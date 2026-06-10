Mustafa Bozbey Hakkında İddianame Hazırlandı

BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Nilüfer'de belediye başkanlığı yaptığı döneme ilişkin 'Usulsüzlük' ve 'Rüşvet' suçlamalarıyla tutuklanıp, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 37'si tutuklu 63 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen, Mustafa Bozbey ve eski Nilüfer Belediyesi Başkanı Turgay Erdem liderliğinde faaliyet gösteren iki ayrı suç örgütünün yapısı ve işleyişine yer verilen 846 sayfalık iddianamede; Bozbey'in 402 yıla, Erdem'in ise 946 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'Suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'İmar kirliliğine neden olma' suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve tutuklu bulunan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 31 Mart sabahı şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Bursa merkezli İstanbul, Balıkesir, Diyarbakır, Aksaray olmak üzere 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda Mustafa Bozbey, eşi, kızı ve kardeşlerinin da aralarında olduğu 57 kişi gözaltına alındı.

30 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında olduğu 23 kişi tutuklandı. Ayrıca Turgay Erdem'in Nilüfer Belediye Başkanlığı yaptığı döneme ilişkin 'Rüşvet' ve 'Usulsüzlük' soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan, aralarında Turgay Erdem'in de bulunduğu 8 kişinin de bu soruşturma kapsamında ifadeleri alındı. Bu kişilerden 7'si de tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 30 oldu.

33 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI

Şüphelilerden Bozbey'in eşi, kızı ve kardeşi ile cezaevinde bulunan 1 tutuklunun da olduğu 29 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Şüphelilerden 4'ü ev hapsine çarptırılırken, 2'si savcılık ve nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Mustafa Bozbey, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

TUTUKLU SAYISI 37'YE YÜKSELDİ

Soruşturma sürerken, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edildi. Bursa 6'ncı Sulh Ceza Hakimliği'nce itiraz kabul edildi. Haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan şüpheliler, gözaltına alındı. Mustafa Bozbey'in erkek kardeşinin eşinin de aralarında olduğu şüpheliler işlemleri sonrası tutuklandı. Böylece 2 kişinin daha tutuklanması ile soruşturmada tutuklu sayısı 37 oldu.

'ÖRGÜTSEL YAPIDAKİ KIRILMALARI ÖNLEMEK İÇİN KAMU GÜCÜNÜ KULLANDI'

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 846 sayfalık iddianamede; Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem liderliğinde faaliyet gösteren iki ayrı suç örgütünün yapısı ve işleyişine yer verildi. Dönemin Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından bir örgütsel yapı kurulduğu, bu yapıda kırılmaların önlenmesi amacıyla kamu gücünün kullanıldığı, bu şekilde birliğin sağlandığı, Bozbey'in suçtan elde edilen gelirleri aile bireylerinin hesaplarını aktif şekilde kullanarak akladığı, örgüt üyesi statüsünde olan diğer şüphelilere de kanuna aykırı talimatlar verdiği kaydedildi.

'ÖRGÜT ÜYELERİ KANUNSUZ EMİR UYGULADI'

İnşaat ruhsatlarında imzaları bulunan örgüt üyelerinin kanunsuz emirleri uyguladıkları belirtilen iddianamede; söz konusu projelere ilişkin Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından düzenlenen uzmanlık raporlarında hem yapı ruhsatlarında hem de yapı kullanım izinlerinde kanuna aykırılıkların olduğunun tespit edildiğine de yer verildi.

TURGAY ERDEM'E 'TEK İMZA' YETKİSİ

İddianamede; Bozbey'in dönemin Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Erdem'e 'tek imza' şeklinde tabir edilen usul ve esaslara aykırı yetki verdiği, bu yetkiyle İmar Kanunu ve mevzuata muhalefet edilerek firma sahiplerinden elde edilen rüşvetler karşılığında usulsüz projelerin ruhsatlarının onaylandığı, Bozbey liderliğinde usulsüz emsal artışları karşılığında inşaat firması sahiplerinden rüşvetler alınarak haksız ekonomik kazançlar elde edildiği belirtildi. Belediyelerde 'koordinatör başkan yardımcısı' unvanı bulunmamasına rağmen Erdem'e bu yetkinin sağlandığı ve proje ruhsatlarının 'tek imza' ile onaylandığı bilgisine de iddianamede yer verildi.

'LİDERE MUTLAK İTAAT HALİNDE OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ'

Bozbey'in hiyerarşik yetkinin dışına çıkarak örgüt yöneticilerine ve üyelerine yönetmeliklere aykırı talimatlar verdiği, yüklü meblağlarda haksız kazançlar elde ettiği, bununla birlikte örgüt içinde yer alan şahısların konumları itibarıyla lidere mutlak itaat halinde oldukları tespitlerine yer verilen iddianamede, Bozbey'in talimatları ve telkinleriyle örgüt hiyerarşisi içinde yer alan üçüncü şahıslara paravan firmalar kurdurulduğu belirtildi.

'HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA TERS TAŞINMAZ GEÇİŞLERİ'

İddianamede; bu firmalara kaynağı belli olmayacak şekilde hayatın olağan akışına ters taşınmaz geçişlerinin olduğu, bu geçişlerin ticari faaliyet gibi gösterilerek işlenen suçların gizlenmeye çalışıldığı, suç örgütü bünyesinde elde edilen usulsüz gelirlerin paravan firmalar ve şahıslar vasıtasıyla önce gizlenmeye çalışıldığı akabinde yine paravan şirket hesaplarından Bozbey'in aile üyeleri olan sanıklara yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirdiği ifade edildi.

