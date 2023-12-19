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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Cumhuriyet'e Doğru' tiyatro oyununu izledi - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Cumhuriyet'e Doğru' tiyatro oyununu izledi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında hazırlanan 'Cumhuriyet'e Doğru' tiyatro oyununun İstanbul gösterimini Zorlu PSM'de izledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, \'Cumhuriyet\'e Doğru\' tiyatro oyununu izledi
19.12.2023 - 23:50,
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında hazırlanan "Cumhuriyet'e Doğru" tiyatro oyununun İstanbul gösterimini Zorlu PSM'de izledi.

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan tiyatro oyunu, ilk olarak 25 Kasım'da Bakan Tekin'in de katılımıyla Ankara MEB Şura Sahnesi'nde izleyiciyle buluştu.

Ankara'nın ardından Milli Mücadele'nin sembolü olarak belirlenen güzergahta Türkiye turnesine devam eden oyun; Samsun, Ordu, Trabzon, Erzurum, Sivas, Tokat ve İzmir'de sahnelendi.

Oyunun İstanbul'daki ilk gösterimine katılan Bakan Tekin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Ergin Dinç, İstanbul Tersanesi Komutanı Tuğamiral Recep Erdinç Yetkin, sanat camiasından Serdar Gökhan, Haldun Dormen, Okan Bayülgen, Mustafa Topaloğlu, Suzan Kardeş, gazeteci Uğur Dündar ve beraberindekilerle "Cumhuriyet'e Doğru"yu izledi.

İzleyicilerin ayakta alkışladığı oyunun ardından sahneye çıkan Bakan Tekin, "Arkadaşlar belki söylemedi ama yaklaşık 3 yıldır hayalimizde olan, uygulamaya çalıştığımız bir projeydi. Volkan ve Bora dostlarım hayata geçirmemize vesile oldular. Sahnede bize performanslarıyla destek olan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sizlere de bu akşam aramızda olduğunuz için teşekkür ediyorum. İnşallah keyif almışsınızdır." diye konuştu.

Tekin, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına Bakanlık olarak katkı vermekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Kaynak: AA
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