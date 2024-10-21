Mikrobölgeleme Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Mikrobölgeleme Çalışmaları Tamamlandı

Mikrobölgeleme Çalışmaları Tamamlandı

Çevre Bakanlığı, 23 ilde 200 bin hektarlık alanda mikrobölgeleme etütlerini tamamladı.

21.10.2024 12:04
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ÇEVRE Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 23 ilde yaklaşık 200 bin hektarlık alanda gerçekleştirilen mikrobölgeleme etüt çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; olası afet tehlikesine karşı yerleşim alanlarının doğru seçilmesi ve yapılaşmaya gidilecek alanlardaki risklerin belirlenebilmesi için çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, yerleşim alanları belirlenmeden önce mikrobölgeleme etütleri yaparak, alanın yapılaşmaya uygun olup olmadığını inceliyor. Çalışmalara göre; 6 Şubat depremleri sonrası Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Malatya, Osmaniye, Diyarbakır, Adana, Şanlıurfa, Kilis, Van, Erzurum, Manisa, Karabük, Düzce, Kocaeli, Bolu, Bingöl, Kayseri, Denizli, Burdur, Kütahya, Çorum, Kırşehir illerinde yaklaşık 200 bin hektarlık alanda mikrobölgeleme çalışmaları tamamlandı.

BAKAN KURUM: GÜVENLİ YERLEŞİM ALANLARINI BELİRLİYORUZ

Mikrobölgeleme çalışmalarından biri de Tunceli'de sürüyor. Aktif fay zonları üzerinde bulunan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde de 1700 yapının ağır hasar gördüğü Tunceli'de, 6 bin 200 hektarlık alanda mikrobölgeleme çalışmaları yürütülüyor. 8 noktada yapılan çalışmaların sonucunda, ilçelerdeki afet tehlikeleri belirleniyor. Heyelan ve kaya düşmesi riski olan bölgelerin sınırları tespit ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, afetlere karşı dirençli şehirlerin kurulmasını sağlayacak çalışmaların yapıldığı Tunceli ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Kurum, Tunceli'den görüntüler paylaşarak, "Afetlere dirençli şehirler için riskli bölgelerde mikrobölgeleme çalışmalarıyla güvenli yerleşim alanlarını belirliyoruz. Bir yandan da TOKİ ile yeni binalarla yapı stokumuzu güçlendiriyoruz" dedi.

Haber: Aliekber METE/ANKARA,

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Kahramanmaraş, Sağlık, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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