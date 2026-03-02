Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: "Şehir Adına Refahı Artıracak Her İşte Ortaklaşmamız Gerekir"

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, şeffaf, hesap verebilir, halkçı ve kamucu bir anlayışla belediyecilik yaptıklarını belirterek, "Ama nifak sokmaya çalışanlar da elbette var. Bizim söylediğimiz şudur; şehir adına refahı artıracak her işte ortaklaşmamız gerekir, ilk gün de bunu söyledik, bugün de bunu söylüyoruz" dedi.

Ortahisar Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantıları'nın ilk birleşimi, Başkan Kaya yönetiminde gerçekleştirildi. Başkan Kaya, birleşimin başında belediyenin şubat ayı faaliyetleriyle ilgili sunum yaptı.

"'Savaşa hayır' diyoruz, bölgemizde, ülkemizde ve tüm dünyada barış istiyoruz"

Sunumunun başında ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısına ilişkin konuşan Kaya, "Mübarek ramazan ayında maalesef bulunduğumuz coğrafyada yaşanan savaşa tanıklık ediyoruz. Ülkemizin ve bu coğrafyanın geleceğini tehdit eden bu saldırıların bir an önce son bulmasını diliyoruz. Türkiye olarak tavrımızı net bir şekilde ortaya koymalı, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh cihanda sulh' ilkesini dış politikamızın temel ilkesi yapmalıyız. Bu saldırılar Türk milleti olarak her zamankinden daha fazla birlik, beraberlik ve dayanışmaya ihtiyacımız olduğunu açık bir şekilde göstermektedir. Bu duygular ışığında 'Savaşa hayır' diyoruz, bölgemizde, ülkemizde ve tüm dünyada barış istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Parti grupları, ABD-İsrail saldırılarını ortak bildiriyle kınadı

Kaya'nın ardından CHP Meclis Üyesi Onur Sungur, Ortahisar Belediyesi Meclisi gruplarının ortak "Savaşa Hayır" bildirisini okuyarak, tarafları müzakere masasına oturmaya davet ettiklerini kaydetti.

Toplantıda daha sonra meclis üyelerine gündem dışı söz verildi. Kaya, meclis üyelerinin gündeme getirdiği konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ortahisar'da dolmuş düzenlemesi yapılırken kendilerine bilgi verilmediğini belirten Kaya, şunları söyledi:

"Ortahisar'da dolmuş düzenlemesi yapılırken bize bilgi verilmedi"

"Bu kentte dolmuş düzenlemesi mutlaka yapılmalıydı. 'Bu konuda bize kesinlikle haber verilmedi' diyorum ve hala aynı noktadayım. Haber verme nedir? Büyükşehir Belediyeleri ulaşıma ilişkin birtakım düzenlemeler yapar ve bunu yaparken de ilgili ilçeyle birlikte çalışır. İlgili belediyeyle çalışıldı mı? Çalışılmadı. Ben, Başkan Yardımcılarımız ve teknik ekibimiz bu konuda bilgilendirilmedik. Evet, müdürümüz UKOME Toplantısına katıldı, orada 10 dakikada, 11 madde görüşüldü. Bizim dediğimiz şudur; Küçük Sanayi Siteleriyle ilgili Büyükşehir Belediyemiz, üniversitemiz ile bir çalışma yaptı. Bize de bu çalışmayı sunmak istediklerini ifade ettiler. Üniversiteden bir profesör ve iki doçentimiz bize konuyla alakalı sunum yaptılar. Biz de fikrimizi söyledik, notlarımızı aldık. Burada doğru bir uygulama yapılmıştı. Diğer tarafta da şehir için son derece önemli dolmuş meselesi var ve bu düzenlemeye ilişkin bize hiçbir şey söylenmedi. Bu konuda mevzuat diyor ki 'İlçe belediyesine resmi yazı ile taslak çalışma gönderilir. Teknik rapor, trafik etüt çalışması ile haritalar eklenir. İlçe belediyesine de denir ki 'Size 15-20 gün süre veriyoruz, bu evrakları inceleyin.' Ben bundan bahsediyorum. Sonra ne oldu? Fen İşleri Müdürümüz bir toplantıya katıldı, 10 dakikada el kaldırıp, el indirdiler. Bu durum, benim mevcut düzenlemeden haberim olduğu anlamına gelir mi? Düzenlemeye dahil olduğumuz anlamına gelir mi? Elinizi vicdanınıza koyun, söyleyin. Aynı Küçük Sanayi Siteleri örneğinde olduğu gibi, o çalışma bize de sunulmalıydı. Doğu dolmuş duraklarında büyük sıkıntı var ve hala devam ediyor, hem esnafımız hem de vatandaşımız mağdur oldu. Engellisi var, hastası var, yaşlısı var... Yaya düzenlemesi yapıldı mı, mağduriyetler önceden hesaplandı mı? Ayrıca orada esnaflar var, onlar da mağdur olur mu? Bunları hiç düşünmedik ve konuşmadık. Sonra ne oldu? Benim bir videomdan bir kesit aldılar, müdürümüzün toplantıdaki görselini aldılar ve kes-kopyala-yapıştır ile ahlak dışı bir video yaptılar. Aynı seçim öncesi 'CHP-PKK kol kola' diyerek yaptıkları uyduruk video gibi… ve AK Parti il ve ilçe başkanları da bunu paylaşabildiler, el insaf. Düzenlemeyle alakalı esnafımız da vatandaşımız da feryat ediyor. Bizim söylediğimiz şudur; şehir adına refahı artıracak her işte ortaklaşmamız gerekir, ilk gün de bunu söyledik, bugün de bunu söylüyoruz."

