BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.626
|Toplam Seçmen
|:
|814.986
|Açılan Sandık
|:
|2.212
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 84,23
|Kullanılan Oy
|:
|552.863
|Geçerli Oy
|:
|531.942
|Katılım Oranı
|:
|% 80,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET ARAS
|% 55,01
|292.600
|AK PARTİ
|AYDIN AĞAN AYAYDIN
|% 32,76
|174.247
|İYİ PARTİ
|METİN ERGUN
|% 5,66
|30.085
|ZAFER PARTİSİ
|ÜNAL YİĞİT
|% 1,74
|9.253
|DEM PARTİ
|YUSUF ULUDAĞ
|% 1,64
|8.715
|YENİDEN REFAH
|MEHMET MELİH TATLICI
|% 1,1
|5.838
|SAADET
|CEBRAİL TÜMENCİ
|% 0,28
|1.501
|DİĞER
|% 0,27
|1.438
|DEVA PARTİSİ
|MUHSİN ERDEM
|% 0,24
|1.260
|TKP
|İSMAİL BOZKAYA
|% 0,23
|1.221
|BTP
|ÖZNUR ATAYETER
|% 0,21
|1.104
|EMEP
|DÖNDÜ TAKA ÇINAR
|% 0,16
|864
|YTP
|İSMAİL FENER
|% 0,15
|804
|VATAN PARTİSİ
|EMRE AYKIN
|% 0,13
|693
|DSP
|SEVİNÇ ERENCAN
|% 0,09
|502
|MİLLET
|HÜSEYİN KARA
|% 0,08
|412
|HÜDA PAR
|KAMURAN CENGİZ
|% 0,06
|346
|HAK-PAR
|SEMRA ARCAN GÖKÇEN
|% 0,05
|296
|TKH
|CİHAN TAN
|% 0,05
|276
|BAĞIMSIZ
|İSMAİL USLU
|% 0,04
|230
|BAĞIMSIZ
|ÖZKAN KILIÇ
|% 0,03
|151
|BAĞIMSIZ
|MÜŞTEBA KARAMANOĞLU
|% 0,02
|106
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 68,25
|Katılım Oranı
|:
|% 72,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|TAMER MANDALİNCİ
|% 58,07
|42.963
|AK PARTİ
|MEHMET TOSUN
|% 31,49
|23.296
|DEM PARTİ
|MEHMET POLAT
|% 3,64
|2.690
|İYİ PARTİ
|RAŞİT EMİR SÜER
|% 1,56
|1.155
|ZAFER PARTİSİ
|NİHAL ESİN GÜRSOY
|% 1,33
|984
|DİĞER
|% 0,91
|674
|TİP
|ÖZGÜL TUZCU
|% 0,8
|590
|BAĞIMSIZ
|VOLKAN İLGÜZ
|% 0,57
|421
|HÜDA PAR
|MEHMET NESİM KAR
|% 0,44
|328
|TKP
|AHMET AKSÜT
|% 0,27
|200
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET ABDULLAH ALPDÜNDAR
|% 0,24
|179
|BTP
|MAHMUT AĞSU
|% 0,18
|135
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET BİLLORER
|% 0,13
|93
|SAADET
|MUHAMMED ARİF KARACA
|% 0,1
|72
|MİLLİ YOL
|CENGİZHAN SANCAR
|% 0,07
|55
|VATAN PARTİSİ
|ŞEREF BOZKURT
|% 0,07
|51
|DSP
|GÜLŞEN ONURSAL
|% 0,05
|41
|HKP
|HEDİYE EZGİ ALPOĞUZ
|% 0,05
|36
|MİLLET
|HAVANE YÜKSEL
|% 0,03
|23
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99,16
|Katılım Oranı
|:
|% 81,67
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SEZER DURMUŞ
|% 57,65
|16.701
|AK PARTİ
|MUHAMMET KARAKUŞ
|% 27,17
|7.870
|ZAFER PARTİSİ
|BAHADIR BAKIRCI
|% 6
|1.738
|İYİ PARTİ
|AYHAN GÜNAY
|% 5,43
|1.572
|YENİDEN REFAH
|FİLİZ KUBİLAY
|% 1,74
|505
|DEM PARTİ
|HALİT ORUÇ
|% 0,74
|213
|BAĞIMSIZ
|FİKRET NAZMİ KENTEL
|% 0,29
|85
|SAADET
|ESAT KONUR
|% 0,26
|76
|BTP
|ZEHRA MISIR
|% 0,22
|65
|DEVA PARTİSİ
|BİLAL BAYKAN
|% 0,2
|58
|VATAN PARTİSİ
|EVRİM MURAT KARAGÖZ
|% 0,13
|39
|HÜDA PAR
|ENİS CENGİZ
|% 0,11
|33
|MİLLET
|FATMA USLU
|% 0,06
|16
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,06
|Katılım Oranı
|:
|% 78,02
