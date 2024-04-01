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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 02:12
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.626
Toplam Seçmen : 814.986
Açılan Sandık : 2.212
Açılan Sandık Oranı : % 84,23
Kullanılan Oy : 552.863
Geçerli Oy : 531.942
Katılım Oranı : % 80,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET ARAS% 55,01292.600
AK PARTİAYDIN AĞAN AYAYDIN% 32,76174.247
İYİ PARTİMETİN ERGUN% 5,6630.085
ZAFER PARTİSİÜNAL YİĞİT% 1,749.253
DEM PARTİYUSUF ULUDAĞ% 1,648.715
YENİDEN REFAHMEHMET MELİH TATLICI% 1,15.838
SAADETCEBRAİL TÜMENCİ% 0,281.501
DİĞER% 0,271.438
DEVA PARTİSİMUHSİN ERDEM% 0,241.260
TKPİSMAİL BOZKAYA% 0,231.221
BTPÖZNUR ATAYETER% 0,211.104
EMEPDÖNDÜ TAKA ÇINAR% 0,16864
YTPİSMAİL FENER% 0,15804
VATAN PARTİSİEMRE AYKIN% 0,13693
DSPSEVİNÇ ERENCAN% 0,09502
MİLLETHÜSEYİN KARA% 0,08412
HÜDA PARKAMURAN CENGİZ% 0,06346
HAK-PARSEMRA ARCAN GÖKÇEN% 0,05296
TKHCİHAN TAN% 0,05276
BAĞIMSIZİSMAİL USLU% 0,04230
BAĞIMSIZÖZKAN KILIÇ% 0,03151
BAĞIMSIZMÜŞTEBA KARAMANOĞLU% 0,02106
BODRUM

Açılan Sandık Oranı : % 68,25
Katılım Oranı : % 72,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTAMER MANDALİNCİ% 58,0742.963
AK PARTİMEHMET TOSUN% 31,4923.296
DEM PARTİMEHMET POLAT% 3,642.690
İYİ PARTİRAŞİT EMİR SÜER% 1,561.155
ZAFER PARTİSİNİHAL ESİN GÜRSOY% 1,33984
DİĞER% 0,91674
TİPÖZGÜL TUZCU% 0,8590
BAĞIMSIZVOLKAN İLGÜZ% 0,57421
HÜDA PARMEHMET NESİM KAR% 0,44328
TKPAHMET AKSÜT% 0,27200
YENİDEN REFAHMUHAMMET ABDULLAH ALPDÜNDAR% 0,24179
BTPMAHMUT AĞSU% 0,18135
DEVA PARTİSİMEHMET BİLLORER% 0,1393
SAADETMUHAMMED ARİF KARACA% 0,172
MİLLİ YOLCENGİZHAN SANCAR% 0,0755
VATAN PARTİSİŞEREF BOZKURT% 0,0751
DSPGÜLŞEN ONURSAL% 0,0541
HKPHEDİYE EZGİ ALPOĞUZ% 0,0536
MİLLETHAVANE YÜKSEL% 0,0323
DALAMAN

Açılan Sandık Oranı : % 99,16
Katılım Oranı : % 81,67

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSEZER DURMUŞ% 57,6516.701
AK PARTİMUHAMMET KARAKUŞ% 27,177.870
ZAFER PARTİSİBAHADIR BAKIRCI% 61.738
İYİ PARTİAYHAN GÜNAY% 5,431.572
YENİDEN REFAHFİLİZ KUBİLAY% 1,74505
DEM PARTİHALİT ORUÇ% 0,74213
BAĞIMSIZFİKRET NAZMİ KENTEL% 0,2985
SAADETESAT KONUR% 0,2676
BTPZEHRA MISIR% 0,2265
DEVA PARTİSİBİLAL BAYKAN% 0,258
VATAN PARTİSİEVRİM MURAT KARAGÖZ% 0,1339
HÜDA PARENİS CENGİZ% 0,1133
MİLLETFATMA USLU% 0,0616
DATÇA

