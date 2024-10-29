Manisa Ulaşımına Nefes Aldıracak Cumhuriyet Kavşağı, Cumhuriyet Bayramı'nda Açıldı - Son Dakika
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Manisa Ulaşımına Nefes Aldıracak Cumhuriyet Kavşağı, Cumhuriyet Bayramı'nda Açıldı

Manisa Ulaşımına Nefes Aldıracak Cumhuriyet Kavşağı, Cumhuriyet Bayramı\'nda Açıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) iş birliğinde yapılan Cumhuriyet Kavşağı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Cumhuriyet Kavşağı’nın bölgede yaşanan trafiğe çözüm olacağını belirterek, “Büyüyen, gelişen Manisa’mda hem trafiğe hem ulaşıma çözüm bulmak bizim en öncelikli görevimiz” dedi.

29.10.2024 18:46  Güncelleme: 19:08
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) iş birliğinde yapılan Cumhuriyet Kavşağı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Cumhuriyet Kavşağı'nın bölgede yaşanan trafiğe çözüm olacağını belirterek, "Büyüyen, gelişen Manisa'mda hem trafiğe hem ulaşıma çözüm bulmak bizim en öncelikli görevimiz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile MOSB iş birliğinde Cumhuriyet Kavşağı'nın yapımı tamamlandı. Manisa kent merkezi, OSB, İzmir ve çevreyolu bağlantısını sağlayacak kavşağın bölgede yaşanan trafik yoğunluğuna nefes aldırması bekleniyor. Cumhuriyet Kavşağı, bugün düzenlenen törenle açıldı.

Törene, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Selma Aliye Kavaf, Başkan Zeyrek, CHP İl Başkanı İlksen Özalper, Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sait Türek, önceki dönem Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Belediye Başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile yurttaşlar katıldı.

Cumhuriyetin 101'inci yılı olduğunu belirten Manisa Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sait Türek, şöyle konuştu:

"Manisa'mız hızla büyüyen ve gelişen sanayisi ile Ege Bölgesi'nin diğer şehirleri ile ulaşımın adeta kavşağı konumuna gelmiştir. Kurumlar arası iş birliğinin çok güzel örneğinin sergilendiği bu projenin başından bu yana bin bir özveri ile çalışan Büyükşehir Belediye'miz ve Organize Sanayi Bölge'mizin personelleri ile müteahhit firmaların çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Açılışını yapacağımız bu kavşak şehir merkezimiz, Organize Sanayi Bölge'miz, İzmir ve Manisa çevre yolu ile olan bağlantısı sayesinde stratejik bir öneme sahiptir. İlk araç geçişini gerçekleştireceğimiz bu kavşak, Organize Sanayi Bölge'mizin İzmir ve Manisa bağlantılarında yaşanan trafik yoğunluğuna çözüm sunacak ve bölge trafiğini büyük ölçüde rahatlatacaktır. Böylece hem sanayimizin hem de şehrimizin ulaşım altyapısı daha da güçlenecektir. Darısı yıllardır bir türlü yapılamayan Gediz Kavşağı'nın başına."

Başkan Zeyrek de Cumhuriyet Kavşağı'nın ikinci yüzyılın ilk Cumhuriyet Bayramı'nda Manisa'ya kazandırıldığını belirtti. Başkan Zeyrek, şunları söyledi:

"Cumhuriyeti'mizi korumak ve yarınlara aktarmak bizim en önemli görevimiz"

"Manisa'mdaki trafik her geçen gün çekilmez hale geliyor. Öncelikle Cumhuriyet Kavşağı'mız bu trafiğe bir çözüm olacaktır. Arkasından yapılmakta olan Gediz Kavşağı ve sonrasında Devlet Hastanesi ve Muradiye Kavşağı'nın da çalışmalarına bir an önce başladığımızı bildirmek isterim. Cumhuriyet Kavşağı Organize Sanayi Bölgesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin uyuşması ile birlikte yapılmış ve Manisa'mıza kazandırılmış çok önemli bir projedir.  Bunun devamının da geleceğini ümit ediyorum. Ekim ayı meclisimizde OSB ile birlikte yaptığımız kavşağın adını 'Cumhuriyet Kavşağı' koyma kararı aldık. Meclisimizde bu kararın alınmasında oy veren tüm meclis üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. 1 Kasım itibarıyla artık ne durakta bekleyen araçlar ne de otobüs durağında bekleyen bir vatandaşımızın kalmaması adına yeni bir döneme daha imza atıyoruz. Büyüyen, gelişen Manisa'mda hem trafiğe hem de ulaşıma çözüm bulmak bizim en öncelikli görevimizdir. Bu kavşağın yapımında öncülük eden Organize Sanayi Bölgesi Başkanı'mız Sait Türek'e, önceki dönem Belediye Başkanı'mız Cengiz Ergün'e ve bu kavşakta emeği geçen tüm arkadaşların hepsinin emeğine sağlık. Bugün çok güzel bir gün. İkinci yüzyılımızın ilk Cumhuriyet Bayramı. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emaneti olan Cumhuriyeti'mizi korumak ve yarınlara aktarmak bizim en önemli görevimizdir. Bu kavşağın adını da 'Cumhuriyet Kavşağı' koyarak yarınlarımıza geçtiği her anda hatırlatmak istedik. Manisa'mızın trafiğine çözüm olacak olan bu kavşağın Manisa'ma hayırlı olmasını diliyorum."

Manisa Valisi Vahdettin Özkan ise Cumhuriyetin 101'inci yılında katmerli bir bayram yaşandığını kaydetti. Özkan, "Şehrimizin, sanayinin çokça talep ettiği böyle bir kavşağa kavuşmamız sevincimizi pekiştirdi. Ben de bu sevinci yürekten paylaşıyorum. Manisa'ya kısa bir süre önce geldim ama gerçekten çalışkan insanlarıyla bereketli bir iklim atmosferi oluşturuyorlar. Bu kavşağın açılması da bunun bir tezahürü. Hem Büyükşehir Belediye'mizin hem de Organize Sanayi'deki iş adamlarımızın işbirliğiyle çok güzel örneklik teşkil edecek bir projeyi hep beraber müşahede ediyoruz. Bu güzel hizmete vesile olan Büyükşehir Belediye'mize, Organize Sanayi'nin tüm katkı sunan isimlerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Cumhuriyet Kavşağı'ndan ilk geçiş yapıldı

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Kavşağı'nın açılış kurdelesi kesildi. Ardından kavşaktan ilk araç geçişi gerçekleşti. Zeyrek'in kullandığı araçta Vali Vahdettin Özkan, OSB Başkanı Sait Türek ve önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün yer aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa Ulaşımına Nefes Aldıracak Cumhuriyet Kavşağı, Cumhuriyet Bayramı'nda Açıldı - Son Dakika

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