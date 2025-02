Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Meslek Odalarının Temsilcileri ile Bir Araya Geldi

Güncel

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Kent Katılımı Buluşmaları" kapsamında meslek odalarının temsilcileri ile bir araya geldi. Başkan Seçer, meslek odalarının temsilcilerinin kente ilişkin sorularını yanıtlarken, Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet ve projelerini de anlattı. Seçer, "Bu toplantılardan edindiğimiz bilgiler, öneriler ve yol göstermeler aldığımız kararlarda çok önemli bir tesir yaptı. 'Gelişmiş Demokrasi' noktasında Mersin, Türkiye ortalamasının üzerinde" dedi.

Başkan Seçer, "Kente Sözümüz Var" sloganıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kent Katılımı Buluşmaları kapsamında meslek odaları temsilcileri ile buluştu. Toplantıda Başkan Seçer'e, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok ve MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz ile Mersin Büyükşehir ve MESKİ bürokratları eşlik etti. Toplantı, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinin anlatıldığı video gösterimi ile başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Başkan Seçer, "Kente sözümüz var" diyerek sözlerine başladı. Seçer, "Bu toplantıları şekil şartını yerine getirmek için yapmıyoruz. Katılımcı demokrasi anlayışıyla ilgili söylemlerim tamamen inandıklarımdan ibaret" dedi.

"Başarımızda sizlerin de çok büyük etkisi var"

İlk beş yıl Büyükşehir'de başarılı bir dönem geçirdiklerini belirten Seçer, "Bizim karnemiz seçim sandığıdır. Başarılı olarak addedilen Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Başkanı ama bu başarıda sizlerin de çok büyük etkisi var. Bu toplantılardan edindiğimiz bilgiler, öneriler ve yol göstermeler bizim karar almamızda çok önemli bir tesir yaptı. Siyasette şunu söylerim; 'Halkın sesine, sokağın sesine kulak vermeyen bir siyasetçinin başarılı olma şansı yok.' 'Sokak böyle düşünüyor' dedikleri noktada siyasetçinin ne dediğini dikkate alması gerekiyor. 'Ben her şeyin en iyisini biliyorum' dediği noktada bir yanlış var demektir" diye konuştu.

"Gelişmiş demokrasi noktasında Mersin, Türkiye ortalamasının üzerinde"

Sivil toplumun kent adına katılımcı demokrasiyi harekete geçirerek, ortaklaşabilmelerinin önemine değinen Seçer, "Kentimizde bu birlik sağlanmışsa; dilimize pelesenk ettiğimiz 'Gelişmiş Demokrasi' noktasında Mersin, Türkiye ortalamasının üzerinde. Başka bir kentte bunu sağlamak çok kolay olmasa gerek" ifadelerini kullandı.

STK ve odalarla her zaman iş birliğine açık olduğunu vurgulayan Seçer, bu kurumların yapacağı faaliyetlere Büyükşehir Belediyesi olarak destek vermek için her zaman hazır olduklarının altını çizdi. Bu etkinlik ve faaliyetler sayesinde Mersin'in daha geniş kitleler tarafından tanınmasının da önünün açıldığını belirten Seçer, kentin tanıtılması için yapılması gereken hususlarda Büyükşehir olarak istekli olduklarına dikkati çekti.

"Biz projelerimizi kendi imkanlarımızla yapıyoruz"

Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesi ile Mersin'in daha yeşil bir yaşam alanına kavuşacağını aktaran Seçer; lunaparktan akvaryuma kadar akılda kalacak birçok projeye bu alanda imza atacaklarını söyledi. Ayrıca Türkiye'de ilk kez bir belediye tarafından bulvar açılıp viyadük yapılacağını da söyleyen Seçer, "Bizim merkezi iktidardan aldığımız öyle ciddi bir desteğimiz yok. Bunları kendi bütçelerimizle yapıyoruz" dedi.

Metro projesinin de benzer sebeplerle bekletildiğine değinen Seçer, "Mesele bizim iktidarda olmamamız ve iktidarın da bu anlamda kendi belediyelerine öncelik vermesi. Gidin Kayseri'ye, Konya'ya hatta Adana'ya bakın; battı çıktılara bakın kimin damgası var; Karayolları Genel Müdürlüğü'nün. Bizim burada böyle bir desteğimiz yok" diye konuştu.

Seçer, kent ulaşımını rahatlatacak projelere ilişkin bilgi verdi

Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımla ilgili yaptığı çalışmalarla ilgili katılımcılara bilgi veren Seçer, kent genelinde yaşanan ulaşım problemlerine sistematik bir çözüm sunmak ve ulaşımı rahatlatmak için her 5 yılda bir Ulaşım Master Planı yaptıklarını ifade etti. Alternatif güzergahların yolların yükünü azalttığını da sözlerine ekleyen Seçer, 4. Çevreyolu'nun 2027 yılı programı içerisinde yapılacağını kaydetti. Kentte ulaşım yükünün şu anda kuzeye doğru bir seyir aldığını da belirten Seçer, Hal Katlı Kavşağı'nın yapımına başladıklarını ve 2026 yılında hizmete açmayı planladıklarını söyledi. Seçer, yapılması planlanan Mersinli Ahmet, Saya ve Kuyuluk Katlı Kavşakları'na ilişkin de detayları paylaştı.

