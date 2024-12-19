Msb\'den ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü\'nün Açıklamasına Yanıt: Türkiye Olarak Herhangi Bir Terör Örgütü ile Görüşmemiz Söz Konusu Değil

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Haber: Melis YILDIRIM

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'ın Türkiye ile terör örgütü PKK/YPG/SDG arasında ateşkes konusunda uzlaşı sağlandığına dair açıklamasına ilişkin olarak, "Türkiye olarak herhangi bir terör örgütü ile görüşmemiz söz konusu değildir. Yapılan açıklamayla ilgili bir dil sürçmesi olduğunu düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı.

110 yıl önce Sarıkamış Harekatı'na başlayan şehitleri anarak sözlerine başlayan Aktürk, 61 yıl önce "Kanlı Noel" olarak anılan olaylarda Rum Terör örgütü EOKA tarafından öldürülen Kıbrıs Türklerini de andı.

"Son bir haftada 41 terörist etkisiz hale getirildi"

PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz olarak yapılan operasyonlarda son bir haftada 41 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Aktürk, "1 Ocak'tan bugüne kadar ise bin 438'i Irak'ın, bin 521'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 2 bin 959 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Geçtiğimiz hafta içerisinde barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha hudut karakollarımıza teslim olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki harekat alanlarımızda arama-tarama faaliyetlerine devam etmektedir. Hafta içerisinde tespit edilen mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" bilgisini paylaştı.

"Suriye'deki yeni yönetimle terörle mücadele konusunda iş birliği içinde olacağız"

Suriye'de mevcut durum ve tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydeden Tuğamiral Aktürk, "Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğimizi, önceliğimizin ülkemizin ve Suriye'nin güvenliğine tehdit oluşturan PKK/YPG terör örgütünün tasfiyesi olduğunu, terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğimizi, Suriye'deki yeni yönetimle terörle mücadele konusunda iş birliği içinde olunacağını bir kez daha vurguluyoruz" diye konuştu.

"Son bir haftada sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 218 şahıs yakalandı"

Sınırlardan yasa dışı geçişlere ilişkin bilgi veren Aktürk, "Son bir haftada 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 218 şahıs yakalanmış, bin 487 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 745'e, engellenen kişi sayısı da 94 bin 813'e yükselmiştir" dedi.

İsrail'in 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararını kınadıklarını kaydeden Aktürk, "Gazze ve Batı Şeria'da uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail, şimdi de Suriye'de hukuksuzluğuna devam etmekte ve toprak işgallerini sürdürmektedir. En kısa zamanda ateşkesin ilan edilmesi ve bölgesel istikrarın sağlanması şarttır. Suriye'deki son gelişmeler, İsrail'in Gazze'de kadınları ve çocukları öldürmeye devam ederek katliamlarını sürdürdüğü gerçeğini perdelememelidir" ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Aktürk, Katar'da yapılan tatbikata katılan ve dönüş yolunda Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na inen Birleşik Krallığa ait 2 adet Eurofighter'ın bugün Türkiye'den ayrılacağını söyledi.

Envantere giren yeni silah sistemleriyle ilgili konuşan Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Dragoneye-2 Termal Kamera'nın muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır. İstanbul Tersanesi Komutanlığımız ile ASFAT ana yükleniciliğinde inşa edilen Hisar Sınıfı Açık Deniz Karakol Gemilerinden ilki olan ve şu ana dek en yüksek yerlilik oranına erişilerek üretilen AKHİSAR'ın deniz kabul testlerine 12 Aralık'ta başlanmıştır" dedi.

MSB kaynakları: Ülkemizin ve Suriye'nin güvenliğine tehdit oluşturan terörist gruplar takip edilmekte

Bakanlık kaynakları, Suriye'de Esad'ın devrilmesinin ardından ülkedeki son duruma ilişkin sorular üzerine de şu değerlendirmeyi yaptı:

"Suriye'de artık yeni bir döneme girilmiştir. Türkiye en başından beri Suriye halkının yanında olmuştur. Rejimin ve savaşın zulmünden kaçan milyonlarca Suriyeliye kapısını açmıştır. Gelinen noktada, rejim muhalifleri kendi kaderlerini tayin etmişlerdir. Türkiye dün olduğu gibi bugün de Suriye halkının yanındadır. Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, güvenlik ve istikrarının sağlanması için elinden geleni yapmaya devam edecektir.

