMEN
|% 0,11
|6
|HÜDA PAR
|ŞEHİD BURKAY ARSLAN
|% 0,11
|6
|MİLLET
|MEHMET ALİ SİVASLIOĞLU
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,34
|Katılım Oranı
|:
|% 70,39
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BAYRAM TAŞKIN
|% 55,73
|69.696
|YENİDEN REFAH
|AYETULLAH GEÇEN
|% 19,32
|24.161
|CHP
|ALİ KARAKUŞ
|% 19,18
|23.984
|İYİ PARTİ
|EMİRCAN EREN
|% 1,11
|1.389
|SAADET
|MİKAİL POLAT
|% 1,02
|1.279
|DEM PARTİ
|AYŞE ŞAHİN
|% 0,94
|1.169
|ZAFER PARTİSİ
|BEKİR SITKI SARIBEYOĞLU
|% 0,91
|1.136
|HÜDA PAR
|HALİL YILDIRIM
|% 0,52
|655
|DİĞER
|% 0,31
|393
|BAĞIMSIZ
|ARZU ÇAKMAK
|% 0,21
|266
|BTP
|AHMET TURAN SOLGUN
|% 0,21
|264
|DEVA PARTİSİ
|RESUL DERİN
|% 0,17
|213
|TİP
|MURAT KARA
|% 0,13
|168
|EMEP
|TÜLAY KINIK
|% 0,1
|128
|HKP
|MEHMET ÜNVER
|% 0,05
|66
|MİLLET
|MAHMUT EMRULLAH
|% 0,05
|56
|OCAK
|MEHRİBE ÖZKAN
|% 0,04
|47
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 85,15
|Katılım Oranı
|:
|% 79,71
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİCAN BOZKURT
|% 57,34
|7.245
|YENİDEN REFAH
|SÜLEYMAN ESER
|% 35,41
|4.475
|SAADET
|MUHAMMET ÇELEBİ KEYHIDIR
|% 2,96
|374
|BTP
|DERYA NEZİR
|% 1,84
|233
|İYİ PARTİ
|HASAN TEKİN
|% 1,13
|143
|BAĞIMSIZ
|VELİ BULUT
|% 1,03
|130
|HÜDA PAR
|MUHAMMED ENES ŞİMŞEK
|% 0,29
|36
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,23
|Katılım Oranı
|:
|% 82,88
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MEMET BAYRAM
|% 51,25
|11.014
|AK PARTİ
|ZEKERİYA ÇELEBİ
|% 41,89
|9.003
|YENİDEN REFAH
|ÖMER ÇAKMAK
|% 1,67
|359
|İYİ PARTİ
|HASAN İLİŞ
|% 1,64
|353
|BÜYÜK BİRLİK
|YALÇIN ARICAK
|% 1,26
|270
|DEM PARTİ
|METİN BİRİŞİK
|% 1,18
|254
|SAADET
|HAMZA ADAK
|% 0,3
|65
|EMEP
|HAYRİ YILDIRIM
|% 0,29
|62
|HÜDA PAR
|MUSTAFA KARAKAŞ
|% 0,19
|41
|BTP
|ABUZER AVŞAR
|% 0,18
|38
|BAĞIMSIZ
|MURAT DOĞAN
|% 0,09
|19
|DEVA PARTİSİ
|İSMAİL HALUK GÜRAN
|% 0,06
|13
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,33
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HAKAN BAY
|% 56,07
|1.501
|YENİDEN REFAH
|TUHAN TUHAN
|% 37,54
|1.005
|SAADET
|GÜNDÜZ CENGİZ
|% 4,6
|123
|DİĞER
|% 1,12
|30
|HÜDA PAR
|HASAN HÜSEYİN AYTAN
|% 0,52
|14
|BTP
|MAHMUT KARABULUT
|% 0,15
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,52
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MEHMET ŞERİF YILDIRIM
|% 46,61
|6.250
|MHP
|MEMET TABAROĞULLARI
|% 32,49
|4.357
|YENİDEN REFAH
|KEMAL OKTAY
|% 18,21
|2.442
|İYİ PARTİ
|MELDA PEKTAŞ AKGÜL
|% 1,42
|190
|SAADET
|YUSUF GEDİKTAŞ
|% 0,84
|113
|BTP
|ZEKERİYA BOZKURTOĞLU
|% 0,22
|29
|HÜDA PAR
|YUNUS BAYTOK
|% 0,21
|29
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İHSAN ÖZBAY
|% 60,33
|2.482
|YENİDEN REFAH
|CEMAL AKDEMİR
|% 29,05
|1.195
|CHP
|SALİH ÇİÇEK
|% 8,46
|348
|İYİ PARTİ
|BÜLENT KAYA
|% 0,88
|36
|SAADET
|YUSUF KARABEYESER
|% 0,58
|24
|BTP
|MAHMUT KARA
|% 0,34
|14
|HÜDA PAR
|MEHMET ATILMIŞ
|% 0,22
|9
|DEVA PARTİSİ
|NİHAT ŞENER
|% 0,12
|5
|MİLLET
|İBRAHİM ARSOY
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,63
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ERHAN CENGİZ
|% 37
|2.100
|CHP
|ASEF ZENGİN
|% 32,24
|1.830
|YENİDEN REFAH
|MEHMET BOYRAZ
|% 28,21
|1.601
|SAADET
|ERCAN AVCI
|% 1,78
|101
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA EMRAH GÖRGÜN
|% 0,49
|28
|BTP
|HÜLYA CENK
|% 0,21
|12
|HÜDA PAR
|İRFAN AKÇA
|% 0,07
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 74,27
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MİKAİL SÜLÜK
|% 54,48
|4.865
|YENİDEN REFAH
|AYDIN ÖZTÜRK
|% 42,19
|3.768
|DEM PARTİ
|ELİF ASLAN
|% 1,36
|121
