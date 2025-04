Özel: Kayyım atama olasılığı yok

CHP Genel Başkanı Özel, "Cumhuriyet Halk Partisine kayyım atanma olasılığının olmadığını ilk baştan beri söylüyorum. Hukuken mümkün, her yere atanır. Ben de iddia ederim, 'Yarın AK Parti'ye kayyım atanacak' diye ama siyaseten mümkün değil." dedi.

Özel, Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Grup Başkanvekili Murat Emir ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i makamında ziyaret etti, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi hatırlatılarak, Yiğit ile görüşmede konunun gündeme gelip gelmediğine ilişkin soru üzerine Özel, "Sayın Danıştay Başkanımızla sıcak tartışmaların ya da yargının konusu olmuş konuların değerlendirileceği bir görüşme olarak biz bunu ele almadık. Bu doğru da olmaz." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin kendilerine tebliğ edilmiş bir belgenin bulunmadığını, tebliğin ardından idari yargı mercilerine başvuruda bulunacaklarını dile getiren Özel, diplomayı veren değil başka bir kurumun iptal ettiğini söyledi.

Özel, "DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezasına çarptırılan avukat Selçuk Kozağaçlı'nın tahliye edilmesinin ardından yeniden tutuklanmasına ilişkin soru üzerine, Koçağaçlı'nın Soma davasında ücret almadan ailelerin yanında olduğunu belirterek, "Kozağaçlı bunu hak edecek hiçbir şey yapmadı." diye konuştu.

"Yaptırım bir suça karşı, bir kusura karşı uygulanabilecek bir şey"

CHP Genel Başkanı Özel, Gezi Parkı davası hükümlüsü olan ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararının TBMM Genel Kurulunda okutulmasına ilişkin soru üzerine, "Sayın Meclis Başkanı (Numan Kurtulmuş) tecrübeli bir siyasetçi, tecrübeli bir hukukçu ama sayın Meclis Başkanı şunu bilmiyor herhalde; bu Meclis böyle AK Parti döneminde yerleştirildiği gibi, kanunlar kararların verdiği el notuyla yönetilmez." dedi.

TBMM'yi yönetmenin Meclis Başkanvekillerinin yetkisinde olduğunu dile getiren Özel, şöyle devam etti:

"Meclis Başkanı 'Hayır öyle bir yetki yok. Benim dediğim gibi, benim çizdiğim sınırlarda yönetilecek' diyorsa, gelecek her gün Meclis'i yönetecek. Her gün Meclis'in bir parti tarafından yönetilmesi mümkün değildir ama seçilen başkan tarafsız davranacağı düşünülerek isterse gelir her gün Meclis'i yönetir. Yönetmeyip bu yetkisini dağıtacaksa belirli bir kural dahilinde partiler tarafından önerilen, Genel Kurul tarafından seçilen Meclis Başkanvekilleri eliyle yönetecek. Meclis Başkanvekili o koltuğa oturduğunda birinci sorumluluğu Anayasa ve İç Tüzük'e karşıdır. Meclis Başkanı'nın ne idari ve ne siyasi vesayeti altında değildir. Meclis Başkanı, bugünkü Yargıtay'ın yüzde 90'ı aynı düşünüyor; Anayasa Mahkemesi kararına birinci kademe mahkemesinin direnmesi mümkün değil, direndi. Daha doğrusu uymaması mümkün değil, uymadı. Bunun üstüne yapılan başvuruda Anayasa Mahkemesi, 'Bu karara uyacaksınız, direnemezsiniz' dedi. Anayasa'da da bu kararın hem Meclis hem yargı hem yürütme için bağlayıcı olduğu yazıyor."

Özgür Özel, Kurtulmuş'un, "Bu işe bir çözüm üreteceğiz" dediğini ifade ederek, "Bu kadar zaman geçti, seçilmiş milletvekili içeride. Karar çıkmış, 'okutun' diyor, neye dayanarak okutmuyorsun, neye dayanarak? Bu kararı okutacaksın ki işleme girecek." değerlendirmesinde bulundu.