Açılan Sandık Oranı : % 97,06
Katılım Oranı : % 78,02

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAYTAÇ KURT% 45,767.077
MHPFEYZULLAH GÜLADA% 38,365.932
BAĞIMSIZMUHAMMET MESUT YAR% 7,651.183
DEM PARTİFATMA ÇETİNKAYA% 2,38368
BAĞIMSIZİBRAHİM GÜNAY DEMİR% 1,49230
TİPBÜŞRA ALEMDAR DEVECİ% 1,27196
İYİ PARTİÖMER SERKAN İĞCİ% 0,9139
BTPMESUD RAHMAN SÖZER% 0,7108
ZAFER PARTİSİAYDIN FIÇICIOĞLU% 0,4875
DİĞER% 0,2843
YENİDEN REFAHMUAMMER CEVAHİREFENDİOĞLU% 0,2133
VATAN PARTİSİASLAN ATİLLA YORULMAZ% 0,2133
MİLLETİZZET ÇAYLI% 0,1219
SAADETATAKAN ÇEĞİL% 0,1117
HÜDA PARAYHAN CENGİZ% 0,0812
FETHİYE

Açılan Sandık Oranı : % 64,90
Katılım Oranı : % 79,16

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİM KARACA% 45,9629.775
MHPMUHAMMET KÖKTEN% 26,0116.850
İYİ PARTİBEHÇET SAATCI% 24,415.811
ZAFER PARTİSİMÜJGAN DİKMEN% 0,69448
YENİDEN REFAHENGİN DAĞ% 0,66425
DEM PARTİHASAN YILDIRIM% 0,41268
MİLLİ YOLALAATTİN ARSLAN% 0,29189
DEVA PARTİSİSANİYE KULAÇ% 0,28185
SAADETÖMER FARUK KILINÇ% 0,28181
TKPALTAN TÜREL% 0,22146
BAĞIMSIZEMİN KONUK% 0,16102
MİLLETABDİL ÖLEMEZ% 0,1174
HÜDA PARİLYAS CENGİZ% 0,1170
VATAN PARTİSİSELÇUK SELVİ% 0,163
DSPEDA ALBAYRAK% 0,162
YTPYASİN CANYURT% 0,0956
BTPFADİME AMAÇ% 0,0853
DİĞER% 0,0532
KAVAKLIDERE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 92,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET DEMİR% 56,964.292
CHPSAFFET KARABIYIK% 38,532.903
DİĞER% 1,68127
İYİ PARTİLEVENT AKKALI% 1,57118
YENİDEN REFAHSERDAR OĞUZ ÇELİKEL% 0,4836
ZAFER PARTİSİSERAP KAYA% 0,2519
SAADETAHMET ERGİN% 0,2217
DEM PARTİADALET AYDIN SÖZKESEN% 0,075
BTPEMİR TORAMAN% 0,075
MİLLETCUMA SEVMEZ% 0,054
HKPHÜSEYİN KAYA% 0,043
HÜDA PARSELAHATTİN GÖZÜNGÜL% 0,043
VATAN PARTİSİCEM ÖZBEN% 0,032
TİPGÜLCAN GÜZEL% 0,011
KÖYCEĞİZ

Açılan Sandık Oranı : % 96,30
Katılım Oranı : % 84,40

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ ERDOĞAN% 60,3515.035
AK PARTİKAMİL CEYLAN% 33,78.396
İYİ PARTİPELİN EKER KARAMAN% 3,41849
YENİDEN REFAHFARUK ÖĞE% 0,65162
DİĞER% 0,45112
ZAFER PARTİSİERKAN BOZ% 0,44110
DEM PARTİAHMET UKAŞ% 0,3382
SAADETMEMDUH KARAKUZU% 0,1537
BTPYUSUF YENİ% 0,1435
HÜDA PARRAHMİ ÇELİK% 0,1231
VATAN PARTİSİYAĞIZ COŞKUN% 0,0922
DSPGÖKHAN İLENDEMLİ% 0,0819
BAĞIMSIZBAYRAM DİLMAÇ% 0,0514
MİLLETRECEP AKŞİT% 0,0410
MARMARİS

