MUĞLA-BODRUM\'DA 1 YILDA 4\'Ü KADIN, 1\'İ AVUKAT 11 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da, 2023 yılı içerisinde 2'si yabancı uyruklu 4'ü kadın, 1'i avukat olmak üzere 11 kişi öldürüldü. Olaylarda Rus-anne kızın katili Litvanya uyruklu eski eş firar ederken, 1 cinayet şüphelisi ise intihar etti.

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da 2023'ün bitmesine sayılı günler kala kentte 12 ay içerisinde 8 farklı olayda 2'si yabancı uyruklu 4'ü kadın, 1'i avukat olmak üzere 11 kişi cinayete kurban gitti. Olaylarda bir şüpheli ise işlediği cinayetlerin ardından intihar etti. Yarımada'da meydana gelen ilk cinayet, 9 Nisan'da Ortakent Müsgebi Mahallesi Nur Sokak'ta meydana geldi. Kuyumcu İbrahim Akpınar (58), annesi Sudiye Akpınar (88) ve kardeşi restoran işletmecisi Bekir Akpınar (55) ile iddiaya göre; miras meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İbrahim Akpınar, tabancayla önce annesi Sudiye Akpınar'ı sonra da kardeşi Bekir Akpınar'ı öldürdü. Ardından Akpınar, tabancayı kendi başına dayayıp, bir kez daha tetiğe dokundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kanlar içinde yerde yatan 3 kişinin de hayatını kaybetttiği belirlendi.

BAŞINDAN VURULDU

Gümbet Barlar Sokağı'ndan 14 Mayıs'ta sabah saatlerinde sahile inen vatandaşlar, bir kişinin kanlar içerisinde yerde hareketsiz halde olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde yaptığı araştırmada hareketsiz yatan kişinin Mehmet Gülsüm (41) olduğunu belirledi. Kontrolde Gülsüm'ün tabancayla başından vurulduktan sonra hayatını kaybettiği tespit edildi. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, cinayet şüphelisinin Gülsüm'ün yanında çalışan M.İ. (36) olduğunu tespit etti. Şüphelinin yakalanması için özel ekip kuruldu. Ekipler, M.İ.'yi Bodrum'da saklandığı evde cinayette kullandığı ruhsatsız tabanca ile gözaltına aldı. Poliste işlemleri süren M.İ.'nin ifadesinde, Mehmet ile bara eğlenmek için gittik. Alkol aldıktan sonra bir grup ile tartıştık. Oradan ayrıldıktan sonra sahile yürüdüğümüz sırada tabancayla havaya ateş ettim. Kurşunlardan biri Mehmet'in başına isabet etti. Korkup olay yerinden kaçtım. Çok üzgünüm. Böyle olmasını istemedim dediği öğrenildi. Olayda, M.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OTELE SİLAHLI BASKIN

Olay, 27 Ağustos saat 23.00 sıralarında Göltürkbükü Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille otele gelen Ömer Ataş (28), Mert Ali A. (17) ve Emirhan B. ile husumetli oldukları burada konaklayan Ersin O., Ardahan B. (22) ve Yiğitcan B. (22) arasında silahlı çatışma çıktı. Oteldekiler ve bölgedeki vatandaşlar panik yaşarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatışmada yaralanan Ardahan B. ve Yiğitcan B., Ersin O. tarafından otomobille özel hastaneye götürüldü. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ömer Ataş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılardan Mert Ali A. (17) ile Emirhan B. de ilk müdahalenin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda, şüphelilerden Emirhan Böyür ve Mert Ali Akdeniz tutuklanırken, Burhan C., Mehmet S. ve Tarık A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AVUKAT VE EMEKLİ İCRA MEMURUNU ÖLDÜRDÜ

Olay, 23 Eylül'de Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi. Galip Özmen (73) araçta tartıştığı avukatı Mehmet Erdal Çam (73) ve emekli icra müdürü Özcan Çavdar'ı (57) tabancayla vurarak öldürdü. Özmen, iki kişiyi işlettiği otelin tahliye davasının kaybedilmesinden sorumlu tuttuğu için öldürdüğünü söyledi. Olayın ardından Özmen ve beraberindeki ona yardım ettiği belirlenen Osman K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PARA MESELESİNE KURBAN GİTTİ

