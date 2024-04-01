MALATYA SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.009
|Toplam Seçmen
|:
|542.177
|Açılan Sandık
|:
|2.009
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|404.039
|Geçerli Oy
|:
|388.269
|Katılım Oranı
|:
|% 74,52
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SAMİ ER
|% 48,99
|190.224
|CHP
|VELİ AĞBABA
|% 37,25
|144.639
|YENİDEN REFAH
|BİLAL YILDIRIM
|% 9,39
|36.460
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM GEZER
|% 1,32
|5.139
|DEM PARTİ
|ABDULVAHAP EKİM
|% 0,54
|2.086
|İYİ PARTİ
|ŞEYHMUS GÖÇMEZ
|% 0,51
|1.976
|ZAFER PARTİSİ
|SIDDIK AKTAŞ
|% 0,39
|1.528
|HÜDA PAR
|MEHMET İLKER DÖNMEZER
|% 0,34
|1.308
|BTP
|HAKAN ŞİRECİ
|% 0,17
|648
|YTP
|YUSUF YILMAZ
|% 0,15
|582
|TİP
|BURCU ASLAN
|% 0,14
|532
|ANAP
|MUTTALİP ÇAPKAN
|% 0,12
|449
|EMEP
|BAYRAM ADİL AKTAŞ
|% 0,1
|374
|SOL PARTİ
|ALİ OSMAN İZCİ
|% 0,08
|307
|BAĞIMSIZ
|BENGÜL UĞURLU
|% 0,06
|233
|MEMLEKET
|AVNİ TALHA UCUZCU
|% 0,06
|218
|BAĞIMSIZ
|MUZAFFER TUNÇ
|% 0,05
|203
|TKP
|HÜSNE YAŞAR
|% 0,05
|201
|VATAN PARTİSİ
|ABUZER ŞEREFOĞLU
|% 0,05
|190
|BAĞIMSIZ
|NAZİR GÜNEY
|% 0,04
|160
|DP
|MEHMET CAHİT KARAKUŞ
|% 0,04
|146
|HKP
|SEMİH KEKLİK
|% 0,04
|141
|HAK-PAR
|ALİ REŞAT ÖZTÜRK
|% 0,03
|131
|ABP
|YÜKSEL AKMERCAN
|% 0,03
|129
|MİLLET
|MUHAMMET BEKİR İNCEARIK
|% 0,02
|92
|OCAK
|MEHMET COŞKUN
|% 0,02
|65
|TKH
|SUAT ERDEM
|% 0,01
|57
|BAĞIMSIZ
|DENİZHAN GÜRBÜZ
|% 0,01
|51
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,61
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HASAN ULUTAŞ
|% 33,13
|6.656
|CHP
|VAHAP ŞAHİN
|% 29,08
|5.842
|YENİDEN REFAH
|ALİ KAZGAN
|% 25,15
|5.054
|BÜYÜK BİRLİK
|TURGAY GÜNEŞ
|% 10,7
|2.149
|SAADET
|ALİ EMRE
|% 0,92
|186
|HÜDA PAR
|HAMDİ ŞAHİN
|% 0,45
|90
|BTP
|MURAT KARA
|% 0,41
|82
|ABP
|ADEM ÇIBUK
|% 0,16
|32
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,39
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HALUK CÖMERTOĞLU
|% 48,8
|3.318
|AK PARTİ
|ÇETİN ÖZDEMİR
|% 45,15
|3.070
|YENİDEN REFAH
|ARZU TAŞTAN
|% 4,07
|277
|BTP
|İBRAHİM YURTSEVER
|% 1,47
|100
|HÜDA PAR
|FURKAN AKÇA
|% 0,3
|20
|BAĞIMSIZ
|MEHMET ALİ AĞCA
|% 0,21
|14
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,09
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERSOY EREN
|% 40,94
|2.254
|BAĞIMSIZ
|MEHMET KIZILDAŞ
|% 27,38
|1.507
|AK PARTİ
|BURAK ATEŞ
|% 26,49
|1.458
|BTP
|MURAT ORUÇ
|% 1,96
|108
|DEM PARTİ
|SUNA GEDİK
|% 1,54
|85
|SAADET
|MEHMET YİĞİTER
|% 0,51
|28
|TKP
|GAMZE KULAK
|% 0,35
|19
|YENİDEN REFAH
|MÜCAHİT ERBAKAN
|% 0,25
|14
|İYİ PARTİ
|SEFA KARAKÜTÜK
|% 0,16
|9
|DEVA PARTİSİ
|ERDAL EKİCİ
|% 0,16
|9
|HÜDA PAR
|ŞEHİD BURKAY ARSLAN
|% 0,13
|7
|ZAFER PARTİSİ
|ASLI KESMEN
|% 0,11
|6
|MİLLET
|MEHMET ALİ SİVASLIOĞLU
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 70,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BAYRAM TAŞKIN
|% 55,87
|71.120
|YENİDEN REFAH
|AYETULLAH GEÇEN
|% 19,52
|24.854
|CHP
|ALİ KARAKUŞ
|% 19,25
|24.498
|SAADET
|MİKAİL POLAT
|% 1,04
|1.329
|İYİ PARTİ
|EMİRCAN EREN
|% 1,02
|1.303
|ZAFER PARTİSİ
|BEKİR SITKI SARIBEYOĞLU
|% 0,92
|1.166
|DEM PARTİ
|AYŞE ŞAHİN
|% 0,87
|1.110
|HÜDA PAR
|HALİL YILDIRIM
|% 0,54
|692
|BAĞIMSIZ
|ARZU ÇAKMAK
|% 0,22
|284
|BTP
