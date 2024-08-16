Meclis'teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga - Son Dakika
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Meclis'teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga

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TBMM'deki olağanüstü Can Atalay toplantısı gergin başladı. Verilen aranın ardından yeniden başlayan oturumda Alpay Özalan'ın kürsüde konuşan Ahmet Şık'a müdahalede bulunmasıyla ortalık karıştı, yumruklar havada uçuştu.

16.08.2024 14:52
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Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletvekilliği düşürülen Can Atalay için saat 14.00'de özel oturumla toplandı. Gergin başlayan oturum, yumruklu kavgayla devam etti.

9 Ağustos'ta CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, TİP, DEVA, Demokrat Parti ve Emek Partisi'nden oluşan muhalefet partileri, Meclis'in AYM'nin Can Atalay kararıyla ilgili toplanması için TBMM Başkanlığı'na dilekçe sunmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan çağrı üzerine olağanüstü toplantı kararı alınmıştı. Bugün toplanan ve Bekir Bozdağ tarafından yönetilen Genel Kurul gergin başladı.

Meclis'teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga

VEKİLLER KÜRSÜYE YÜRÜDÜ

DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi kararının da Bozdağ'ın Meclis'e başkanlık yaptığı oturumda okunduğunu hatırlatarak Bozdağ'ın oturuma başkanlık yapmamasını istedi. Bunun üzerine usül tartışması başladı. Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Meclis kürsüsüne 'usul konusunda' konuşmak için çıktı. Şık'ın "Sizde hiç utanma yok. Hakikat her zaman acıtır" sözleri üzerine AK Parti sıralarından tepki geldi. AK Partili vekillerin kürsüye yürümesi üzerine Bekir Bozdağ oturuma 15 dakika ara verdi. 15 dakikalık aranın ardından yeniden başlayan oturuma Şık'ın sözleri sonrası tansiyonun yükselmesi üzerine yeniden ara verildi.

Meclis'teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga

GERGİNLİK HAD SAFHAYA ÇIKTI

İkincinin aranın ardından oturumda gerginlik had safhaya çıktı. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın kürsüde konuşan Ahmet Şık'a müdahalede bulunmasıyla ortalık karıştı. Kürsüye koşan vekiller arasında yumruklar havada uçuştu. Oturuma 45 dakika ara verildi.

Meclis'teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga
Meclis'teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga
Meclis\'teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga

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Son Dakika Güncel Meclis'teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Yusuf Çarman: ALPAY ADAMDIR. 187 232 Yanıtla
  • Hayri Dere: eline sağlık Alpay nede olsa Beşiktaşlı 163 205 Yanıtla
  • Ahmet Çak: Ellerin dert görmesin alpay paşam yapıştır indir 131 142 Yanıtla
  • Sirac cirik: Eline sağlık 117 128 Yanıtla
  • Serkan Basar: yapar geçmişte böyle eşkıyalıklarlı çok oldu 149 96 Yanıtla
  • yücel bozdemir: Alpay kavgaya çok meraklı keşke olimpiyatlara katilsaydi. belki ülkeye bir altın madalyası kazandirirdi 101 60 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ: alpayda her kavgada var efendi sanırdım onu siyasete girdi eli ayağı durmuyor 90 51 Yanıtla
  • İbrahim Özel: ne güzel topluma örneksiniz her şeyde kavga her şeyde hakaret... 90 20 Yanıtla
  • Ferit Demir: ring salonu na çeviriniz 87 23 Yanıtla
  • Mehmet Tok: Yüksek maaş aldıkları için, samimi bulmuyorum 66 19 Yanıtla
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