"Mersin tarihinin en büyük altyapı çalışmalarını başlattık"

Mersin tarihinin en büyük altyapı çalışmalarına başladıklarını duyuran Seçer, "170 milyon Euro'luk yatırımlarımız başladı, devam ediyor. Mersin tarihinin en büyük altyapı çalışmaları 2029'a kadar yüzde 80 tamamlanmış olacak. 8 milyar liralık yatırımdan bahsediyorum ve bunların yaklaşık olarak şu anda kesinleşen 42 milyon Euro'su hibe. Pamukluk Barajı'nı DSİ yapıyor bizi borçlandırıyor" diyerek, Pamukluk Barajı için hibe bulduklarını ama Mersin'in 6 Şubat depremlerinin ardından Genel Hayatı Etkileyen Afet Bölgesi ilan edilmediği için hibeye erişimlerinin olmadığını söyledi.

"Toplu konutta bir yol alacağız"

Sosyal Konut Projesi'ne de başladıklarını aktaran Seçer; ilk etapta Tarsus, Toroslar ve Silifke olmak üzere konut yapımına başlayacaklarını belirterek, Akdeniz ilçesine ise yerinde dönüşüm projesi ile konutlar kazandıracaklarını dile getirdi. Seçer, "Toplu konutta bir yol alacağız" dedi.

Mersin Büyükşehir olarak Toroslar'da yeni bir Ekmek Fabrikası ve Aşevi yaptıklarını hatırlatan Seçer, "Ekmek fabrikasının kapasitesi yüksek olacak ve niş ürünler çıkacak. Şu anda 40 bin civarında üretimimiz var ve bu artacak. Yapacağımız bina da uzun yıllara matuf olsun istiyoruz ve oraya düzgün bir bina yapıyoruz. 50 yılı projelendirelim istiyoruz. Nüfus artacak, böyle kalmayacak ama umarım yoksulluk biter ve ihtiyaç kalmaz" diye konuştu.

Başkan Seçer hayvancılık projesini anlattı

'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi'nden de bahseden Seçer, "Bunu her zaman söylüyorum; Bakanlığın bu projeyi Türkiye çapında uygulaması lazım. Tıkır tıkır da işliyor. 6'ncı yıla girdik, çok muazzam bir proje. 300 aileyi işletme sahibi yaptık, sürüleri var. Proje dediğin böyle olur. Hayvancılık ve tarım projelerini daha da geliştirip devam edeceğiz" dedi. Seçer, ayrıca tarımsal destekler konusunda küçük aile işletmelerini ve kadınları öncelediklerinin de altını çizerek, vermiş oldukları destekleri saydı.

Belediyeler olarak kurumların boş bıraktığı alanları doldurarak hizmet üretmeye devam ettiklerinin altını çizen Seçer, şöyle devam etti:

"Bu, tarımsal destek, sosyal politikalar veya başka destekler olabilir. Toplumda böyle bir açık olduğu için belediyeler devreye giriyor. Onun için son zamanlarda iyi sosyal politikalar uygulayan belediyeler ve başkanları takdir edilir oldu. 'Bunu gitsin ilgili kurum yapsın!' desek de bakıyoruz ki halk mağduriyeti var, yapıyoruz. Bu çalışmalarımıza da devam edeceğiz."

"Kent Estetiği Yönetmeliği'nin kazandırılması gerekli"

Mersin'in yaklaşık 30 yıldır çözüm bekleyen en önemli sorunlarından imar planı çalışmalarını bitirme aşamasına getirdiklerini kaydeden Seçer, "Biz bu konunun üzerine çok kararlı gittik. Şehir Plancıları Odası'ndan Mimarlar Odası'na, İnşaat Mühendisleri Odası'ndan Baro'ya kadar hangi bölgede ne imar çalışması yaptığımızı herkes biliyor" dedi.

Konuyla ilgili olarak Kent Peyzaj Yönetmeliği'nin de bitirilmesi için çalıştıklarını belirten Seçer, "Önceki dönemde belediye başkanları bu konuya olumsuz baktı. Ben bu dönemde bir Kent Estetiği Yönetmeliği'nin kente kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. Meclis sorunumuz yok. Odalarla beraber, Büyükşehir'le ilçe belediyelerle şu anda çalışılıyor. Bunu da yapmamız lazım" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, sivil toplum örgütlerinin konsensüs halinde getireceği her projeye olumlu yaklaşacağına dikkati çeken Seçer, şunları söyledi:

"İlk 5 yıl Mersin şanslıydı şimdi daha şanslı"

