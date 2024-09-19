MSB Açıklamaları: Disiplin ve Güvenlik Vurgusu - Son Dakika
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MSB Açıklamaları: Disiplin ve Güvenlik Vurgusu

MSB Açıklamaları: Disiplin ve Güvenlik Vurgusu

MSB, Kara Harp Okulu yemini ve hudut güvenliği konularında incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

19.09.2024 14:13
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde gerçekleşen kılıçlı yemine ilişkin inceleme sürecinin devam ettiğini belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili hukuk/mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir" açıklamasını yaptı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, 19 Eylül Gaziler Günü ile Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi' ünvanı ve 'Mareşal' rütbesi verilişinin 103'üncü yıl dönümünü ve 15 Eylül Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümünü kutladı. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kararlı operasyonlarının devam ettiğini belirterek, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 50, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 2 bin 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik 18 Eylül'de icra edilen hava harekatıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak ve depolardan oluşan 24 hedef başarıyla imha edilmiştir. İcra edilen hava harekatında azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir" dedi.

'YASA DIŞI GEÇİŞTE 387 ŞAHIS YAKALANDI'

Tuğamiral Aktürk, hudut güvenliğine ilişkin de "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12'si terör örgütü mensubu olmak üzere 387 şahıs yakalanmış, 1657 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 10 bin 478'e, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 76 bin 989'a yükselmiştir. Ayrıca, son bir hafta içerisinde Van ve Hakkari hudut hattında yapılan operasyonlarda toplam 93 kilo 192 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" diye konuştu.

'GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ BAŞLATILAN SÜREÇ DEVAM ETMEKTE'

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde gerçekleşen kılıçlı yemine ilişkin, "Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntüler ile ilgili başlatılan süreç devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili hukuk/mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir" açıklamasını yaptı.

'PATLAMALAR SONRASI MSB OLARAK GEREKLİ İNCELEMELERİ YAPIYORUZ'

Bakanlık kaynakları, Lübnan'daki çağrı cihazları ve telsizlerin patlaması sonrasında TSK'nın bu konuda tedbir alıp almadığına ilişkin de "Türk Silahlı Kuvvetlerimizde, sadece yerli ve milli muhabere sistemleri ve yazılımlar kullanılmaktadır. Üretim sürecine herhangi bir şekilde üçüncü tarafın dahil olması durumunda tedarik ve üretim sürecinde ilave detaylı kontrol mekanizmalarımız işletilmektedir. Gerek icra ettiğimiz harekatlarda gerekse Ukrayna'da yaşanan savaş ve Lübnan örneğinde olduğu gibi her türlü gelişme sonrasında alınan dersler kapsamında tedbirler gözden geçirilmekte, yeni tedbirler geliştirilmektedir. Bu olay özelinde de MSB olarak gerekli incelemeleri yapıyoruz. TSK'mız son yıllarda muhabere, bilgi sistemleri, elektronik harp ve siber alanda Türk mühendislerinin desteğiyle çok daha güçlü hale gelmiştir" ifadelerini kullandı.

'GÖÇMENLERİN TÜRKİYE'YE GELECEKLERİ ANLAMINI ÇIKARMAK YANLIŞ'

Bakanlık kaynakları, İran'ın 2 milyon göçmeni sınır dışı etme kararı sonrası bunların Türkiye'ye gönderilip gönderilmeyeceği sorusuna da "Sınır dışı etme; bulunulan ülkeden kolluk marifetiyle vatandaşı olunan ülkeye, transit gidilecek ülkeye veya başka bir ülkeye gönderilme işlemidir. İran'ın 2 milyon göçmeni sınır dışı etme kararından, bu göçmenlerin Türkiye'ye gelecekleri anlamını çıkarmak yanlıştır. Sınırlarımız çok yoğun teknolojik sistemlerle korunmaktadır. Alınan yoğun tedbirler sayesinde hudutlarımızdan geçmeye çalışan kaçak göçmen sayısı da son 5 yılın en düşük seviyesindedir. İran'ın göçmenler konusunda tedbirleri artırmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz. Bu konuda dezenformasyon yoluyla algı yaratmaya çalışanlara karşı dikkatli olunması önem arz etmektedir" diye yanıt verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel MSB Açıklamaları: Disiplin ve Güvenlik Vurgusu - Son Dakika

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