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 100 milyon TL'ye yapmayı planladığı spor salonu ilgili "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de diğer illerde yatırımlar yaptığı" eleştirisiyle ilgili olarak konuşan Kaya, şunları söyledi:

"Paramız varsa önce bu şehre, bu şehrin insanına harcayalım"

"İstanbul Büyükşehir Belediyesinin geliri bütün Türkiye'yi bakar. İstanbul'la Trabzon'u kıyaslayamayız. İstanbul'un sadece hafriyat geliri, Türkiye'nin yarısına yeter. İstanbul bir dünya kenti, bir metropol. İstanbul'un geliri, bakanlıklardan bile fazla. Öbür taraftan biz şunu dedik, 'Eğer paramız varsa, her yere yardım edelim ama önce Ortahisar Belediyesi'nin borcunu ödeyin. Yılardır 30 milyona yakın bir alacak var, onu alamıyoruz. Paramız varsa önce bu şehre, bu şehrin insanına harcayalım. Ondan sonra fazlamız olursa istediğiniz yere harcayın.' Ama hepimiz biliyoruz ki, para yok. Mecliste sürekli borçlanma yetkisi alınıyor, ki Trabzon Büyükşehir Belediyesinin var olan borcunun iki katı borç şu iki yıllık dönemde yapıldı. Sürekli borçlanma yetkisi, kredi kullanma yetkisi istenirken, sürekli arsa satışı yapılırken bizim böyle bir keyfiyete hakkımız yok. Biz bunu söylüyoruz. Ama bunu söyledik de, Büyükşehir Belediyesi geri adım mı attı? Hayır. Biz itiraz ettik, 'Bu 100 milyonu gönderemezsiniz' dedik ama karar çıktı. Trabzonlu bütün vatandaşlarımızın hakkı olan 100 milyon TL, Trabzon halkına sorulmadan orada bir spor yatırımı için gönderilecek. Bunun kararı, bizim bütün itirazlarımıza rağmen maalesef Büyükşehirden çıktı. Bunun üzüntüsünü yaşıyorum. O para Trabzonlu bütün hemşerilerimin hakkı olan bir paradır, ben kendi adıma hakkımı helal etmiyorum."

Ortahisar Belediyesi'nde 2022 yılında gerçekleşen maaş bordrolarında yapılan işlemlerle ilgili meclis üyelerinin sorularını cevaplandıran Kaya, şunları kaydetti:

"O dönemde susanlar, şimdi bize zarar vermek için işgüzarlık yapmaya çalışıyorlar"

"Ortahisar Belediyesi'ni karalamakla görevli, adını basın olarak tanımlayan kötü niyetliler; konuyu kaşıyıp, 'Buradan nasıl Ortahisar Belediyesi'ne zarar veririz' derdine düşmüştür. Oysa ilk günden bu güne o konuda gerekli hassasiyet gösterilmiştir. Konu disipline sevk edilerek gerekli bütün soruşturmalar yapılmıştır. Kanunun, mevzuatın dediği şekilde soruşturma sürdürülmüştür. Bu kurum tıkır tıkır işliyor. Zaten her adımımız müfettiş denetimine tabidir, biz de bütün belgelerimizle denetime açığız. Şeffaf, hesap verebilir, halkçı, kamucu bir anlayışla belediyecilik yapıyoruz. Ama nifak sokmaya çalışanlar da elbette var. Ayrıca bu konu 2022'den başlıyor, bizim dönemimize ait değil. Ama bunu biz ortaya çıkardık ve gerekli soruşturmayı da başlattık. Mesele 2022 kaynaklı, o dönemde susanlar, şimdi bize zarar vermek için işgüzarlık yapmaya çalışıyorlar" dedi."