|AHMET TURAN SOLGUN
|% 0,22
|280
|DEVA PARTİSİ
|RESUL DERİN
|% 0,18
|230
|TİP
|MURAT KARA
|% 0,14
|172
|EMEP
|TÜLAY KINIK
|% 0,07
|91
|HKP
|MEHMET ÜNVER
|% 0,05
|68
|MİLLET
|MAHMUT EMRULLAH
|% 0,05
|56
|OCAK
|MEHRİBE ÖZKAN
|% 0,04
|47
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,28
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİCAN BOZKURT
|% 55,02
|8.709
|YENİDEN REFAH
|SÜLEYMAN ESER
|% 37,06
|5.866
|SAADET
|MUHAMMET ÇELEBİ KEYHIDIR
|% 2,91
|461
|BTP
|DERYA NEZİR
|% 2,39
|378
|İYİ PARTİ
|HASAN TEKİN
|% 1,34
|212
|BAĞIMSIZ
|VELİ BULUT
|% 0,96
|151
|HÜDA PAR
|MUHAMMED ENES ŞİMŞEK
|% 0,32
|51
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,90
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MEMET BAYRAM
|% 50,95
|11.339
|AK PARTİ
|ZEKERİYA ÇELEBİ
|% 42,24
|9.400
|YENİDEN REFAH
|ÖMER ÇAKMAK
|% 1,67
|372
|İYİ PARTİ
|HASAN İLİŞ
|% 1,63
|363
|BÜYÜK BİRLİK
|YALÇIN ARICAK
|% 1,25
|279
|DEM PARTİ
|METİN BİRİŞİK
|% 1,16
|258
|SAADET
|HAMZA ADAK
|% 0,3
|66
|EMEP
|HAYRİ YILDIRIM
|% 0,29
|64
|BTP
|ABUZER AVŞAR
|% 0,19
|42
|HÜDA PAR
|MUSTAFA KARAKAŞ
|% 0,18
|41
|BAĞIMSIZ
|MURAT DOĞAN
|% 0,08
|19
|DEVA PARTİSİ
|İSMAİL HALUK GÜRAN
|% 0,06
|13
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HAKAN BAY
|% 54,23
|1.428
|YENİDEN REFAH
|TUHAN TUHAN
|% 39,35
|1.036
|SAADET
|GÜNDÜZ CENGİZ
|% 5,36
|141
|HÜDA PAR
|HASAN HÜSEYİN AYTAN
|% 0,68
|18
|BTP
|MAHMUT KARABULUT
|% 0,38
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,52
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MEHMET ŞERİF YILDIRIM
|% 46,61
|6.250
|MHP
|MEMET TABAROĞULLARI
|% 32,49
|4.357
|YENİDEN REFAH
|KEMAL OKTAY
|% 18,21
|2.442
|İYİ PARTİ
|MELDA PEKTAŞ AKGÜL
|% 1,42
|190
|SAADET
|YUSUF GEDİKTAŞ
|% 0,84
|113
|BTP
|ZEKERİYA BOZKURTOĞLU
|% 0,22
|29
|HÜDA PAR
|YUNUS BAYTOK
|% 0,21
|29
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İHSAN ÖZBAY
|% 60,33
|2.482
|YENİDEN REFAH
|CEMAL AKDEMİR
|% 29,05
|1.195
|CHP
|SALİH ÇİÇEK
|% 8,46
|348
|İYİ PARTİ
|BÜLENT KAYA
|% 0,88
|36
|SAADET
|YUSUF KARABEYESER
|% 0,58
|24
|BTP
|MAHMUT KARA
|% 0,34
|14
|HÜDA PAR
|MEHMET ATILMIŞ
|% 0,22
|9
|DEVA PARTİSİ
|NİHAT ŞENER
|% 0,12
|5
|MİLLET
|İBRAHİM ARSOY
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,63
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ERHAN CENGİZ
|% 37
|2.100
|CHP
|ASEF ZENGİN
|% 32,24
|1.830
|YENİDEN REFAH
|MEHMET BOYRAZ
|% 28,21
|1.601
|SAADET
|ERCAN AVCI
|% 1,78
|101
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA EMRAH GÖRGÜN
|% 0,49
|28
|BTP
|HÜLYA CENK
|% 0,21
|12
|HÜDA PAR
|İRFAN AKÇA
|% 0,07
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 74,86
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MİKAİL SÜLÜK
|% 54,35
|4.855
|YENİDEN REFAH
|AYDIN ÖZTÜRK
|% 42,34
|3.782
|DEM PARTİ
|ELİF ASLAN
|% 1,39
|124
|SAADET
|SERHAT KULCU
|% 0,71
|64
|İYİ PARTİ
|HASAN UÇAR
|% 0,68
|61
|BTP
|HÜSEYİN ALYÜZ
|% 0,35
|31
|HÜDA PAR
|YUNUS ÖZBEY
|% 0,18
|16
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,87
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ABDULVAHAP GÖÇER
|% 43,28
|4.384
|AK PARTİ
|NEVZAT ÖZTÜRK
|% 42,07
|4.261
|YENİDEN REFAH
|İHSAN AKIN
|% 7,91
|801
|DEM PARTİ
|İBRAHİM İNCESU
|% 2,87
|291
|HÜDA PAR
|FEHMİ YILMAZ
|% 0,94
|95
|BAĞIMSIZ
|YAŞAR KARAKUŞ
|% 0,88
|89
|İYİ PARTİ