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AYTAÇ KURT
|% 45,76
|7.077
|MHP
|FEYZULLAH GÜLADA
|% 38,36
|5.932
|BAĞIMSIZ
|MUHAMMET MESUT YAR
|% 7,65
|1.183
|DEM PARTİ
|FATMA ÇETİNKAYA
|% 2,38
|368
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM GÜNAY DEMİR
|% 1,49
|230
|TİP
|BÜŞRA ALEMDAR DEVECİ
|% 1,27
|196
|İYİ PARTİ
|ÖMER SERKAN İĞCİ
|% 0,9
|139
|BTP
|MESUD RAHMAN SÖZER
|% 0,7
|108
|ZAFER PARTİSİ
|AYDIN FIÇICIOĞLU
|% 0,48
|75
|DİĞER
|% 0,28
|43
|YENİDEN REFAH
|MUAMMER CEVAHİREFENDİOĞLU
|% 0,21
|33
|VATAN PARTİSİ
|ASLAN ATİLLA YORULMAZ
|% 0,21
|33
|MİLLET
|İZZET ÇAYLI
|% 0,12
|19
|SAADET
|ATAKAN ÇEĞİL
|% 0,11
|17
|HÜDA PAR
|AYHAN CENGİZ
|% 0,08
|12
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 64,90
|Katılım Oranı
|:
|% 79,16
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİM KARACA
|% 45,96
|29.775
|MHP
|MUHAMMET KÖKTEN
|% 26,01
|16.850
|İYİ PARTİ
|BEHÇET SAATCI
|% 24,4
|15.811
|ZAFER PARTİSİ
|MÜJGAN DİKMEN
|% 0,69
|448
|YENİDEN REFAH
|ENGİN DAĞ
|% 0,66
|425
|DEM PARTİ
|HASAN YILDIRIM
|% 0,41
|268
|MİLLİ YOL
|ALAATTİN ARSLAN
|% 0,29
|189
|DEVA PARTİSİ
|SANİYE KULAÇ
|% 0,28
|185
|SAADET
|ÖMER FARUK KILINÇ
|% 0,28
|181
|TKP
|ALTAN TÜREL
|% 0,22
|146
|BAĞIMSIZ
|EMİN KONUK
|% 0,16
|102
|MİLLET
|ABDİL ÖLEMEZ
|% 0,11
|74
|HÜDA PAR
|İLYAS CENGİZ
|% 0,11
|70
|VATAN PARTİSİ
|SELÇUK SELVİ
|% 0,1
|63
|DSP
|EDA ALBAYRAK
|% 0,1
|62
|YTP
|YASİN CANYURT
|% 0,09
|56
|BTP
|FADİME AMAÇ
|% 0,08
|53
|DİĞER
|% 0,05
|32
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 92,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET DEMİR
|% 56,96
|4.292
|CHP
|SAFFET KARABIYIK
|% 38,53
|2.903
|DİĞER
|% 1,68
|127
|İYİ PARTİ
|LEVENT AKKALI
|% 1,57
|118
|YENİDEN REFAH
|SERDAR OĞUZ ÇELİKEL
|% 0,48
|36
|ZAFER PARTİSİ
|SERAP KAYA
|% 0,25
|19
|SAADET
|AHMET ERGİN
|% 0,22
|17
|DEM PARTİ
|ADALET AYDIN SÖZKESEN
|% 0,07
|5
|BTP
|EMİR TORAMAN
|% 0,07
|5
|MİLLET
|CUMA SEVMEZ
|% 0,05
|4
|HKP
|HÜSEYİN KAYA
|% 0,04
|3
|HÜDA PAR
|SELAHATTİN GÖZÜNGÜL
|% 0,04
|3
|VATAN PARTİSİ
|CEM ÖZBEN
|% 0,03
|2
|TİP
|GÜLCAN GÜZEL
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,30
|Katılım Oranı
|:
|% 84,40
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİ ERDOĞAN
|% 60,35
|15.035
|AK PARTİ
|KAMİL CEYLAN
|% 33,7
|8.396
|İYİ PARTİ
|PELİN EKER KARAMAN
|% 3,41
|849
|YENİDEN REFAH
|FARUK ÖĞE
|% 0,65
|162
|DİĞER
|% 0,45
|112
|ZAFER PARTİSİ
|ERKAN BOZ
|% 0,44
|110
|DEM PARTİ
|AHMET UKAŞ
|% 0,33
|82
|SAADET
|MEMDUH KARAKUZU
|% 0,15
|37
|BTP
|YUSUF YENİ
|% 0,14
|35
|HÜDA PAR
|RAHMİ ÇELİK
|% 0,12
|31
|VATAN PARTİSİ
|YAĞIZ COŞKUN
|% 0,09
|22
|DSP
|GÖKHAN İLENDEMLİ
|% 0,08
|19
|BAĞIMSIZ
|BAYRAM DİLMAÇ
|% 0,05
|14
|MİLLET
|RECEP AKŞİT
|% 0,04
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,90
|Katılım Oranı
|:
|% 75,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ACAR ÜNLÜ
|% 44,98
|23.689
