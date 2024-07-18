TSK, Bu Yılın Başından Beri 1427 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz (TSK), Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, 72'si son bir haftada olmak üzere, bu yılın başından itibaren 1427 teröristi etkisiz hale getirmiştir" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bakanlıkta basın toplantısı düzenledi. Aktürk, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutlayarak, "KKTC makamlarının koordinesinde; 19 Temmuz'da Yavuz Çıkarma Plajı'nda, Armoni Mızıkası Komutanlığı ve Mehteran Birliği tarafından, ünlü sanatçıların katılımıyla konser ve 'Şafak Nöbeti' etkinliği, 20 Temmuz'da Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz tarafından gösteri uçuşu ve F-16 uçaklarımız ile muharip uçak geçişi, 50 gemi ve 12 deniz, hava vasıtası ile Denizde Geçit Töreni, 50 pare top atışı yapılacak. 20 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında Lefkoşa'da bulunan Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'nde 50'nci Yıl Sergisi açılacaktır. 20 Temmuz'da Yeni Girne Asker Hastanesi'nin hizmete açılması planlanmaktadır" diye konuştu.

'1427 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Zeki Aktürk, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, 72'si son bir haftada olmak üzere, bu yılın başından itibaren 1427 teröristi (681'i Irak, 746'sı Suriye'nin kuzeyinde) etkisiz hale getirmiştir. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör yuvalarına kilit vurmaya kararlılıkla devam etmektedir. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri kapsamında, teröristlere ait depo, sığınak ve mağaralarda tonlarca patlayıcı madde ile çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" dedi.

'IRAK İLE İŞ BİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR'

Terörle mücadelede Irak ile iş birliği ve görüşmelerine devam edildiğini aktaran Aktürk, şöyle konuştu:

"Irak merkezi hükümeti ve bölgesel yönetim ile son dönemde atılan olumlu adımlardan memnuniyet duyuyor, terörle mücadelede ülkelerimiz arasındaki iş birliğini kalıcı hale getirmeyi arzuluyoruz. Terör örgütüne karşı sahadaki ortak mücadelemiz, örgütteki çözülmeyi hızlandırmış, kalıcı istikrar ve güvenlik için zemin hazırlamıştır. İş birliği, tecrübe paylaşımı ve karşılıklı destekle kazanılan müşterek kabiliyetler, bölgenin teröristlerden arındırılması ve yerel unsurların terörle mücadele yeteneği kazanmasına katkı sağlamaktadır. Bölgede 800 köyü zorla boşaltan, köyleri ateşe veren, yerleşim yerlerini ve ibadethaneleri dahi el yapımı patlayıcılarla tuzaklayan, sivil halkı canlı kalkan olarak kullanan ve ormanları yakan eli kanlı teröristlerin, bu eylemlerini sanki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yapıyormuş gibi algı yaratmaya çalışması, halkı kışkırtma girişimleri, kara propagandaya başvurması ve bu yolla uluslararası kamuoyunu yanıltma gayretleri, içine düştüğü acziyetin ve başarılı operasyonlarla bitme noktasına geldiğinin açık bir göstergesidir."

'863 ŞAHIS HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENDİ'

Birliklerin imkan ve kabiliyetlerinin sürekli olarak geliştirildiğini, hudutların dünya standartlarında ve teknoloji yoğunluklu sistemlerle korunduğunu ifade eden Zeki Aktürk, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 340 şahıs yakalanmış, 863 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 707, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 65 bin 225 olmuştur" açıklamasında bulundu.

ABD'DEN F-16 TEDARİKİ

Tuğamiral Zeki Aktürk'ün açıklamalarının ardından Bakanlık kaynakları gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı. ABD'den F-16 savaş uçakları ve modernize kitlerinin alımının azaltılacağı iddialarına ilişkin, sözleşmelerin imzalandığını kaydeden kaynaklar, detaylar üzerindeki çalışmaların heyetler arası görüşmeler vasıtasıyla sürdürüldüğünü bildirdi. Sürecin çok faktörlü ve çok etkenli olduğunu belirten Bakanlık kaynakları, verilecek kararlar sonrasında ortaya çıkacak ayrıntıların kamuoyu ile paylaşılacağını aktardı.

IRAK İLE ORTAK HAREKAT MERKEZİ KURULUMU

Irak ile kurulacak Ortak Harekat Merkezi'ne yönelik çalışmalardaki son duruma ilişkin, Iraklı makamlarla olumlu ve koordineli çalışmalar yürütüldüğü, Ortak Harekat Merkezi'nin kurulmasına ilişkin teknik çalışmaların problemsiz sürdüğü bildirildi.

SURİYE İLE İLİŞKİLER

Bakanlık kaynakları, Suriye ile ilişkilerdeki son duruma yönelik soruları da yanıtladı. Yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diyalog konusunda bir irade ortaya koyduğu kaydedilerek, Türkiye'nin 'Meşru müdafaa ilkesi' kapsamında topraklarına yönelik terör saldırılarını ve tehditleri bertaraf etmek, hudutlarını korumak ve Suriye'nin kuzeyinde oldubittiye getirilerek bir terör koridorunun kurulmasını engellemek için Suriye'de bulunduğu vurgulandı. Suriye'nin toprak bütünlüğüne en fazla katkı sağlayan ülkenin Türkiye olduğu belirtilerek, Türkiye'nin gerçekleştirdiği sınır ötesi harekatların, Suriye toprak bütünlüğünün korunmasına büyük katkılar yaptığı, Suriye'de terörün yok edilmesi ve toprak bütünlüğünün sağlanması, siyasi istikrarın yeniden tesisi ve Suriye halkının huzur ve güven içinde yaşamasının arzulandığı ifade edildi.

BAKANLARIN NİJER ZİYARETİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ile birlikte gerçekleştirdiği Nijer ziyaretinde, ikili iş birliği ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı. Bakan Güler'in muhatapları ile savunma ve askeri eğitim alanında iş birliğinin geliştirilmesi kapsamında atılabilecek adımları görüştüğü açıklandı.