|ALİ TOPCU
|% 0,84
|85
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET BEZCİ
|% 0,42
|43
|SAADET
|SEYFULLAH ÖNER
|% 0,33
|34
|BTP
|CAHİDE KARABAŞ
|% 0,24
|24
|ZAFER PARTİSİ
|İSMAİL SARIBAŞ
|% 0,22
|22
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 71,32
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İLHAN GEÇİT
|% 49,37
|69.296
|CHP
|ALPER GÜRSOY
|% 31,66
|44.444
|YENİDEN REFAH
|MURAT ASLAN
|% 12,31
|17.278
|İYİ PARTİ
|ALİ HELVACI
|% 1,23
|1.731
|ZAFER PARTİSİ
|TURGUT ŞAHİN
|% 1,03
|1.442
|BÜYÜK BİRLİK
|SEDAT ALATAŞ
|% 0,9
|1.260
|SAADET
|CUMALİ AKÇA
|% 0,73
|1.031
|DEM PARTİ
|HASAN LEKESİZ
|% 0,69
|964
|HÜDA PAR
|ŞAHİN ARSLAN
|% 0,48
|670
|BTP
|İSMET TORUN
|% 0,33
|462
|MİLLİ YOL
|EKREM CEYHAN
|% 0,18
|251
|TİP
|OKTAY ÖZDEMİR
|% 0,16
|223
|DEVA PARTİSİ
|NİYAZİ TAN
|% 0,14
|203
|MEMLEKET
|YASİN PALALI
|% 0,12
|172
|ANAP
|YUNUS YILMAZ
|% 0,11
|154
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM TÜRKMEN
|% 0,11
|149
|BAĞIMSIZ
|SEVDA KÖK
|% 0,1
|140
|ABP
|BERK CAN KUZU
|% 0,09
|131
|EMEP
|ROJDA GÜLTEKİN
|% 0,09
|129
|DP
|HÜSEYİN DUYMUŞ
|% 0,06
|88
|HKP
|FATİH BULUT
|% 0,04
|53
|OCAK
|SEBAHAT DEMİR
|% 0,04
|52
|MİLLET
|MEHMET AKİF ERTÜRK
|% 0,03
|35
Son Dakika › Güncel › MALATYA SON - Son Dakika
Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden İbrahim Çenet 'Genel başkanımız üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti, şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum' dedi.
Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, 15 ilçenin tamamını adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini belirtti. Öntürk, hizmetlerini adaletten şaşmadan gerçekleştireceklerini ve milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçimin sonucunu bekleyeceklerini ve peşini bırakmayacaklarını söyledi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceklerini belirtti. Savaş, oy pusulalarının taşınması süreciyle ilgili iddialarda bulunarak, itirazlarını yapacaklarını ve Hatay halkının hakkını alacaklarını ifade etti. Ayrıca, geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ve sandıkların belirsizlik içinde olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, seçimlerde başarı elde ettiklerini ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası Saraçhane'de vatandaşlarla buluşarak konuşma yaptı. İmamoğlu, İstanbul'un çeşitliliğine ve insanlarına teşekkür etti.
Osmaniye'de yapılan Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı. Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu kalabalığa hitap ederek seçim zaferini kutladı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucunda apartman sakinleri binayı tahliye etti ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında dumandan etkilenen diğer aile üyeleri ise hastanelere kaldırıldı.
Burdur'da yapılan yerel seçimlerde 4 ilçede belediye başkanları değişti. Merkezde Ali Orkun Ercengiz güven tazeledi, Bucak ilçesinde Hülya Gümüş Burdur'un ilk kadın belediye başkanı oldu. Çavdır ilçesinde Ali Okan Yücel, Altınyayla ilçesinde Selen Kınalı, Tefenni, Gölhisar, Ağlasun ve Karamanlı ilçelerinde ise mevcut başkanlar devam etti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçim sonuçlarını takip edeceklerini söyledi.
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