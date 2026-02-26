MSB: Kahraman pilotumuz uçağı terk etmek için fırlatma sistemini son anda çalıştırmış

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), dün Balıkesir'de 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan F-16 savaş uçağının kaza kırıma uğramasına ilişkin, "25 Şubat'ta Bulgaristan sınırımızda tanımlanamayan bir radar izi tespit edilmesi üzerine alarm reaksiyon görevi kapsamında 2 adet F-16 savaş uçağımız, 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan aynı anda kalkış yapmıştır. Savaş uçağımızın biri ile 00.56'dan itibaren telsiz irtibatı ve radar iz bilgisi kesilmiştir. Kahraman pilotumuz uçağı terk etmek için fırlatma sistemini son anda çalıştırdığı tespit edilmiştir" açıklaması yaptı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta son 1 haftada yapılan faaliyetlerine ilişkin basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan bir F-16 savaş uçağının dün kaza kırıma uğramasına ilişkin, "Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır. Elim kazada şehit olan kahraman silah arkadaşımız Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a bir kez daha Allah'tan rahmet; ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı dileriz" dedi.

'5 PKK'LI TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU'

Ardından terörle mücadele çalışmalarına değinen Tuğamiral Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadelesine, sınırlarımızı korumaya; karada, denizde ve havada ülkemizin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde; 5 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla sınırlarımızda ve ötesinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir. Bu vesileyle Suriye'nin kuzeyinde icra ettiğimiz Bahar Kalkanı Harekatı'nın 6'ncı yıl dönümünde, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor; gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

'3'Ü TERÖRİST, 108 KİŞİ YAKALANDI'

Hafta boyunca hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 108 kişinin yakalandığını aktaran Tuğamiral Aktürk, "551 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1074, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 10 bin 265 olmuştur" dedi.

'İSRAİL'İN ATEŞKES İHLALİ SÜRMEKTEDİR'

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milli güvenliğin yanı sıra pek çok bölgede güvenlik, barış ve istikrara etkin katkılar sunmaya da devam ettiğini kaydederek, "26 Şubat 1992'de Hocalı'da acımasızca katledilen soydaşlarımızı, katliamın 34'üncü yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyor, Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin acısını yürekten paylaştığımızı ve her daim yanlarında olduğumuzu ifade ediyor, dost ve kardeş ülke Bosna Hersek'in Bağımsızlık Günü'nü ise şimdiden kutluyoruz. Gazze'de, Barış Kurulu'nun faaliyete geçmiş olmasına rağmen İsrail'in ateşkes ihlalleri sürmekte, insani kriz devam etmektedir. Gazze'nin yeniden inşası ile insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasının hayati önem taşıdığını bir kez daha vurguluyoruz. Ayrıca İsrail'in ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları hilafına Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimleri genişletme çabaları, barış ve istikrarın tesisine zarar vermektedir. Tüm aktörleri, yapıcı bir dil kullanmaya ve sağduyulu hareket ederek iki devletli çözüm hedefine bağlı kalmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

'MSÜ BAŞVURULARINDA KADIN ADAY SAYISI ERKEK ADAY SAYISINDAN FAZLA'

Tuğamiral Aktürk, personel ve askeri öğrenci alım ve temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğini belirterek, "Milli Savunma Üniversitesi'ne (MSÜ) askeri öğrenci temini kapsamında; 340 bin 513'ü kadın olmak üzere 645 bin 402 başvurunun yapıldığı aday belirleme sınavı 1 Mart'ta gerçekleştirilecektir. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl yapılacak sınava da müracaat eden kadın aday sayısının erkek aday sayısından fazla olmasından memnuniyet duyuyor, öğrenci adaylarımıza ve ailelerimize teşekkür ediyor, sınava girecek gençlerimize başarılar diliyoruz" dedi.

