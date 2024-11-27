Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 Yılı Bütçesi 27 Milyar 500 Milyon TL Olarak Belirlendi

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2024 Yılı Kasım Ayı Olağan Toplantısı'nın 3. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis Toplantısı'nda Büyükşehir'in 2025 yılı bütçesi 27 milyar 500 milyon TL olarak oy birliğiyle kabul edildi. Seçer, bütçeye ilişkin, "2025 yılında yatırımlar için bütçe oranımızın yüzde 48'e çıkacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki yılı, bir yatırım yılı olarak değerlendiriyoruz. Zaten yatırım programımızı yaptık, hangi aylarda hangi yatırımlar yapılacak bunlar hazır ve ay ay uygulamaya girecek" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2024 Yılı Kasım Ayı Olağan Toplantısı'nın 3. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında yapıldı. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen toplantıda, komisyonlara havale edilen 5 ve birimlerden gelen 3 madde olmak üzere toplam 8 madde görüşüldü.

"Kadınların hak ettiği güvenli ve eşit bir dünyayı inşa etmek, sadece bir günün meselesi değildir"

Başkan Seçer, gündem dışı konuşmalar bölümünde, kadına yönelik şiddetin yalnızca kadınları değil, bir toplumun vicdanını ve geleceğini yaralayan bir sorun olduğunu söyledi. Seçer, 25 Kasım'da bu soruna karşı birlik olunması gerektiğini belirterek, "Kadınların hak ettiği güvenli ve eşit bir dünyayı inşa etmek sadece bir günün meselesi değil her anın meselesidir. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, kadınların toplumsal yaşamda güçlenmesi ve şiddetle mücadelede yanlarında olmak adına pek çok projeyi hayata geçiriyoruz ve geçirmeye devam edeceğiz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde herkesi sorumluluk almaya davet ediyorum" dedi.

" Erdemli'de göz göre göre yapılaşma katliamı yapılıyor"

Erdemli İlçesi'ndeki yapılaşmanın neden olduğu sıkıntılara ilişkin vatandaşlardan gelen şikayetlere değinen Seçer, farklı mahallelerden örnekler ile meclis üyelerine durum hakkında bilgi verdi. Seçer, "Göz göre göre orada katliam yapılıyor ve bunu engellemede zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı. İlçe belediyesinin konuya ilişkin yazışmalarda geç hareket ettiğine vurgu yapan Seçer, yerel seçimlerin gerçekleştirildiği mart ayında verilen ruhsat sayısının diğer aylara oranla dikkat çekici artış gösterdiğini kaydetti. Bu durumun manidar olduğunun altını çizen Seçer, "Seçim ayı olan mart ayında toplamda 697 yeni ruhsat veriliyor" diye konuştu.

Kat ve metrekare oranında görülen değişikliklerin kabul edilebilir noktada olmadığını dile getiren Seçer, ilçe belediyesinden konuya ilişkin istedikleri evrakın Büyükşehir Belediyesi'ne geç gönderildiğini belirterek bu duruma ilişkin 2,5 ay önce Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Seçer, "Yanlış giden bir şey var ama hızlı giden bir şey daha var. İnşaatlar sürüp gidiyor. Sizin bize destek olmanız lazım. Mevzuat gereği bu işin altında belediye kalır, ilçe belediyesi kalır. Siz bürokratlarınızı; 'Büyükşehir ile iş birliği yapın, varsa bir sıkıntı, biz mevzuat gereği sıkıntıya girmeden bu işleri açığa çıkaralım' diye talimatlandırmalısınız" dedi.

"Çarpık imar konusunda bütün kurumlar üzerine düşeni yapacak"

Çarpık imar sorunu ile ilgili Büyükşehir'in ilgili tüm prosedürleri uygulayacağının altını çizen Seçer, şunları söyledi:

" Mezitli'de 15 kat, Toroslar'da 20, başka bir yerde 18 kat verilmiş biz bunu tartışmıyoruz. İmara aykırılığı yoksa bir problem yok ama biz imara aykırı yapılardan bahsediyoruz. Erdemli'deki başkanım üvey evlat, diğer başkanlarım öz evlat meselesi değil. Ben; Akdeniz'den, Toroslar'dan, Mezitli'den, Silifke'den Çamlıyayla'dan, Mut'tan, Gülnar'dan evrak ve bürokrasinin iletişimi konusunda bir sıkıntı yaşamıyorum. Erdemli'de ciddi bir yapılaşma problemi var. Bu problemi aşmak için bizimle ortaklaşın ve bunlara hep birlikte müdahale edelim."