Anayasal düzeni savunduklarını, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın "tarihi ve hukuki sorumluluğunu yerine getirdiğini, doğru olanı yaptığını" söyleyen Özel, "Ayrıca yaptırım uygulayacakmış. Ne yaptırımı varmış bilmiyorum. Hiçbir yerde de onun bir yaptırım uygulayabileceği yazmıyor. Ayrıca yaptırım bir suça karşı, bir kusura karşı uygulanabilecek bir şey. Ortada kusur varsa bugüne kadar, kendi işlediği kusur var. Bu yaptırıma kim karar veriyor?" ifadelerini kullandı.

" Türkiye'nin bu tür çatışmalara ihtiyacı yok"

CHP Genel Başkanı Özel, oy vermemesine rağmen Kurtulmuş'u TBMM Başkanlığı seçimi döneminde desteklediğini belirterek, "Bu partizan tutumu, talimatlı tutumu halen daha inat ederse, bir şekilde çözülmüş mesele, buna karşın pozisyon almaya kalkarsa, kusura bakmasın buradan sonra ben de ona karşı pozisyon alacağım." diye konuştu.

"Sıfır enflasyon isteriz"

CHP Genel Başkanı Özel, Merkez Bankasının faiz oranını artırmasına ilişkin sorusunu, "Bir ülkede işler iyiye gidiyorsa, ekonomi iyiye gidiyorsa o ülkede faizlerin düşüyor olması lazım." şeklinde yanıtladı.

Kovid-19 salgını döneminde uygulanan yanlış politikalar nedeniyle enflasyonun arttığını öne süren Özel, "Biz enflasyonun düştüğü bir ülkede yaşamak isteriz. Sıfır enflasyon isteriz. Çok başarılı değillerdi ama az da olsa faizi düşürmeye başlamışlardı, az da olsa. Bu da enflasyonun düşüşüne sebebiyet veriyordu, az da olsa." yorumunu yaptı.

Özel, İmamoğlu hakkında başlatılan yargı süreci sonrası ekonominin olumsuz etkilendiğini, İmamoğlu ile diğer belediye başkanlarının tahliye edilmesi halinde faiz oranları ve dövizin düşeceğini iddia etti.

" Konya'daki 132. Filo'da Hava Kuvvetlerinin bir çekimi için bazı pilotların kollarına Mustafa Kemal Atatürk imzalı bir yama takmak istedikleri ama mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle taktırmak istenmediğine yönelik bazı iddialar var. Değerlendirmeniz nedir? sorusu üzerine Özel, "Ataların resmini koymak istemişler. O resmi koymak isteyenlerin alnından öpüyoruz. O resmi koydurtmayanların da günü gelince alnını karışlayacağız. Nasıl demiştim ki teğmenleri ordudan atanlar için, 'Bir gün teğmenler gelecek, onları atanlar gidecek. Teğmenleri alnından öpüyoruz. Bu kararı alanların alnını karışlayacağız.' diye, aynı noktadayız. Bu konuda bir santim geri gitmeyiz." ifadelerini kullandı.

"Baştan beri söylüyorum"

CHP Genel Başkanı Özel, "CHP'ye kayyum atanacağı" iddiasının sorulması üzerine, "Ben ilk günden beri söylüyorum, bunlar boş işler. Algı ile olgu yer değiştiriyor. Bu yalandan beslenenlerin ayağına dolandı bu iş. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyım atanma olasılığının olmadığını ilk baştan beri söylüyorum. Hukuken mümkün, her yere atanır. Ben de iddia ederim, 'Yarın AK Parti'ye kayyım atanacak' diye ama siyaseten mümkün değil." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de aynı şeyleri söylediğini aktaran Özel, kurultay yaptıklarını, oyların tamamını alarak çok kuvvetli bir birliktelik gösterdiklerini belirterek, " Rasim Ozan Kütahyalı'nın söylediği doğru değil ama ondan önce üç ay boyunca 'CHP'ye kayyım' diye tartışanlar şimdi çıkmışlar, 'Bunu nasıl der?' Sen nasıl dedin üç ay boyunca?" değerlendirmesinde bulundu.