'OLAYIN SEBEBİ, İNCELEME SONRASI AÇIKLIĞA KAVUŞACAK'

Tuğamiral Aktürk'ün sunumunun ardından bakanlıktan güncel konulara ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlık, dün Balıkesir'de 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan bir F-16 savaş uçağının kaza kırıma uğramasına ilişkin, "Hava sahamızın kontrolü ve güvenliği; radar, erken ihbar, elektronik harp ve önleme unsurlarını kapsayan, katmanlı ve entegre bir mimariyle büyük bir fedakarlıkla 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaktadır. Radarlarımızda tanımlanan veya tanımlanamayan hava izlerinin teşhis ve takibine yönelik uçaklarımızla alarm reaksiyon görevleri icra edilmektedir. 25 Şubat'ta Bulgaristan sınırımızda tanımlanamayan bir radar izi tespit edilmesi üzerine alarm reaksiyon görevi kapsamında 2 adet F-16 savaş uçağımız 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir'den aynı anda kalkış yapmıştır. Savaş uçağımızın biri ile 00.56'dan itibaren telsiz irtibatı ve radar iz bilgisi kesilmiştir. Derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu kaza kırıma uğrayan uçağın enkazına ulaşılmıştır. Kahraman pilotumuzun uçağı terk etmek için fırlatma sistemini son anda çalıştırdığı tespit edilmiştir. Meydana gelen kazada kahraman pilotumuz şehit olmuştur. Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin detaylı incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır. Bu konuda yapılacak resmi açıklamalarımız dışında iddia ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

'TÜRKİYE'NİN İRAN TOPRAKLARINA GİRMEYİ PLANLADIĞI İDDİALARI GERÇEK DEĞİL'

İran'daki gelişmelere ve hudutta alınan tedbirlere ilişkin de "Türkiye olarak bölgemizdeki tüm ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesi ve kalıcı istikrarın tesis edilmesi yönündeki çabalarımız devam etmektedir. Öte yandan doğabilecek risklere karşı devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak gerekli önlemler alınmaktadır. Bazı basın ve sosyal medya yayınlarında yer alan 'ABD'nin İran'a saldırması durumunda Türkiye'nin de güvenlik gerekçesiyle İran topraklarına girmeyi planladığı' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

'ABD'NİN SURİYE VE IRAK'TAKİ FAALİYETLERİ YAKINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR'

ABD'nin Suriye'den çekilmesine değinilen açıklamada, "Suriye'nin, DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu'na 90'ıncı üye olarak katılması ve hükümetin ülkede otoritesini her geçen gün daha da artırmasının; ABD'nin Suriye'de bulunan askeri varlığını yeniden gözden geçirmesinde etkili olduğu değerlendirilmektedir. ABD'nin Suriye ve Irak'taki faaliyetleri bölgedeki tüm gelişmeler gibi devletimizin ilgili birimleri ile koordineli bir şekilde yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

'S-400'LERİN SOMALİ'DE KULLANILMASI YÖNÜNDE PLANLAMA YOK'

S-400'lerin Somali'ye gönderileceğine dair iddialara yönelik de "Somali ile ülkemiz arasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde; Somali Silahlı Kuvvetlerinin teşkilatlanmasına ve terörle mücadelesine destek sağlamak, Somali'nin ekonomik kaynaklarının güvenliğini ve ülkemizin milli çıkarlarını korumak amacıyla yürüttüğümüz faaliyetler kararlılıkla sürdürülmektedir. Daha önce açıkladığımız üzere S-400 hava savunma sistemleri Türk Silahlı Kuvvetlerimizin harekat ihtiyaçları doğrultusunda alınmış olup, göreve hazır durumdadır. S-400 hava savunma sistemlerinin Somali'de kullanılması yönünde herhangi bir planlama bulunmamaktadır. S-400'lerle ilgili bazı basın yayın organları ile sosyal medyada dönem dönem spekülasyonlar yapılmaktadır. Bu konuda açıklamalarımız dışındaki iddia ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir" denildi.