"İlk 5 yıl Mersin şanslıydı şimdi çok daha fazla şanslı. Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin adına ne yapması gerekiyorsa ben buna hazırım. Bu dönem gelin hepsini kurallaştıralım. Ne gerekiyorsa yapalım. Böyle uyumlu çalışan belediye başkanları, Meclis üyeleri ya da sivil toplumla belediye iş birliğinin çok iyi noktada olduğu bir dönem öyle kolay olmadı bu memlekette. Bu kentin önünde böyle bir fırsat var. Bunu siz de takip edin, hepimizin kente ortak bir hizmeti olsun. Benim amacım bu. Sivil toplum örgütleri ortak konsensüs ile benim önüme ne getirirlerse emin olabilirsiniz ki, kendi kararım gibi benim için güvenilirdir, olumludur."

"Herkes yatırım yapsın ama kurallar ve yasalar çerçevesinde yapsın"

Mersin Limanı'nın genişletilmesi çalışmalarına ilişkin görüşlerini de katılımcılarla paylaşan Seçer, kendisi için limanı kimin işlettiğinden çok yapılan uygulamaların önemli olduğunu ifade etti. Genişletme çalışmalarına karşı olduğunu her zaman dile getirdiğini aktaran Seçer, "Bir belediye başkanı şehirde kimseyle kavga etmez. Ancak ısrarla kamuya zarar geldiğini gördüğü anda o zaman farklı bir insana bürünür. Yoksa ben yatırıma karşı değilim. Böyle bir derdim yok. Herkes yatırım yapsın ama kurallar ve yasalar çerçevesinde yapsın" dedi.

Önemli olanın Mersin ve Mersinliler olduğunu dile getiren Seçer, Büyükşehir Belediyesi olarak, sivil toplum örgütlerinin kent yararına açacağı davalarda destekçileri olacağını söyledi.

Katılımcılar kente dair söz sahibi olmaktan memnun

Katılımcılar toplantıda ayrıca "Kente Sözümüz Var" sözünün altını boş bırakmadığı için Başkan Seçer'e teşekkürlerini iletirlerken, sivil toplum olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi ile kent yönetiminde iş birliği ve uyum içerisinde çalışmalarından dolayı duydukları memnuniyeti de dile getirdi. Temsilciler Başkan Seçer'e, ülkenin geçirmiş olduğu ekonomik zorluklarda da Mersin Büyükşehir tarafından verilen hizmetler için teşekkürlerini iletti.

Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emin Levent Türkili, herkesin toplumsal sorunları dile getirerek çözüm yolları aradığını ve belediye yetkililerinin bu sorunlara anında cevap verebildiğini vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Toplantılarda kurum ve kuruluşların sesini dinlemek, onlardan gelen sorunların cevabını burada verebilmek ve bunlara çözüm üretebilmek çok önemli. Alanlarında yetkili olan Mersin Büyükşehir Belediyesi bürokratları da buradalar ve burada oldukları için anında konulara cevap vererek çözüm üretebiliyorlar. Burada herkes gönül rahatlığıyla, içinden geçen bütün toplumsal sorunlarını dile getiriyor ve çözüm yollarını arıyor. Tabanın ve halkın sesini dinlemek çok önemli bir konu. Başarı da buradan geliyor."

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Yusuf Değirmenci ise Başkan Seçer'in kent yönetiminde her zaman paydaşların sözlerine yer verdiğini ve ilk seçim sürecinden itibaren 'Kent paydaşlarını dinleyerek kenti yönetme' sözünü yerine getirdiğini kaydetti. Değirmenci, "Katıldığımız her toplantıda kendisine bizlerin kente dair öneri veya sorunlarından bahsettik. Kendisinin de bütün çalışanları ve yetkilileriyle bizim söylediklerimizin hepsinin peşinde olduğunu ve takip ettiğini gördük. Kentte her insanın böyle dinlendiğini hissetmesi Başkanımızın bir dönem daha oyunu artırarak seçilmesinde de büyük bir etken. Başkanımızın her zaman tavrı bu oldu, böyle olmaya da devam edecektir" dedi.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Prof. Dr. Alkan Alkaya, toplantıların sadece dönemsel değil, kente dair bir şeyler söylemek isteyen herkesin sesini duyurabileceği bir platform sağladığını söyledi. Alkaya, belediye bürokrasisinde çalışan görevlilerin toplantı sonrasında kendilerine geri dönüş yaparak sorunları çözmeye yönelik adımlar attığını vurguladı. Toplantıların kente dinamizm kattığının altını çizen Alkaya, "İlettiğimiz görüşlerin kentin gelişiminde dikkate alındığını görüyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bürokrasisinde bulunan görevliler, onlara belirttiğimiz sorulara ilişkin toplantı sonrasında dönüş yaparak, sözlerimizin havaya söylenmiş sözler olmadığını hissettiriyor. Başkanımız Vahap Seçer önderliğinde kentin gelişimine hep birlikte katkı sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.