Özdemir: Anketlerde CHP'nin Önündeyiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Özdemir: Anketlerde CHP'nin Önündeyiz

Özdemir: Anketlerde CHP\'nin Önündeyiz
08.08.2025 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Abdullah Özdemir, İstanbul'da CHP'nin 2, Türkiye genelinde 4 puan önlerinde olduklarını açıkladı.

Türkiye Basın Federasyonunun Zeytinburnu'nda düzenlediği etkinlikte medya temsilcileriyle buluşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, ellerindeki son anket sonuçlarına göre; İstanbul'da 2, Türkiye genelinde 4 puan kadar CHP'nin önünde olduklarını belirtti.

Güçlü bir teşkilat altyapısı oluşturmak için mahalle teşkilatlarından başladıklarını ve bu sürecin başarılı bir şekilde devam ettiğini belirten Özdemir, ilçe başkanlarının haftada iki kez pazar yeri ve esnaf ziyareti gerçekleştirerek geri dönüşleri il yönetimine aktardığını, bir haftada 1600 yeni üyeyi partiye kazandırdıklarını, hedeflerinin 2 milyon üye olduğunu dile getirdi.

İstanbul'da son durum ne? Abdullah Özdemir, ellerindeki son anket sonuçlarını paylaştı

İBB'YE YÖNELİK YOLSUZLUK OPERASYONU

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ertan Yıldız, Adem Soytekin gibi Ekrem İmamoğlu'nun en yakın çalışma arkadaşlarının etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olduğunu hatırlatan Özdemir, "AK Parti olarak bu olayın siyasal zemine çekilmesine müsaade etmeyeceğiz. Burada bir mesele var ve büyük çoğunluğu da CHP'li isimler tarafından ya da bürokrasinin kendi içerisinde çıkıyor. Beykoz Belediyesinde, Şile Belediyesinde gördük. Burada CHP'nin içinde çıkan kavgadan kaynaklı bir durum söz konusu. Devlet burada gereğini yapıyor. Evet okuduğumuz, duyduğumuz birçok şey var ama biz yargının rahat çalışabilmesi için bunları dillendirmeyi, bu meselelerin içerisine girmeyi doğru bulmuyoruz. CHP'li yöneticiler bizim kavga zeminine girmemizi beklese de biz girmeyeceğiz. İddianameler ortaya çıktığında, sürecin toplum tarafından doğru anlaşılacağına adımız kadar eminiz. Zaten anketlerde bu meselelerin rüşvetle, parasal anlamda bir suç örgütüne karşı yapılan bir operasyon düşüncesinin artık toplum zihninde yerleştiği ve zamanla oturacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

İstanbul'da son durum ne? Abdullah Özdemir, ellerindeki son anket sonuçlarını paylaştı

MURAT ÇALIK'IN DURUMU

Özdemir, yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın sağlık durumuyla ilgili ise Adli Tıp Kurumunun vereceği raporun önemli olduğuna işaret etti. Özdemir, "Eğer tutuksuz yargılanma hakkı varsa herkes gibi o da faydalanabilir. Ancak ortada adli tıp raporu yokken, siyasi baskılarla kamuoyunu yönlendirmek doğru değil. Murat Çalık üzerinden yürütülen bu algı, aslında Ekrem İmamoğlu'nu koruma refleksidir" dedi. Çalık'ın 'itirafçı' olabileceğine dair iddialara da dikkat çeken Özdemir, "Asıl korkuları Çalık'ın konuşmasıdır" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da son durum ne? Abdullah Özdemir, ellerindeki son anket sonuçlarını paylaştı

ANKET SONUÇLARI

Anket şirketlerinin verilerini paylaşan Özdemir, birçok firmanın sonuçlarını değerlendirdiklerini belirtti. Şu anda 2023 sonuçlarına yaklaştıklarını söyleyen Özdemir, "Yüzde 35'lere yaklaştığımız bir noktadayız. Cumhuriyet Halk Partisi ile aramızda bir fark oluşmaya başladı. İstanbul'da 2 puan kadar, Türkiye genelinde ise 4 puan kadar CHP'nin önündeyiz. En son aldığımız anketler bu şekilde" dedi.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN YAPMIŞ OLDUĞU SİYASET..."