Konu hakkında aynı hassasiyeti tüm ilçelerde gösterdiklerini vurgulayan Seçer, bu konuda gerekli tüm kurumların üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini kaydederek, "Birbirimizin bileğini bükme peşinde değiliz. Biz, gerekli incelemelere devam ederiz. Gerekli mercilere yazımızı yazar ve hukuki olarak şehrin hakkını ararız. Burada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nü de bu anlamda göreve davet ediyorum. Bazı konular bizim yetkilerimizi aşıyor. Bu partiler üstü bir meseledir. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz, bütün kurumlar da üzerine düşeni yapacak" ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir'in 2025 bütçesi 27 milyar 500 milyon TL oldu

Seçer, Meclis Toplantısı'nda komisyona havale edilen, Mersin Büyükşehir Belediyesi 2025 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi'nin 27 milyar 500 milyon TL'ye çıkarılması konusunda meclis üyelerine sunum yaptı. Sunumda gelir-gider bütçesinin gerçekleşme oranlarını ve yatırım için bütçe oranlarını aktaran Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin mali disiplini olan bir belediye olduğunu aktardı.

2019 ve 2024 yıllarındaki gelir-gider gerçekleşme oranlarını gösteren Seçer, Büyükşehir bütçesinin gerçekleşme oranının yıldan yıla yükseldiğine dikkat çekerek, "Hiç kimseye hayal satmıyoruz, yatırımları bütçemize göre ayarlıyoruz, onun için hep yüzde 90, yüzde 100 arasında bir gerçekleşme oluyor. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecek. Halkımıza verdiğimiz sözleri gerçekleştireceğiz, bu yatırımlar zaten halkımıza söz verdiğimiz yatırımlar" dedi.

Beş yıllık borç süreci grafiği ile ilgili de bilgiler aktaran Seçer, "Göreve geldiğimizde toplamda 400 milyon dolar civarında bir borç vardı. O günkü 2019 yılında gerçekleşen gelir bütçemize oranı yüzde 158'di. 2024 yılında, Ekim ayı itibariyle her 100 TL gelire karşılık 43,70 TL borcumuz var. Bu oran yıl sonuna doğru yüzde 28'e düşecek" diye konuştu.

"Önümüzdeki yılı bir yatırım yılı olarak değerlendiriyoruz"

Yatırımların toplam bütçeye oranının yüzde 40'ın üzerinde olduğunu dile getiren Seçer, dengeli ve doğru bir bütçe hazırladıklarının altını çizerek, "Bugün geldiğimiz noktada borcumuzun makul seviyede ve yaptığımız bütçe öngörüsünün yüzde 90 üzerinde gerçekleşmiş olması, yaptığımız bütçenin doğruluğunu gösterir" dedi.

2025 yılı için öngörüsünü aktaran Seçer, "2025 yılında yatırımlar için bütçe oranımızın yüzde 48'e çıkacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki yılı, bir yatırım yılı olarak değerlendiriyoruz. Zaten yatırım programımızı yaptık, hangi aylarda hangi yatırımlar yapılacak bunlar hazır ve ay ay uygulamaya girecek" ifadelerini kullandı.

"Sosyal projelere 2025 yılında 44 milyon dolar ayırdık"

Seçer, Türkiye'de var olan ekonomik sorunlar, ülke ve bölgedeki ekonomik gelişmeler ve doğal afetlerin topluma yansımaları dolayısıyla sosyal politikalara daha çok önem verdiklerini sözlerine ekledi. 2019 yılında göreve geldiklerinden itibaren sosyal politikalar kavramının içini dolduran 5 daireye önemli bütçeler ayırdıklarını söyleyen Seçer, "Göreve geldiğimiz 2019 yılında bu hizmetler için 6 milyon 294 bin dolar bütçe kullandık. Geldiğimiz noktada, bu yıl itibariyle bu rakam 31 milyon 33 bin dolar seviyesine yükseldi. Yani 6.2 milyon dolardan 31 milyon dolarlara yükselerek, yaklaşık 5 kat yükselen bir bütçeyi konuşuyoruz. Sosyal hizmetlere 2025 yılında ayırdığımız tahmini bütçemiz 44 milyon dolar" diye konuştu.