|AK PARTİ
|SERKAN YAZICI
|% 41,18
|21.689
|İYİ PARTİ
|MUHAMMET ALİ ACAR
|% 10,03
|5.280
|DEM PARTİ
|AYŞE İNANMA
|% 1,4
|740
|ZAFER PARTİSİ
|DENİZ ÇELİK
|% 0,85
|450
|TİP
|TANLA SÖYLEMEZ
|% 0,68
|359
|YENİDEN REFAH
|ALİ SÜMENOĞLU
|% 0,27
|140
|BTP
|ABDULLAH PEKER
|% 0,13
|67
|BAĞIMSIZ
|METİN GÜLDÜZ
|% 0,09
|49
|HÜDA PAR
|ZEYNEP CENGİZ
|% 0,07
|38
|SAADET
|BİRKAN SERTCAN
|% 0,07
|38
|DSP
|HATİCE ÖBEKLİ
|% 0,06
|30
|HKP
|AYÇA ORAL
|% 0,06
|30
|DEVA PARTİSİ
|NAZIM ÇELİK
|% 0,05
|26
|VATAN PARTİSİ
|İLYAS YILMAZ
|% 0,05
|26
|DİĞER
|% 0,02
|9
|MİLLET
|AYSEL KARTAL
|% 0,01
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95,76
|Katılım Oranı
|:
|% 83,01
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|GONCA KÖKSAL
|% 53,49
|36.143
|AK PARTİ
|ŞADİ BALLI
|% 32,96
|22.272
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN NİZAMOĞLU
|% 7,93
|5.360
|ZAFER PARTİSİ
|TAN BİLGİNER
|% 2,12
|1.432
|YENİDEN REFAH
|HÜSEYİN SU
|% 0,89
|598
|DEM PARTİ
|AYLA ERKUT
|% 0,68
|459
|TİP
|NAZMİYE KULAÇ
|% 0,65
|438
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET SERKAN ÖZÇELİK
|% 0,29
|193
|SAADET
|SALİH ÇİFÇİ
|% 0,28
|192
|DP
|YUSUF YILDIZ
|% 0,18
|125
|BTP
|ASYA FATMA KAYA
|% 0,18
|124
|HÜDA PAR
|İBRAHİM KARATAY
|% 0,11
|71
|VATAN PARTİSİ
|GÜZİN BAŞ
|% 0,08
|54
|HKP
|EBRU GÖKSAL
|% 0,06
|41
|DİĞER
|% 0,06
|39
|MİLLET
|İZZET USLU
|% 0,04
|30
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94,29
|Katılım Oranı
|:
|% 82,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|FEVZİ TOPUZ
|% 50,14
|43.398
|AK PARTİ
|RÜŞTÜ YİĞİTKAYA
|% 35,39
|30.629
|İYİ PARTİ
|MEHMET ÇAYIRLI
|% 6,56
|5.680
|DEM PARTİ
|CUMALİ ÇELİK
|% 2,6
|2.249
|ZAFER PARTİSİ
|SUAT YAŞAR
|% 1,5
|1.301
|TİP
|BADE DUDU TAKIM
|% 1,04
|896
|YENİDEN REFAH
|ERSİN TOPTAŞ
|% 0,82
|710
|BAĞIMSIZ
|DURMUŞ ÖZDEMİR
|% 0,33
|287
|SAADET
|MURAT TEKİN
|% 0,3
|261
|BTP
|ÇETİN ÇUKUR
|% 0,29
|252
|AP
|SALİH ÖNEL
|% 0,25
|216
|HÜDA PAR
|ADEM ÖZEL
|% 0,16
|139
|DEVA PARTİSİ
|MUHAMMET ÇİÇEK
|% 0,16
|136
|DİĞER
|% 0,14
|124
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET KAYA
|% 0,14
|122
|DSP
|TÜRKAN FULYA ÜSKÜDARLI
|% 0,12
|105
|MİLLET
|KADİR GÜVEN
|% 0,06
|55
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,53
|Katılım Oranı
|:
|% 82,99
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|EVREN TEZCAN
|% 46,79
|15.851
|MHP
|ALİM UZUNDEMİR
|% 35,53
|12.036
|İYİ PARTİ
|RECEP GÜNEŞ
|% 12,59
|4.265
|DEM PARTİ
|HÜSNİYE KAYA
|% 1,37
|464
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET ÇÖMEN
|% 0,82
|278
|YENİDEN REFAH
|ABDULLAH YAMAÇ
|% 0,72
|243
|TİP
|NEZAKET ÜNAL
|% 0,41
|140
|TKP
|FATMA ASLAN
|% 0,35
|120
|SAADET
|MURAT İKİZ
|% 0,24
|82
|MİLLET
|MUSTAFA ÖLEMEZ
|% 0,22
|74
|BAĞIMSIZ
|CEMİL DURMUŞ
|% 0,21
|72
|VATAN PARTİSİ
|SELAHATTİN KOZAK
|% 0,21
|70
|BTP
|AYKUP EGE AVŞAROĞLU
|% 0,17
|59