Özdemir, İmamoğlu'nun seçimlere çok uzun bir zaman varken şehir şehir gezip kendisini CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiğini, yolsuzluk soruşturmasında tutuklanınca da kamuoyunda mağduriyet algısı oluşturmaya çalıştığını ifade etti. CHP yöneticilerinin siyaset dilini sertleştirdiğini belirten Özdemir, "Çok sert bir muhalefet yapan Cumhuriyet Halk Partisi var. İyi ki de var. Özgür Özel'in tutumu, davranışları ve yapmış olduğu siyaset, Cumhuriyet Halk Partisini şu an 3-4 puan geriye çekmiş durumda. Bu siyasal dilin, yüreğinin yağını erittiği bir kitle var. 'Helal olsun. Özgür Başkan iyi güzel konuşuyor. Daha da sert konuşsun, bunlar zaten bunu hak ediyor' diyen bir kitle var. Ancak makul seçmen, toplum bundan hoşlanmıyor. Toplum bizden hizmet bekliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Abdullah Özdemir, Yerel Yönetim, Operasyon, Politika, istanbul, AK Parti, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özdemir: Anketlerde CHP'nin Önündeyiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Necdet Kır:
    şu anki yapılan belediye operasyonlarını insanlar siyasi olarak algılıyor buda ak partinin oy kaybettiğini gösteriyor chp nin yaptığı mitinglerde zaten bu belli oluyor. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi
Fatih Altaylı’nın Youtube kanalı hakkında “erişim engeli“ kararı Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı hakkında "erişim engeli" kararı
Kamboçya, Trump’ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi Kamboçya, Trump'ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi
Fenerbahçe’den 6 milyar TL’lik başvuru Fenerbahçe'den 6 milyar TL'lik başvuru
Kayıp iş insanından haber yok Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı Kayıp iş insanından haber yok! Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı

16:01
Ormanda cesedi bulunan Teslime babası ve annesi için savcılığa gitmiş
Ormanda cesedi bulunan Teslime babası ve annesi için savcılığa gitmiş
14:33
Çanakkale’de orman yangını Boğaz trafiğe kapatıldı, üniversite tahliye edildi
Çanakkale'de orman yangını! Boğaz trafiğe kapatıldı, üniversite tahliye edildi
14:10
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
14:03
Almanya, İsrail’e silah ihracatını durdurdu
Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu
22:01
Ormanda alkol alan gençler kavgaya tutuştu: 1 ölü, 1 yaralı
Ormanda alkol alan gençler kavgaya tutuştu: 1 ölü, 1 yaralı
21:26
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretini değerlendirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretini değerlendirdi
21:25
Lübnan’da hükümet, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına yönelik ABD önerisini kabul etti
Lübnan'da hükümet, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik ABD önerisini kabul etti
21:23
Beşiktaş’ta St. Patrick’s maçı öncesi hastalık
Beşiktaş'ta St. Patrick's maçı öncesi hastalık
21:10
Rıza Çalımbay, yurt dışından kendisine gelen teklifi açıkladı: Oralar bize göre değil
Rıza Çalımbay, yurt dışından kendisine gelen teklifi açıkladı: Oralar bize göre değil
21:08
ABD basını: Trump, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ön anlaşma sağlandığını açıklayacak
ABD basını: Trump, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ön anlaşma sağlandığını açıklayacak
21:07
Erzurum’da 150 yıllık patlamamış top mermisi bulundu
Erzurum'da 150 yıllık patlamamış top mermisi bulundu
20:46
Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK’dan açıklama
Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK'dan açıklama
20:17
İnternet üzerinden tanıştığı kişiler saldırıp telefonunu gasbetti
İnternet üzerinden tanıştığı kişiler saldırıp telefonunu gasbetti
20:16
Kayıp iş insanından haber yok Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı
Kayıp iş insanından haber yok! Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 16:46:00. #7.12#
SON DAKİKA: Özdemir: Anketlerde CHP'nin Önündeyiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.