"Esas olan vatandaşın acısını azaltmak, derdinin çaresi olmak"

Büyükşehir'in devletin bir kurumu olduğunu ve iktidarın müdahale etmediği alanlarda vatandaşların yanında olmasının son derece doğal olduğunu kaydeden Seçer, şöyle devam etti:

"Toplum böyle bir gerçeği yaşıyorsa iktidarın ya da merkezi hükümetin kurumları buna müdahale edebilir ama belediye de bu sorunlara müdahale ederse kimse; 'Neden bu sorunlara müdahale ediyorsun? deme hakkına sahip değildir. Tabi ki edeceğim. Ben de devletin bir organıyım, bir kurumuyum. Hatta iktidarın müdahale etmediği konularda, parti fark etmeksizin tüm belediyeler bu alanlara müdahale etmek zorunda. Esas olan vatandaşın acısını azaltmak, derdinin çaresi olmak. Elbette ki yol, sinekle mücadele, park ve bahçelere bakım gibi rutin hizmetlerimizi yapıyoruz ama her şeyden önemlisi insan, aile ve onların sorunları. Bu anlayışımızı devam ettireceğiz."

"Yatırımlarımız devam edecek"

Bir meclis üyesinin, meclisin borçlanma yetkisi verdiğini hatırlatarak yatırımlara daha çok ağırlık verilmesi gerektiğini söylemesi üzerine ise Seçer, "Borçlanma yetkisi almamız finansmanın maliyeti ne olursa olsun kullanacağımız anlamına gelmez. Daha önceki dönemimizde Meclis borçlanma vermemişti, mahkeme kararıyla biz borçlanma yetkisi almıştık. Biz o dönemde de borçlanmadık. Çünkü maliyetler çok yüksekti. Bu söylediğim tablolar şu anki tablolar. Bunu mali disiplin açısından övünçle söylüyorum. Yoksa belediyenin borcu olur ama akılcı borcu olur, bir dengesi olur. Makul olan borçlanma maliyetleri ve uygun vadelerle biz yine borçlanırız. Yatırım oranımız yüzde 39'larda. Emin olabilirsiniz birçok belediyede; eğer rakamları şişirmediyse; yatırım için bu bütçe yoktur. Ama bunlar reel rakamlar. Yoksa biz oraya yüzde 45 yazsaydık kim ne diyebilirdi? 'Bakın yüzde 5-6 oranında bir azalma var' diyoruz. Yatırımlarımız devam edecek. Zaten derdimiz mümkün olduğunca cari harcamaları kısmak ve kalıcı yatırımları artırmak" dedi.

"Önyargıları tuzla buz ettik"

Hizmetlerin sunulmasında bölge farkı gözetmediklerinin altını çizen Seçer, şöyle devam etti:

"Her bölgeye yatırım yaptık ve bu bölgelere sık sık gittik. Her gittiğimizde de mutlu ve huzurlu ayrıldık. Siyaseten bizlere ön yargılı davrananların da ön yargılarını tuzla buz ettik. Önyargıları ortadan kaldırmak atomun çekirdeğini parçalamaktan çok daha zordur ama emin olun bu başarıldı. Bu şehirde artık 2. bölge, 1. bölge ayrımı konuşulsun istemiyoruz. Gülnar da Tarsus da Çamlıyayla da Anamur da bizim. Bu konuda herkes müsterih olsun. Yaptığımız yatırım programlarında da gereklilik, aciliyet, ihtiyaç ön planda. Bundan yana vatandaşlarımızın da hiçbir endişesi olmasın."

"2025 yılında öngördüğümüz bütçenin gerçekleşmesi için disiplinle çalışacağız"

Meclis Toplantısı'nda; Büyükşehir Belediyesi 2025 Bütçesi'nin 27 milyar 500 milyon TL' olarak belirlenmesi konusu madde madde oylandıktan sonra oy birliğiyle kabul edildi. Seçer, oylamanın ardından, "2025 yılında öngördüğümüz bütçenin gerçekleşmesi için disiplinle çalışacağız. Ortaya koyduğumuz ve söz verdiğimiz projeleri bir bir gerçekleştireceğiz. Umut ediyorum 2025 yılı içerisinde öngöremediğimiz hadiseler ile karşı karşıya kalmayız ve her şey yolunda gider. Bütçemiz Mersinimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.