'RÜŞVET OLARAK GARYRİMENKUL İSTENDİ'

Örgüt yöneticisi Turgay Erdem'in, dönemin Belediye Başkanı Bozbey'in talimatlarıyla yapılacak usulsüz emsal artışları karşılığında müteahhit firmalardan rüşvet olarak gayrimenkul istediği bildirilen iddianamede; müteahhit firma yetkilileri olan şüphelilerden paravan şirketlere gayrimenkul devirlerinin olduğu, her ne kadar bu devirler satış olarak gösterilmişse de MASAK raporunda tapu devirlerinde herhangi bir hesap hareketine rastlanılmadığı ifade edildi.

EYLEMLER 2019 YILINDAN SONRA DA DEVAM ETTİ

İddianamede; söz konusu usule aykırı şekilde inşaat projelerinin mimari çiziminin örgüt liderinin talimat ve telkinleriyle 'TİBA Mimarlık' şirketine yaptırıldığı, söz konusu mimarlık firmasının tutuklu sanıklardan İldam Aydın Bozbey'e ait olduğu, burada çizilen inşaat ruhsat projelerine ilişkin rayiç bedelden fazla ücret alınarak rüşvete ilişkin maddi menfaatin gizlenmeye çalışıldığı ve suç gelirinin aklandığı kaydedildi. Ayrıca bu firmada örgüt yöneticisi Turgay Erdem'in de daha önce ortaklığının bulunduğu, 'Mustafa Bozbey suç örgütü'nün suç gelirlerinin aklanması yönündeki eylemlerinin 2019 yılından sonra da devam ettiğinin anlaşıldığı tespitine yer verildi. İddianamede; Mustafa Bozbey'in ekonomik kazanç elde etmek maksadıyla suç örgütü kurduğu, dönemin Nilüfer Belediye Başkanı Yardımcısı Erdem'i usul ve yasaya aykırı olarak görevlendirdiği, bu yetkilendirme ve kadro ihdasını, kendisini gizlemek ve yakalanmasını engellemek maksadıyla yaptığı vurgulandı.

'NİLVAK'A PARA GÖNDERİLDİ'

Bazı şirketlerin paravan olarak kullanıldığına yönelik tespitlerin yer aldığı iddianamede; Mustafa Bozbey'in 1999 yılında kurduğu ve aile bireylerinin de yönetimde yer aldığı NİLVAK adlı vakfa para gönderildiği tespitlerine de yer verildi. Para gönderilen tarih itibarıyla Mustafa Bozbey'in Nilüfer Belediye Başkanı, eşi Seden Bozbey'in de NİLVAK Yönetim Kurulu Başkanı olduğu kaydedildi.

'RÜŞVETİ ELDEN TESLİM ALIP, ÖRGÜT ÜYELERİ ARASINDA PAYLAŞTIRDI'

Turgay Erdem'in rüşveti elden teslim alarak örgüt üyeleri arasında paylaştırdığı belirtilen iddianamede, Erdem tarafından da belli bir örgütsel yapı kurulduğu, bu yapıda kırılmaların önlenmesi maksadıyla kamu gücünün kullanıldığı, bu vesileyle birliğin sağlandığı ve örgütsel yapıdan kopmaların önlendiği belirtildi. Erdem'in, kendisiyle yapı ruhsatları konusunda görüşmek isteyen firma sahiplerini örgüt yöneticileri olan Ayşegül E. ve Tamer İ.'ye yönlendirdiği belirtilen iddianamede; Erdem'in elden teslim aldığı rüşveti örgüt yöneticisi ve üyeleri arasında paylaştırdığı, nakit para trafiğinin ağırlıklı olarak kendisi üzerinden sağlandığı anlatıldı.

'İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMAK SUÇUNU DA İŞLEDİ

Mustafa Bozbey'in suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu ve 30 olay kapsamında müteahhit firma sahibi olan sanıklardan usulsüz emsal artışı ve usulsüz yapı kullanım izinleri karşılığında rüşvet aldığı belirtildi. Sanık Emin Adanur'a alınan rüşvet karşılığında NİLBEL isimli kamu iştirak şirketi üzerinden usule aykırı olarak bir iş yerinin kiralandığı ve alınan bilirkişi raporunda da kamu zararının ve usulsüzlüğün tespit edildiğine yer verilen iddianamede; Bozbey'in bu eylemlerin gerçekleştirilmesinde diğer örgüt üyesi olan şüphelileri emir ve talimatlarıyla yönlendirdiği ayrıca 'İmar kirliliğine neden olmak' suçunu işlediği de kaydedildi.

YETKİ TECAVÜZÜ

Bozbey'in ayrıca 2009 yılından itibaren mevzuata aykırı olarak 'koordinatör başkan yardımcısı' unvanı ihdas ederek İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkililerince bizzat kullanılması gereken ve devredilmesi mümkün olmayan yetkileri, yetki tecavüzü suretiyle dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Erdem'de toplayarak üzerine atılı 'Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi' suçunu da işlediği belirtildi. İddianamede; Mustafa Bozbey'in 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Rüşvet almak', 'İmar kirliliğine neden olmak' ve 'Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi' suçlarından 402 yıla kadar, Turgay Erdem'in de 946 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. 61 sanık hakkında da farklı oranlarda hapis cezaları istenirken; sanıkların yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.