|İYİ PARTİ
|HASAN UÇAR
|% 0,71
|63
|SAADET
|SERHAT KULCU
|% 0,66
|59
|BTP
|HÜSEYİN ALYÜZ
|% 0,32
|29
|HÜDA PAR
|YUNUS ÖZBEY
|% 0,17
|15
|DİĞER
|% 0,11
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ABDULVAHAP GÖÇER
|% 43,45
|4.400
|AK PARTİ
|NEVZAT ÖZTÜRK
|% 41,95
|4.248
|YENİDEN REFAH
|İHSAN AKIN
|% 7,95
|805
|DEM PARTİ
|İBRAHİM İNCESU
|% 2,87
|291
|HÜDA PAR
|FEHMİ YILMAZ
|% 0,95
|96
|BAĞIMSIZ
|YAŞAR KARAKUŞ
|% 0,84
|85
|İYİ PARTİ
|ALİ TOPCU
|% 0,81
|82
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET BEZCİ
|% 0,43
|44
|SAADET
|SEYFULLAH ÖNER
|% 0,32
|33
|BTP
|CAHİDE KARABAŞ
|% 0,23
|23
|ZAFER PARTİSİ
|İSMAİL SARIBAŞ
|% 0,2
|20
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,41
|Katılım Oranı
|:
|% 70,86
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İLHAN GEÇİT
|% 48,98
|66.168
|CHP
|ALPER GÜRSOY
|% 31,7
|42.823
|YENİDEN REFAH
|MURAT ASLAN
|% 12,33
|16.656
|İYİ PARTİ
|ALİ HELVACI
|% 1,33
|1.799
|ZAFER PARTİSİ
|TURGUT ŞAHİN
|% 1,03
|1.392
|BÜYÜK BİRLİK
|SEDAT ALATAŞ
|% 0,89
|1.206
|SAADET
|CUMALİ AKÇA
|% 0,73
|992
|DEM PARTİ
|HASAN LEKESİZ
|% 0,68
|919
|HÜDA PAR
|ŞAHİN ARSLAN
|% 0,46
|627
|BTP
|İSMET TORUN
|% 0,33
|441
|DİĞER
|% 0,22
|298
|MİLLİ YOL
|EKREM CEYHAN
|% 0,18
|248
|EMEP
|ROJDA GÜLTEKİN
|% 0,16
|222
|TİP
|OKTAY ÖZDEMİR
|% 0,16
|221
|DEVA PARTİSİ
|NİYAZİ TAN
|% 0,14
|189
|MEMLEKET
|YASİN PALALI
|% 0,12
|159
|ANAP
|YUNUS YILMAZ
|% 0,11
|145
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM TÜRKMEN
|% 0,09
|125
|ABP
|BERK CAN KUZU
|% 0,09
|124
|BAĞIMSIZ
|SEVDA KÖK
|% 0,09
|118
|DP
|HÜSEYİN DUYMUŞ
|% 0,07
|91
|OCAK
|SEBAHAT DEMİR
|% 0,04
|54
|HKP
|FATİH BULUT
|% 0,04
|53
|MİLLET
|MEHMET AKİF ERTÜRK
|% 0,03
|34
Son Dakika › Güncel › MALATYA SON - Son Dakika
Kesin olmayan sonuçlara göre, Emrah Özdemir 28 bin 761, CHP adayı Hulus Özen 20 bin 362 oy aldı.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Yusuf Alemdar kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Rasim Arı 29 bin 579, AK Parti adayı Mehmet Savran 19 bin 785 oy aldı.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Halit Doğan kazandı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay birinci oldu. Altay, seçimlerdeki başarısıyla Konya'nın yeni belediye başkanı olmaya hak kazandı.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Sami Er kazandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Tahir Büyükakın kazandı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yapılan sayımlar sonucunda, AK Parti adayı Memduh Büyükkılıç'ın zaferi kesinleşti. Büyükkılıç, rakiplerini geride bırakarak Kayseri'nin yeni belediye başkanı oldu.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Özkan Yalım 54 bin 323, AK Parti adayı Mehmet Çakın 33 bin 163 oy aldı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Kemal Yazıcıoğlu 44 bin 850, AK Parti adayı Eyüp Eroğlu 24 bin 765 oy aldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim sonuçlarının ardından parti genel merkezi önünde toplanan CHP'lilere hitap etti. Özel, tüm belediye başkanlarının memnuniyet sağlamak ve kimseyi üzmemek için arı gibi çalışacaklarını belirtti. Ayrıca, seçim sürecinde milliyetçi, muhafazakar ve Kürt demokratlardan destek istediklerini ifade etti ve Türkiye ittifakının gücünü milletten aldığını vurguladı. Özel, CHP olarak yeni bir adım atacaklarını ve hatalarını telafi etmek için çalışacaklarını söyledi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, yüzde 37.13 oy oranı ile seçimi önde götürüyor.
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