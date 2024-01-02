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Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, Ankara'da yakalandı - Son Dakika
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Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, Ankara'da yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır'ın, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandığını duyurdu. Bozkır, 2002 yılında gerçekleşen suikast olayının şüphelisi olarak aranıyordu.

02.01.2024 - 22:29,  Güncelleme: 23:07
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının sanıklarından Nuri Gökhan Bozkır'ın, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandığını duyurdu.

Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, Ankara'da yakalandı

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "18.12.2002 tarihinde Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden, 'terör örgütlerine silah sağlama' ve 'tasarlayarak adam öldürme' suçlarından Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aranma kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır, 02.01.2024 tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, Ankara'da yakalandı

HABLEMİTOĞLU SUİKASTI

FETÖ'ye ilişkin çalışmalar yapan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de Çankaya'daki evinin önünde başından vurularak öldürülmüştü.

Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, Ankara'da yakalandı

Davada sanıklardan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra Mustafa Özcan, Enver Altaylı, Aydın Köstem "tasarlayarak öldürmeye azmettirmek", emekli albaylar Levent Göktaş ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile emekli binbaşı Fikret Emek "tasarlayarak öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası istemiyle yargılanıyor.

Eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır ve FETÖ firarisi Serhat Ilıcak'ın "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapsi istenen davada, Göktaş'ın emir astsubayı Mehmet Narin'in de "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, Ankara'da yakalandı
Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu

NURİ GÖKHAN BOZKIR, 2022 OCAK AYINDA MİT TARAFINDAN UKRAYNA'DA YAKALANARAK TÜRKİYE'YE GETİRİLMİŞTİ

Eski Özel Kuvvetler Komutanlığı görevlisi yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır, 2006 yılında "Sauna Çetesi" olarak bilinen suç örgütü ile ilişkisi ortaya çıktıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmişti.

Şanlıurfa'da görülen silah ve patlayıcı kaçakçılığı davası sebebiyle Ukrayna'ya firar eden Bozkır burada Necip Hablemitoğlu suikastı ile ilgili itiraflarda bulunmuştu. Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından 2022 yılı ocak ayında Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, Ankara'da yakalandı
Nuri Gökhan Bozkır

BOZKIR, TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST BIRAKILMIŞTI

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu Hablemitoğlu suikastı davasında yargılanan Bozkır, 'mevcut delil durumunun sanıklar lehine değişmesi ihtimali nedeniyle" diğer 9 sanıkla birlikte mayıs ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, Ankara'da yakalandı
Nuri Gökhan Bozkır

HER HAFTA KARAKOLA İMZA VERMESİ GEREKİRKEN GİTMEMİŞ, FİRAR ETMİŞTİ

Her hafta karakola imza vermesi gereken Bozkır, yargılandığı Şanlıurfa merkezli silah kaçakçılığı davasında 21 yıl 9 ay hapis cezası verilmesinin ardından imzaya gitmedi. Bunun üzerine mahkeme Nuri Gökhan Bozkır hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.

Bozkır tüm aramalara rağmen bulunamadı. Yurt dışına çıktığından şüphelenilen Bozkır'ın kaçma ihtimaline karşı sınır kapıları uyarıldı. Yurt genelinde aranan Bozkır'ın yurt dışına kaçtığından şüpheleniliyordu.

Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, Ankara\'da yakalandı
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Necip Hablemitoğlu, Aralık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, Ankara'da yakalandı - Son Dakika


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