Ülkemizin ve Suriye'nin güvenliğine tehdit oluşturan terörist grupların sahada attıkları her adım takip edilmekte, önleyici ve yok edici tedbirler alınmaktadır. Bölgedeki terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net olduğunu bir kez daha vurguluyoruz."

"Açıklama bir dil sürçmesi"

MSB kaynakları, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller'ın yaptığı bir açıklamada Türkiye ile terör örgütü PKK/YPG/SDG arasında ateşkes konusunda uzlaşı sağlandığına dair açıklamasına ilişkin olarak, "Türkiye olarak herhangi bir terör örgütü ile görüşmemiz söz konusu değildir. Yapılan açıklamayla ilgili bir dil sürçmesi olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"Rusların Suriye'deki varlığıyla ilgili şuan için belirsizlik var"

Suriye'de Rus unsurlarının Libya'ya kaydırıldığına dair haberlere ilişkin kaynaklar, "Rusların Suriye'deki varlığıyla ilgili şuan için belirsizlik var. Ama bir Rus yetkilinin Suriye'deki yeni yönetimle görüştüklerine dair açıklamaları mevcut. Bazı Rus gemilerinin ve sistemlerinin Libya'ya götürüldüğüne ilişkin haberleri biz de yakından takip ediyoruz. Bunların kalıcı mı yoksa geçici olarak mı Libya'ya intikal ettiklerini zaman gösterecek" ifadelerini kullandı.

"Suriye Milli Ordusu'nun terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edilen bölgeleri kurtaracağına inanıyoruz"

MSB kaynakları, TSK'nın veya Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG'ye operasyon hazırlığı içinde olduğuna yönelik haberlere ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

"Terör örgütünün sınırlarımıza ve Suriye'deki harekat bölgelerimize yönelik tehdit durumu devam etmektedir. PKK/YPG terör örgütü silah bırakana, içindeki yabancı savaşçılar Suriye'yi terk edene kadar terörle mücadele kapsamında hazırlıklarımız ve tedbirlerimiz devam edecektir. Suriye'deki yeni yönetim ve onun ordusu olan Suriye Milli Ordusu'nun Suriye halkı ile birlikte terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edilen bölgeleri kurtaracağına inanıyoruz."

"KKTC'nin güvenliği için her türlü tedbiri aldık ve almaya devam ediyoruz"

Bakanlık kaynakları, ABD'nin Akdeniz'de yapacağı tatbikatlara Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni dahil edeceğinin sorulması üzerine, "ABD daha önce Ada'da var olan hassas dengeyi bozacak şekilde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne silah ambargosunu kaldırmıştı. Şimdi de Savunma İşbirliği planlaması yaptılar. Biz bu gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. KKTC'nin güvenliği için her türlü tedbiri aldık ve almaya devam ediyoruz. Kıbrıs Türkü'nün güvenliğini ve haklarını her ne pahasına olursa olsun korumak korusunda kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz" dedi.

"ABD'nin de pozisyonunu tekrar değerlendirmesini bekliyoruz"

ABD'nin Suriye'de DEAŞ'ı gerekçe göstererek terör örgütü PKK/YPG'yi desteklemesiyle ilgili MSB kaynakları şunları kaydetti:

"Biz uzun yıllardır ABD'ye aynı şeyleri söylüyoruz. DEAŞ terör örgütü ile mücadele konusunda ortak mücadele için kendi kuvvetlerimizi tahsis edebileceğimizi ifade ediyoruz. Ama şu ana kadar bu konuda duymamazlıktan geldiler. Sayın Bakanımızın da ifade ettikleri gibi son yıllarda DEAŞ terör örgütünün Suriye'de bir saldırısı veya faaliyeti ne görüldü, ne de duyuldu. ABD'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadele söylemleri; bir diğer terör örgütü olan PKK/YPG ile işbirliğini sürdürebilmenin bir kılıfı olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde ABD'nin de pozisyonunu tekrar değerlendirmesini bekliyoruz."