Açılan Sandık Oranı : % 96,90
Katılım Oranı : % 75,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPACAR ÜNLÜ% 44,9823.689
AK PARTİSERKAN YAZICI% 41,1821.689
İYİ PARTİMUHAMMET ALİ ACAR% 10,035.280
DEM PARTİAYŞE İNANMA% 1,4740
ZAFER PARTİSİDENİZ ÇELİK% 0,85450
TİPTANLA SÖYLEMEZ% 0,68359
YENİDEN REFAHALİ SÜMENOĞLU% 0,27140
BTPABDULLAH PEKER% 0,1367
BAĞIMSIZMETİN GÜLDÜZ% 0,0949
HÜDA PARZEYNEP CENGİZ% 0,0738
SAADETBİRKAN SERTCAN% 0,0738
DSPHATİCE ÖBEKLİ% 0,0630
HKPAYÇA ORAL% 0,0630
DEVA PARTİSİNAZIM ÇELİK% 0,0526
VATAN PARTİSİİLYAS YILMAZ% 0,0526
DİĞER% 0,029
MİLLETAYSEL KARTAL% 0,017
MENTEŞE

Açılan Sandık Oranı : % 95,76
Katılım Oranı : % 83,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPGONCA KÖKSAL% 53,4936.143
AK PARTİŞADİ BALLI% 32,9622.272
İYİ PARTİHÜSEYİN NİZAMOĞLU% 7,935.360
ZAFER PARTİSİTAN BİLGİNER% 2,121.432
YENİDEN REFAHHÜSEYİN SU% 0,89598
DEM PARTİAYLA ERKUT% 0,68459
TİPNAZMİYE KULAÇ% 0,65438
DEVA PARTİSİMEHMET SERKAN ÖZÇELİK% 0,29193
SAADETSALİH ÇİFÇİ% 0,28192
DPYUSUF YILDIZ% 0,18125
BTPASYA FATMA KAYA% 0,18124
HÜDA PARİBRAHİM KARATAY% 0,1171
VATAN PARTİSİGÜZİN BAŞ% 0,0854
HKPEBRU GÖKSAL% 0,0641
DİĞER% 0,0639
MİLLETİZZET USLU% 0,0430
MİLAS

Açılan Sandık Oranı : % 94,29
Katılım Oranı : % 82,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFEVZİ TOPUZ% 50,1443.398
AK PARTİRÜŞTÜ YİĞİTKAYA% 35,3930.629
İYİ PARTİMEHMET ÇAYIRLI% 6,565.680
DEM PARTİCUMALİ ÇELİK% 2,62.249
ZAFER PARTİSİSUAT YAŞAR% 1,51.301
TİPBADE DUDU TAKIM% 1,04896
YENİDEN REFAHERSİN TOPTAŞ% 0,82710
BAĞIMSIZDURMUŞ ÖZDEMİR% 0,33287
SAADETMURAT TEKİN% 0,3261
BTPÇETİN ÇUKUR% 0,29252
APSALİH ÖNEL% 0,25216
HÜDA PARADEM ÖZEL% 0,16139
DEVA PARTİSİMUHAMMET ÇİÇEK% 0,16136
DİĞER% 0,14124
VATAN PARTİSİMEHMET KAYA% 0,14122
DSPTÜRKAN FULYA ÜSKÜDARLI% 0,12105
MİLLETKADİR GÜVEN% 0,0655
ORTACA