Olay, 24 Ekim'de Çırkan Mahallesi Pedasa Caddesi'nde meydana geldi. Ali Arslan (24) ile yanındaki arkadaşı H.K., para meselesi nedeniyle husumetli oldukları H.M. ve H.C.O. ile telefonda tartıştı. Tartışma büyüyünce Arslan ve arkadaşı H.K. motosikletle hasımlarının evine gitti. Hasımlarının evinin yakınına gelen Arslan ve H.K., iddiaya göre havaya ateş açtı. Bu sırada ellerinde pompalı tüfeklerle evde hazır bekleyen H.M. ve H.C.O., motosikletteki Ali Arslan ve H.K.'ye ateş etti. Vurulan Arslan ve H.K. yere düşerken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde saçmaların göğsüne isabet ettiği Ali Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından, H.M. ve H.C.O. tutuklanırken, H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ

Olay, 25 Kasım'da Umurça Mahallesi Yaka Sokak'ta meydana geldi. Figen Bezmez (47), iddiaya göre boşandığı eşinden olan oğlu Doğukan D.'yi görmek için oturduğu eve gitti. Ancak o an oğlunu evde bulamadı. İddiaya göre bir süre sonra eve gelen oğluyla aralarında tartışma çıktı. Kapıyı kilitleyen Doğukan D., bıçakla annesine saldırdı. Kaçma çabaları sonuç vermeyen Figen Bezmez, boğazı ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Kısa süre sonra güçlükle ayağa kalkan Bezmez, kilitli kapıyı açarak dışarı çıkıp, yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bezmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. İddiaya göre kendisinde D vitamini eksikliği olduğunu öğrenen Doğukan D., bu durumun kan vermesinden kaynaklandığı düşüncesiyle annesini telefonla arayıp, D vitamin eksikliğim varmış kanımı aldılar bende geleceğim bıçakla bileğini keserek senin kanını alacağım dedikten sonra da annesini öldürdüğü belirtildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğukan D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Doğukan D.'ye cezaevine götürülmek üzere polis aracına bindirilirken babası eşlik etti.

RUS ANNE VE KIZIN CESETLERİ ÇARŞAFA SARILDI, ORMANA ATILDI

Bodrum'da yaşayan ve gayrimenkul alım-satım işi yapan Irina Dvizova ile kızı Dayana'ya yakınları 23 Kasım'da ulaşmayınca Konacık Mahallesi'ndeki evlerine gitti. Kapı açılmayınca kırarak içeri giren yakınları, koltukta anne-kıza ait olduğunu düşündükleri kan lekesi gördü. Yakınlarının ihbarı üzerine polis, anne-kızı bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Adresin önünde tespit edilen bir aracın izini takip eden polis, aramayı İçmeler mevkisinde Tavşanburnu yolu civarında yoğunlaştırdı. 28 Kasım saat 16.00 sıralarında yol kenarındaki dik yamaçta, anne ve kızın 3 metre arayla çarşafa sarılmış cesetleri bulundu. Anne ve kızının, Irina Dvizova'nın eski eşi Andrej Kuslevic tarafından öldürüldüğü belirlendi. Kuslevic'in olayın ardından küçük erkek çocuğunu da yanına alıp Litvanya'ya kaçtığı belirtildi.

ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

Olay, 23 Aralık saat 02.30 sıralarında Hilmi Uran Meydanı'nda bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, Bodrum Merkez Çarşı'nda giysi mağazası bulunan Ramazan Korkutata (39), aynı çarşıda çanta işi yapan arkadaşı Sercan Adıgüzel (35) ile eğlence mekanında alkol almaya başladı. İkili arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle ikili birbirlerine bıçaklarla saldırdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Ramazan Korkutata bölgedeki özel bir hastaneye, hafif yaralanan Adıgüzel ise Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Korkutata, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayı hatırlamadığını söyleyen Adıgüzel'in ifadesinde, Beni dövdüler. Kendimi savunmak için bıçakla karşılık verdim dediği öğrenildi. Adıgüzel tutuklanırken, Korkutata İzmir'de toprağa verildi.(DHA)