Değirmendere'de bir üniversite öğrencisinin köpekten kaçarken yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili konuşan Kaya, köpeğin "başıboş" olmadığının, olay mahallinde beslenen tasmalı bir köpek olduğunun altını çizerek, şu bilgileri verdi:

"O bölgeden bir tane bile şikayet yok"

"Köpeğin başında bir tasma var. Başıboş köpekte tasa olmaz, tasmayı da yüce yaradan takmaz. Demek ki bu hayvan biri tarafından bakılıyor ve o tasmayı ona birisi takmış. Lütfen görüntülere bakın, köpeğin boğazında bir tasma var. O tasmayı ben takmadım. Ortahisar Belediyesi de takmadı. Hiçbir belediyenin veterinerlik işleri tasmalı bir köpeği almamıştır, alamaz. Tasmalı köpek alınmaz. Orada o köpek biri tarafından besleniyor, bakılıyor. Bir takım kaygılarla bu bugün inkar ediliyor olabilir ama kayıtlardan ortaya çıkacak. Konu buraya hapsedilip öbür meseleler örtülüyor. Kaza zinciri dediğimiz bir olgu vardır, o zincirin halkaları var. O kazayı tetikleyen birçok faktör var, orada hız sınırlarına uymayan otobüs şoföründen, yolun kenarında park edilmemesi gereken yere park edilen arabaya kadar... Yaya yolu üzerine dizilen malzemelere kadar... Ayrıca kızımıza köpeğin havladığı bölgeden gelen bütün taleplere, geriye dönük baktık. O bölgeden bir tane bile şikayet yok. Şikayet olsa gidip gereğini yapacağız ama öyle bir şikayet yok. O gün üzüntü veren bir hadise yaşanmış, bunun yaşanmasını kimse istemezdi. O kızımızın yaşadıklarından siyaset yapıp bizi karalama derdine düşenler oldu 'Allah ıslah etsin' diyorum."

Kazada yaralanan Cennet Nesibe Gül'ü ve ailesini ziyaretinin de kasıtlı olarak çarpıtıldığını belirten Kaya sözlerine, şöyle devam etti:

"Manşet manşet kızımızın fotoğrafını yayınladılar, asıl ahlaksızlık bu"

"Kızımızı ziyaret ettik, ailemiz sağ olsun bizi nezaketle karşıladı, sohbet ettik. Sonrasında kötü niyeti öne çıkarıp bizi karalamaya çalışan basın bunu şöyle verdi; 'Ailenin izni olmamasına rağmen fotoğraf paylaştılar' dedi. Aile bize şunu dedi; 'Başkanım çok teşekkür ediyoruz.' Hatta kızımız o kadar iyi niyetli bir kız ki 'Başkanım ne olur otobüs şoförüne kızmayın. Ben onu affettim' dedi. Bunları konuştuk. O arada bizim basın bürodan arkadaşlar da video çekiyor, kızımızın halası, 'Bu videoyu çekiyorsunuz ama kendi işinize gelen kısmı yayınlayıp da öbürünü yayınlamamazlık yapmayın' dedi. 'Hayır öyle bir şey olmaz' dedik, çıktık ve dışarıda meseleyi değerlendirdik. Kimseyi suçlamadık, iyi niyetli olarak dedik ki; insanlarımız kızımızın durumunu merak ediyor. Ben iki kız çocuğu olan bir baba olarak, kızımızı iyi görmenin mutluluğuyla gözlerim yaşardı. O mutlulukla bir açıklama yaptık ve 'Çok şükür kızımız iyi' dedik. Videoda da kızımızın hasta yatağında gözlerini açtığı kısa bir görüntü kesiti var. Konuşulanlarla ilgili tek cümle bir şey yayınlamadık ama o kötü niyetli iki basın kuruluşu, 'Kızın halasının izni olmadan görüntülerini yayınladılar' diye manşetlere taşıdılar bizi. Ben Belediye Başkanıyım, her belediye başkanı ziyaret ettiği hastanın fotoğrafını paylaşır, biz kızımızın söylediklerini de paylaşmadık. Sadece 'Toplum iyi olduğunu görsün, toplum da mutlu olsun, iyileşmesi için dua etsin' diye paylaştık ama kötü niyet her yerde olduğu gibi burada da hücum etti. Ahlaksızca, 'Kızın ailesinin izni olmadan fotoğrafını paylaştılar' deyip videodaki o minicik görüntüyü alıp manşet yaptılar. Asıl gösterme bu, manşet manşet kızımızın fotoğrafını yayınladılar, asıl ahlaksızlık bu. Elinizi vicdanınıza koyun ve öyle değerlendirin."

