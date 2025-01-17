NATO'dan Çin-Rusya İlişkisine Endişe - Son Dakika
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NATO'dan Çin-Rusya İlişkisine Endişe

NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Bauer, Çin'in Rusya'ya destek vermesinin endişe kaynağı olduğunu belirtti.

17.01.2025 00:18
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NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer, Rusya'nın silah üretimi için ihtiyaç duyduğu ham maddeyi sağlayan Çin'le kurduğu işbirliğinin "endişe verici" olduğunu, Pekin'in aynı anda hem Rusya hem de Avrupa ülkeleriyle iyi ilişkiler kuramayacağını belirtti.

NATO ülkelerinin genelkurmay başkanlarının Brüksel'deki toplantılarının ardından NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer, Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı General Christopher G. Cavoli ve NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanı Amiral Pierre Vandier ile ortak basın toplantısı düzenledi.

NATO Askeri Komitesi Başkanı olarak son toplantısına katılan Bauer, toplantıda üye ülkelerin yanı sıra Avrupa Birliği (AB), Cezayir, Ermenistan, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Kolombiya, Mısır, Gürcistan, Irak, İrlanda, İsrail, Japonya, Ürdün, Kazakistan, Malta, Moldova, Moğolistan, Fas, Yeni Zelanda, Katar, Kore Cumhuriyeti, Sırbistan, İsviçre, Tunus ve Ukrayna temsilcilerinin de yer aldığını söyledi.

Toplantıda İttifak'ın savunma stratejilerini modernize etme ve üye ülkeler arasında askeri kabiliyetleri güçlendirme konusunda mutabık kalındığını aktaran Bauer, "Avrupa ülkeleri ve Kanada, şu anda sadece ABD'nin sahip olduğu yeteneklere sahip olmak için kendilerini geliştirecek." dedi.

Müttefik ülkeler ve ortaklar arasındaki işbirliğinin önemine değinen Bauer, "Bu toplantı NATO'nun ve dünyanın dört bir yanındaki ortaklarının her geçen gün daha da yakınlaştığını göstermektedir. Hepimiz Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın küresel yansımaları olduğunu ve Kremlin'in barışa hazırlandığına dair hiçbir işaret olmadığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'da süren savaşta Kiev'e NATO'nun desteğini yineleyen Bauer, "Ukrayna'yı sadece şimdi değil gelecekte de desteklemek İttifak'ın siyasi ve askeri çıkarına olacaktır." diye konuştu.

Çin'e tepki

Rusya'nın Kuzey Kore, İran ve Çin'le "yakın işbirliği yaptığına" işaret eden Bauer, "Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran'ın giderek artan ittifakı, değer verdiğimiz demokratik norm ve değerlerin altını oymaya çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Çin'in Rusya'nın silah yapmak için ihtiyaç duyduğu ham maddeyi sağlayarak " Moskova'nın savaşta kalmasını sağladığı" yorumunu yapan Bauer, "Rusya-Çin ilişkisinin neye yol açacağı çok belirsiz ancak bu ilişkinin uzun vadedeki sonuçları elbette büyük endişe kaynağı." dedi.

Bauer, "NATO, Çin'e açık bir şekilde 'Aynı anda her ikisini yapamazsın' demiştir. Çin bir yandan Batı ile iyi ilişkiler sürdürmek istediğini söyleyip, Birleşmiş Milletler (BM) Şartını desteklediğini iddia edip aynı zamanda Avrupa'daki savaşı körüklemeye devam edemez." diye konuştu.

Hammadde, yenilenebilir enerji ve bazı ilaçlar söz konusu olunduğunda "büyük ölçüde Çin'e bağımlı olunduğundan" bahseden Bauer, "Bence bu iyi bir şey değil. Çin'e karşı değilim ama bu iyi bir şey değil. Bu malzemeler için tek bir ülkeye bağlıyız. Dolayısıyla tüm bunları göz önünde bulundurduğunuzda çok daha fazlasını yapmamız gerekiyor." uyarısında bulundu.

"Barış istiyorsanız savaşa hazırlanın"

"Yeni bir Soğuk Savaş dönemine mi giriyoruz?" sorusuna yanıt veren Bauer, "Bence bu 'Soğuk Savaş' eski bir etiket ve bizim yaptığımız işe uymuyor." ifadesini kullandı.

Bauer, NATO'nun amacının, "Rusya ve terörist gruplardan kaynaklanan modern tehditlerle mücadele etmek olduğunu" söyleyerek bunun da savunma harcamalarını artırmayı gerektirdiğini dile getirdi.

NATO'nun, ülkelerin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 2'sinin savunma harcamalarına ayırması hedefinin karşılanması ve hatta aşılması gerektiğini kaydeden Bauer, "Barış istiyorsanız savaşa hazırlanın." sözüne atıfta bulundu.

Bauer, "İnsanlar bana savaş çığırtkanı diyor ama aslında tam tersi. Eğer savaşa doğru şekilde hazırlanırsanız düşmanlarınızı daha iyi caydırırsınız ve eğer düşmanlarınızı daha iyi caydırırsanız savaş çıkma ihtimali azalır." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO'dan Çin-Rusya İlişkisine Endişe - Son Dakika

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