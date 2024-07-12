Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'de Sağanak Yağış Bekleniyor

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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'de yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MGM'nin güncel verilerine göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Kırklareli dışında), Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz (Sinop dışında), Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas ve Ardahan çevreleri, Kars'ın kuzey kesimleri, Aydın'ın iç kesimleri, Isparta'nın doğu ve Konya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Hava sıcaklıklarında, önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 32, en düşük 19; İstanbul'da en yüksek 31, en düşük 24; İzmir'de en yüksek 36, en düşük 26 derece olacak

MGM, yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.