Ortahisar Belediyesi olarak doğal yaşam alanı oluşturduklarını ve çalışmanın 1-2 ay içerisinde tamamlanacağını aktaran Kaya, şunları belirtti:

"Barınak ile doğal yaşam alanı ayrımı çok önemli. Barınakta hayvanlar ölüyor"

"Doğal yaşam alanı konusunda adım attık, birlik henüz onay sürecinde. Ortahisar'da bin 450'ye yakın bir köpek popülasyonu varlığından haberdarız. Büyükşehir Belediyemizin barınağında 200 köpeklik yer var, yani hepsini toplayıp oraya getirsek bin 200 köpek dışarıda kalır. Dolayısıyla yeni bir yaşam alanına ihtiyaç var. Ayrıca barınak koşullarının neden olduğu 'barınak hastalığı' denen bir hastalık var. Oraya giden köpekler birbirine hastalık bulaştırıyor, Trabzon Büyükşehir Belediyemizin barınağı belki Türkiye'deki sayılı barınaklarımızdan biri ama yavru köpeklerin yaşama şansı yok. Hayvanseverler köpeklerin oraya getirilmesini istemiyor. Çevre il ve ilçelerden getirilip Ortahisar'a köpek de bırakılıyor. Bu sorunu yönetmemiz lazım, bu bağlamda Hazine'den bir arazinin tahsisini istedik ve orada bir doğal yaşam alanı oluşturuyoruz. 1-2 ay içerisinde orayı bitirip, topladığımız hayvanları oraya getireceğiz. Ama barınak ile doğal yaşam alanı ayrımı çok önemli. Barınakta hayvanlar ölüyor, doğal yaşam alanında ise bu sıkıntılar az oluyor. Hayvanseverler ve bizim talebimiz doğal yaşam alanı yönündedir."

Ortahisar Belediyesi'nin sosyal yardımlarıyla ilgili yapılan paylaşımlara getirilen eleştirilere yanı veren Kaya, "Sosyal yardımların medyada paylaşılmasına eleştiriler dile getirdiniz. 6 bine yakın kumanya desteğimiz oldu. Bunların hiçbirinin fotoğrafını yayınlamadık. Ama evini yaptırdığımız insanlar bizle görüntü vermek istiyorsa bunu yayınlamakta da beis görmüyoruz. Keşke aynı hassasiyeti Fatma Hamzaçebioğlu Müdürümüzün fotoğrafını yayınlarken de gösterseydiniz" dedi.

"Bize bir görev düşerse bugün itibarıyla inisiyatif alıp yapmaya hazırız"

Trabzon amatör futbolu için büyük önem taşıyan Yavuz Selim Sahası'nın yeniden yapılmasıyla ilgili konuşan Kaya, "Yavuz Selim'de futbol oynamış biri olarak, oranın Trabzon ve Türk futbolu için ne kadar değerli olduğunu bilerek, o alanda yapılacak bir çalışmaya önderlik edebileceğimi söyledim. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. O alan Büyükşehir Belediyemizin yetkisindedir. Büyükşehir Belediyemiz bugüne kadar bir adım atmadı ama atacağı ifade edildi. Bundan memnuniyet duyarız. Eğer Büyükşehir Belediyemiz bize bir yol açarsa, ben yarın itibariyle orada imalata başlarım. Çünkü bu Ahmet Kaya olarak benim değil, Trabzon'daki bütün futbolseverlerin talebidir. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun (ASKF) talebi de budur. Bize bir görev düşerse bugün itibarıyla inisiyatif alıp yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyit Zorlu da sokak hayvanları için kurulması öngörülen birliğin henüz İçişleri Bakanlığı'nın onay sürecinde olduğunu dile getirerek, "Kurulma çalışması var, biz de buna destek oluyoruz. Birliğin dışında da Ortahisar Belediyesi olarak sokak hayvanları için doğal yaşam alanı projesi yapıyoruz. Bugüne kadar bin 440 tane köpek toplandı, 885 kedi ve köpek de sahiplendirildi" diye konuştu.

Toplantıda, 2 No'lu Beşirli Mahallesi'ndeki Küçük Dostlar Kliniği'nde kapasite artışı ve mali destek başvurusu için Başkan Kaya' ya yetki verilmesini içeren madde oy birliğiyle kabul edildi. Ardından gündem maddeleri okunarak ilgili komisyonlara havale edildi.