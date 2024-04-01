81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
MALATYA SON - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Güncel

MALATYA SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 01:06  Güncelleme: 01:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.009
Toplam Seçmen : 542.177
Açılan Sandık : 1.949
Açılan Sandık Oranı : % 97,01
Kullanılan Oy : 389.049
Geçerli Oy : 374.764
Katılım Oranı : % 74,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSAMİ ER% 48,85183.084
CHPVELİ AĞBABA% 37,34139.952
YENİDEN REFAHBİLAL YILDIRIM% 9,3535.031
BAĞIMSIZİBRAHİM GEZER% 1,264.722
DEM PARTİABDULVAHAP EKİM% 0,542.024
İYİ PARTİŞEYHMUS GÖÇMEZ% 0,511.928
ZAFER PARTİSİSIDDIK AKTAŞ% 0,41.492
HÜDA PARMEHMET İLKER DÖNMEZER% 0,321.207
DİĞER% 0,22843
BTPHAKAN ŞİRECİ% 0,16586
TİPBURCU ASLAN% 0,12471
YTPYUSUF YILMAZ% 0,11420
ANAPMUTTALİP ÇAPKAN% 0,1375
EMEPBAYRAM ADİL AKTAŞ% 0,1359
SOL PARTİALİ OSMAN İZCİ% 0,08289
BAĞIMSIZBENGÜL UĞURLU% 0,06217
MEMLEKETAVNİ TALHA UCUZCU% 0,06209
TKPHÜSNE YAŞAR% 0,05184
BAĞIMSIZMUZAFFER TUNÇ% 0,05182
VATAN PARTİSİABUZER ŞEREFOĞLU% 0,05178
BAĞIMSIZNAZİR GÜNEY% 0,04147
TKHSUAT ERDEM% 0,04141
DPMEHMET CAHİT KARAKUŞ% 0,04136
HKPSEMİH KEKLİK% 0,04135
HAK-PARALİ REŞAT ÖZTÜRK% 0,03133
ABPYÜKSEL AKMERCAN% 0,03124
MİLLETMUHAMMET BEKİR İNCEARIK% 0,0289
OCAKMEHMET COŞKUN% 0,0259
BAĞIMSIZDENİZHAN GÜRBÜZ% 0,0147
AKÇADAĞ

Açılan Sandık Oranı : % 97,48
Katılım Oranı : % 82,11

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHASAN ULUTAŞ% 32,986.390
CHPVAHAP ŞAHİN% 29,785.770
YENİDEN REFAHALİ KAZGAN% 24,774.800
BÜYÜK BİRLİKTURGAY GÜNEŞ% 10,552.045
SAADETALİ EMRE% 0,89172
BTPMURAT KARA% 0,3873
HÜDA PARHAMDİ ŞAHİN% 0,3669
ABPADEM ÇIBUK% 0,1631
DİĞER% 0,1325
ARAPGİR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHALUK CÖMERTOĞLU% 48,83.318
AK PARTİÇETİN ÖZDEMİR% 45,153.070
YENİDEN REFAHARZU TAŞTAN% 4,07277
BTPİBRAHİM YURTSEVER% 1,47100
HÜDA PARFURKAN AKÇA% 0,320
BAĞIMSIZMEHMET ALİ AĞCA% 0,2114
ARGUVAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERSOY EREN% 41,582.254
BAĞIMSIZMEHMET KIZILDAŞ% 27,81.507
AK PARTİBURAK ATEŞ% 26,891.458
BTPMURAT ORUÇ% 1,4679
DEM PARTİSUNA GEDİK% 0,7943
SAADETMEHMET YİĞİTER% 0,4625
TKPGAMZE KULAK% 0,2815
YENİDEN REFAHMÜCAHİT ERBAKAN% 0,2212
DEVA PARTİSİERDAL EKİCİ% 0,158
İYİ PARTİSEFA KARAKÜTÜK% 0,137
ZAFER PARTİSİASLI KESMEN% 0,116
HÜDA PARŞEHİD BURKAY ARSLAN% 0,116
MİLLETMEHMET ALİ SİVASLIOĞLU% 0,021
BATTALGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 98,34
Katılım Oranı : % 70,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBAYRAM TAŞKIN% 55,7369.696
YENİDEN REFAHAYETULLAH GEÇEN% 19,3224.161
CHPALİ KARAKUŞ% 19,1823.984
İYİ PARTİEMİRCAN EREN% 1,111.389
SAADETMİKAİL POLAT% 1,021.279
DEM PARTİAYŞE ŞAHİN% 0,941.169
ZAFER PARTİSİBEKİR SITKI SARIBEYOĞLU% 0,911.136
HÜDA PARHALİL YILDIRIM% 0,52655
DİĞER% 0,31393
BAĞIMSIZARZU ÇAKMAK% 0,21266
BTPAHMET TURAN SOLGUN% 0,21264
DEVA PARTİSİRESUL DERİN% 0,17213
TİPMURAT KARA% 0,13168
EMEPTÜLAY KINIK% 0,1128
HKPMEHMET ÜNVER% 0,0566
MİLLETMAHMUT EMRULLAH% 0,0556
OCAKMEHRİBE ÖZKAN% 0,0447
DARENDE