|DEVA PARTİSİ
|ÇETİN TATLI
|% 0,15
|51
|HÜDA PAR
|ERCAN CENGİZ
|% 0,12
|40
|HKP
|İBRAHİM TAŞAR
|% 0,1
|33
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95,63
|Katılım Oranı
|:
|% 89,34
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BAYRAM ÖNDER AKDENİZLİ
|% 61,05
|24.557
|CHP
|ÖZGÜR CAN BÜYÜKÇOBAN
|% 23,22
|9.341
|İYİ PARTİ
|AYFER İLHAN ÖÇER
|% 8,19
|3.294
|DEVA PARTİSİ
|ORHAN USTAOĞLU
|% 2,13
|856
|YENİDEN REFAH
|RABİA TİLKİCİ
|% 1,61
|647
|SAADET
|SALİHA GÜZEL
|% 1,43
|576
|ZAFER PARTİSİ
|ABDULKADİR YILDIZ
|% 0,79
|320
|DİĞER
|% 0,46
|185
|DEM PARTİ
|MİKAİL AKBALIK
|% 0,32
|131
|TİP
|SOLMAZ TOKAY
|% 0,24
|96
|BTP
|RESUL ÖZDİL
|% 0,22
|87
|HÜDA PAR
|HAKAN YAĞCI
|% 0,14
|55
|MİLLET
|OSMAN SİVRİ
|% 0,11
|43
|VATAN PARTİSİ
|ŞABAN CAN GİRGİN
|% 0,09
|37
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94,94
|Katılım Oranı
|:
|% 84,62
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MEHMET CANER
|% 57,8
|9.999
|AK PARTİ
|ÖZAY TÜRKLER
|% 34,88
|6.035
|İYİ PARTİ
|ŞÜKRAN ÇİÇEK
|% 2,32
|401
|BAĞIMSIZ
|YUNUSEMRE ARAPOĞLU
|% 1,7
|294
|ZAFER PARTİSİ
|ALPER SEBEN
|% 0,84
|145
|YENİDEN REFAH
|DURSUN ÇELEBİ
|% 0,73
|127
|DEM PARTİ
|RIDVAN YAŞAR
|% 0,67
|116
|BTP
|İHSAN BULUT
|% 0,32
|55
|DİĞER
|% 0,23
|40
|HÜDA PAR
|ELİF CENGİZ
|% 0,14
|24
|DEVA PARTİSİ
|İSMAİL HAZIR
|% 0,13
|22
|MİLLET
|ŞÜKRAN ÖZLER
|% 0,1
|18
|SAADET
|ALİ OSMAN TOK
|% 0,08
|14
|VATAN PARTİSİ
|POLAT SOYTÜRK
|% 0,06
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 37,12
|Katılım Oranı
|:
|% 88,13
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MESUT GÜNAY
|% 52,56
|6.063
|AK PARTİ
|MUSTAFA TOKSÖZ
|% 37,65
|4.343
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN ÇÖLLÜOĞLU
|% 6,81
|786
|YENİDEN REFAH
|İSMAİL DURMUŞ
|% 1,28
|147
|ZAFER PARTİSİ
|HAKAN ALTUNKUM
|% 0,67
|77
|DEM PARTİ
|ALİ CAVİT NACAR
|% 0,3
|34
|BTP
|ESRA ÜSTÜN
|% 0,23
|27
|SAADET
|TAYFUN KARTAL
|% 0,12
|14
|HÜDA PAR
|HASAN DURAN
|% 0,11
|13
|HKP
|ŞENOL KAYA
|% 0,09
|10
|VATAN PARTİSİ
|DOĞUKAN AKINCI
|% 0,07
|8
|DİĞER
|% 0,06
|7
|MİLLET
|NEDAİ ÖLMEZ
|% 0,05
|6
Son Dakika › Güncel › MUĞLA SON - Son Dakika
Bayburt Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan AK Parti'li Mete Memiş, partililerle bir araya gelerek Bayburt'u daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmek için çalışacaklarını belirtti. Gümüşhane Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan MHP'nin adayı Vedat Soner Başer ise vatandaşlara teşekkür ederek, Gümüşhane için çalışacaklarını söyledi.
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den yerel seçimi yorumu geldi. Ünlü, CHP'nin büyük başarı sağladığı ve birçok ili aldığı yerel seçim sonuçlarıyla ilgili "Bu seçimi FETÖ'nün tarîkatların içerisine girmesinin bir tezâhürü olarak değerlendirebilirim." dedi.