Açılan Sandık Oranı : % 98,53
Katılım Oranı : % 82,99

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPEVREN TEZCAN% 46,7915.851
MHPALİM UZUNDEMİR% 35,5312.036
İYİ PARTİRECEP GÜNEŞ% 12,594.265
DEM PARTİHÜSNİYE KAYA% 1,37464
ZAFER PARTİSİAHMET ÇÖMEN% 0,82278
YENİDEN REFAHABDULLAH YAMAÇ% 0,72243
TİPNEZAKET ÜNAL% 0,41140
TKPFATMA ASLAN% 0,35120
SAADETMURAT İKİZ% 0,2482
MİLLETMUSTAFA ÖLEMEZ% 0,2274
BAĞIMSIZCEMİL DURMUŞ% 0,2172
VATAN PARTİSİSELAHATTİN KOZAK% 0,2170
BTPAYKUP EGE AVŞAROĞLU% 0,1759
DEVA PARTİSİÇETİN TATLI% 0,1551
HÜDA PARERCAN CENGİZ% 0,1240
HKPİBRAHİM TAŞAR% 0,133
SEYDİKEMER

Açılan Sandık Oranı : % 95,63
Katılım Oranı : % 89,34

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBAYRAM ÖNDER AKDENİZLİ% 61,0524.557
CHPÖZGÜR CAN BÜYÜKÇOBAN% 23,229.341
İYİ PARTİAYFER İLHAN ÖÇER% 8,193.294
DEVA PARTİSİORHAN USTAOĞLU% 2,13856
YENİDEN REFAHRABİA TİLKİCİ% 1,61647
SAADETSALİHA GÜZEL% 1,43576
ZAFER PARTİSİABDULKADİR YILDIZ% 0,79320
DİĞER% 0,46185
DEM PARTİMİKAİL AKBALIK% 0,32131
TİPSOLMAZ TOKAY% 0,2496
BTPRESUL ÖZDİL% 0,2287
HÜDA PARHAKAN YAĞCI% 0,1455
MİLLETOSMAN SİVRİ% 0,1143
VATAN PARTİSİŞABAN CAN GİRGİN% 0,0937
ULA

Açılan Sandık Oranı : % 94,94
Katılım Oranı : % 84,62

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET CANER% 57,89.999
AK PARTİÖZAY TÜRKLER% 34,886.035
İYİ PARTİŞÜKRAN ÇİÇEK% 2,32401
BAĞIMSIZYUNUSEMRE ARAPOĞLU% 1,7294
ZAFER PARTİSİALPER SEBEN% 0,84145
YENİDEN REFAHDURSUN ÇELEBİ% 0,73127
DEM PARTİRIDVAN YAŞAR% 0,67116
BTPİHSAN BULUT% 0,3255
DİĞER% 0,2340
HÜDA PARELİF CENGİZ% 0,1424
DEVA PARTİSİİSMAİL HAZIR% 0,1322
MİLLETŞÜKRAN ÖZLER% 0,118
SAADETALİ OSMAN TOK% 0,0814
VATAN PARTİSİPOLAT SOYTÜRK% 0,0610
YATAĞAN

Açılan Sandık Oranı : % 37,12
Katılım Oranı : % 88,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMESUT GÜNAY% 52,566.063
AK PARTİMUSTAFA TOKSÖZ% 37,654.343
İYİ PARTİHÜSEYİN ÇÖLLÜOĞLU% 6,81786
YENİDEN REFAHİSMAİL DURMUŞ% 1,28147
ZAFER PARTİSİHAKAN ALTUNKUM% 0,6777
DEM PARTİALİ CAVİT NACAR% 0,334
BTPESRA ÜSTÜN% 0,2327
SAADETTAYFUN KARTAL% 0,1214
HÜDA PARHASAN DURAN% 0,1113
HKPŞENOL KAYA% 0,0910
VATAN PARTİSİDOĞUKAN AKINCI% 0,078
DİĞER% 0,067
MİLLETNEDAİ ÖLMEZ% 0,056

Kaynak: AA

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