Açılan Sandık Oranı : % 85,15
Katılım Oranı : % 79,71

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİCAN BOZKURT% 57,347.245
YENİDEN REFAHSÜLEYMAN ESER% 35,414.475
SAADETMUHAMMET ÇELEBİ KEYHIDIR% 2,96374
BTPDERYA NEZİR% 1,84233
İYİ PARTİHASAN TEKİN% 1,13143
BAĞIMSIZVELİ BULUT% 1,03130
HÜDA PARMUHAMMED ENES ŞİMŞEK% 0,2936
DOĞANŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 96,23
Katılım Oranı : % 82,88

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEMET BAYRAM% 51,2511.014
AK PARTİZEKERİYA ÇELEBİ% 41,899.003
YENİDEN REFAHÖMER ÇAKMAK% 1,67359
İYİ PARTİHASAN İLİŞ% 1,64353
BÜYÜK BİRLİKYALÇIN ARICAK% 1,26270
DEM PARTİMETİN BİRİŞİK% 1,18254
SAADETHAMZA ADAK% 0,365
EMEPHAYRİ YILDIRIM% 0,2962
HÜDA PARMUSTAFA KARAKAŞ% 0,1941
BTPABUZER AVŞAR% 0,1838
BAĞIMSIZMURAT DOĞAN% 0,0919
DEVA PARTİSİİSMAİL HALUK GÜRAN% 0,0613
DOĞANYOL

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,33

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAKAN BAY% 56,071.501
YENİDEN REFAHTUHAN TUHAN% 37,541.005
SAADETGÜNDÜZ CENGİZ% 4,6123
DİĞER% 1,1230
HÜDA PARHASAN HÜSEYİN AYTAN% 0,5214
BTPMAHMUT KARABULUT% 0,154
HEKİMHAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET ŞERİF YILDIRIM% 46,616.250
MHPMEMET TABAROĞULLARI% 32,494.357
YENİDEN REFAHKEMAL OKTAY% 18,212.442
İYİ PARTİMELDA PEKTAŞ AKGÜL% 1,42190
SAADETYUSUF GEDİKTAŞ% 0,84113
BTPZEKERİYA BOZKURTOĞLU% 0,2229
HÜDA PARYUNUS BAYTOK% 0,2129
KALE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİHSAN ÖZBAY% 60,332.482
YENİDEN REFAHCEMAL AKDEMİR% 29,051.195
CHPSALİH ÇİÇEK% 8,46348
İYİ PARTİBÜLENT KAYA% 0,8836
SAADETYUSUF KARABEYESER% 0,5824
BTPMAHMUT KARA% 0,3414
HÜDA PARMEHMET ATILMIŞ% 0,229
DEVA PARTİSİNİHAT ŞENER% 0,125
MİLLETİBRAHİM ARSOY% 0,021
KULUNCAK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,63