Tokat Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar tarafından kutlandı. Konuşmasında, Tokatlılara teşekkür eden Yazıcıoğlu, bütün Tokatlıların başkanı olacağını ve birlikte güzel hizmetler yapacaklarını belirtti.
AK Parti'li Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığını açıkladı. Doğan, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi ve hizmet zamanının başladığını belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise teşkilatlara teşekkür ederek, seçimin Türkiye'nin kazandığı bir seçim olduğunu vurguladı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbullular için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalışacaklarını ve milletin verdiği mesajları değerlendireceklerini söyledi. Ayrıca, seçim sürecinde destek verenlere teşekkür etti ve eksikleri gidermek için sahada olacaklarını vurguladı.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP'li Cemil Tugay'ı telefonla arayarak tebrik etti. Dağ, seçim sürecinde kavga etmediklerini ve hemşehrilerinin takdirini kazandıklarını belirtti. Ayrıca Dağ, İzmir'e hizmete devam edeceklerini ve İzmir'in menfaatini siyasete konu etmeyeceklerini vurguladı.
AK Parti Karabük Belediye Başkanı Adayı Özkan Çetinkaya, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanı oldu. Çetinkaya, vatandaşlara teşekkür ederek saha ve eser belediyeciliği kente kazandıracaklarını belirtti.
Eskişehir'de yapılan yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 51.77 oy alarak önde gidiyor. Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu ise yüzde 38.04 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Alevlerin fabrikanın yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması büyük faciayı önledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan saatlerde, Saraçhane’yi hınca hınç dolduran vatandaşlarla buluştu. Ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıvayan İmamoğlu, “Millet emir verir, bir kişi emir vermez. Millet emir verir, talimat verir. Bir kişi talimat vermez. Yöneticiler milletten talimat alır. Bir kişinin vesayet dönemi, bugün itibariyle bitmiştir. Cumhuriyet ve demokrasi, bugün itibariyle tam yol ileri demiştir. İstanbul bu akşam demiştir ki, ‘Sayın Cumhurbaşkanı, 18 aydır bir imzayı esirgediğin Sefaköy-Beylikdüzü metro hattını imzala. İstanbul, o hizmeti hemen alsın. Engelleme, işine bak’ demiştir. Öyle değil mi? ‘Bu kentin sağlığını, yeşilini, denizini korumak için yapılacak tesisler için imzayı at, bekletme’ demiştir. İstanbullu daha ne desin” dedi.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 02.11 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57.9 Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 29.79 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Manisa'daki sandıkların yüzde 96,97'si açıldı.
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