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPERHAN CENGİZ% 372.100
CHPASEF ZENGİN% 32,241.830
YENİDEN REFAHMEHMET BOYRAZ% 28,211.601
SAADETERCAN AVCI% 1,78101
İYİ PARTİMUSTAFA EMRAH GÖRGÜN% 0,4928
BTPHÜLYA CENK% 0,2112
HÜDA PARİRFAN AKÇA% 0,074
PÜTÜRGE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 74,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMİKAİL SÜLÜK% 54,484.865
YENİDEN REFAHAYDIN ÖZTÜRK% 42,193.768
DEM PARTİELİF ASLAN% 1,36121
İYİ PARTİHASAN UÇAR% 0,7163
SAADETSERHAT KULCU% 0,6659
BTPHÜSEYİN ALYÜZ% 0,3229
HÜDA PARYUNUS ÖZBEY% 0,1715
DİĞER% 0,1110
YAZIHAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDULVAHAP GÖÇER% 43,454.400
AK PARTİNEVZAT ÖZTÜRK% 41,954.248
YENİDEN REFAHİHSAN AKIN% 7,95805
DEM PARTİİBRAHİM İNCESU% 2,87291
HÜDA PARFEHMİ YILMAZ% 0,9596
BAĞIMSIZYAŞAR KARAKUŞ% 0,8485
İYİ PARTİALİ TOPCU% 0,8182
BÜYÜK BİRLİKMEHMET BEZCİ% 0,4344
SAADETSEYFULLAH ÖNER% 0,3233
BTPCAHİDE KARABAŞ% 0,2323
ZAFER PARTİSİİSMAİL SARIBAŞ% 0,220
YEŞİLYURT

Açılan Sandık Oranı : % 96,41
Katılım Oranı : % 70,86

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİLHAN GEÇİT% 48,9866.168
CHPALPER GÜRSOY% 31,742.823
YENİDEN REFAHMURAT ASLAN% 12,3316.656
İYİ PARTİALİ HELVACI% 1,331.799
ZAFER PARTİSİTURGUT ŞAHİN% 1,031.392
BÜYÜK BİRLİKSEDAT ALATAŞ% 0,891.206
SAADETCUMALİ AKÇA% 0,73992
DEM PARTİHASAN LEKESİZ% 0,68919
HÜDA PARŞAHİN ARSLAN% 0,46627
BTPİSMET TORUN% 0,33441
DİĞER% 0,22298
MİLLİ YOLEKREM CEYHAN% 0,18248
EMEPROJDA GÜLTEKİN% 0,16222
TİPOKTAY ÖZDEMİR% 0,16221
DEVA PARTİSİNİYAZİ TAN% 0,14189
MEMLEKETYASİN PALALI% 0,12159
ANAPYUNUS YILMAZ% 0,11145
BAĞIMSIZİBRAHİM TÜRKMEN% 0,09125
ABPBERK CAN KUZU% 0,09124
BAĞIMSIZSEVDA KÖK% 0,09118
DPHÜSEYİN DUYMUŞ% 0,0791
OCAKSEBAHAT DEMİR% 0,0454
HKPFATİH BULUT% 0,0453
MİLLETMEHMET AKİF ERTÜRK% 0,0334

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MALATYA SON - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:07 Murat Kurum’dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum Murat Kurum'dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum
00:39 Ekrem İmamoğlu’ndan Saraçhane’de zafer konuşması On binlerce kişiye seslendi Ekrem İmamoğlu'ndan Saraçhane'de zafer konuşması! On binlerce kişiye seslendi
00:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir
18:18 Sandıkların yüzde 90’ından fazlası açıldı İşte Türkiye genelinde son durum Sandıkların yüzde 90'ından fazlası açıldı! İşte Türkiye genelinde son durum
00:26 Komünist başkan Kadıköy’de ne kadar oy aldı Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı Komünist başkan Kadıköy'de ne kadar oy aldı? Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı
23:45 Meral Danış Beştaş: İmamoğlu’nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin Meral Danış Beştaş: İmamoğlu'nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin
23:16 AK Parti’nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP’ye geçti AK Parti'nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP'ye geçti
22:47 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi
22:29 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı
22:25 Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok’u yuhalattı Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok'u yuhalattı
22:14 Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın! Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk
21:51 CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı
21:40 Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı
18:02 Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu İşte İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte İstanbul seçimlerinde son durum
17:30 Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti’den sert tepki Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti'den sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 01:36:15. #1.12#
SON DAKİKA: MALATYA SON - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement