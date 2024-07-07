Özgür Özel: Cumhuriyet Halk Partisi'ni önce iktidar yapacağız

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Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(EDİRNE) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Edirne İl Başkanlığı ziyaretinde; "Hep beraber birleşeceğiz ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni önce iktidar yapacağız, sonra sonuncusu gibi çiftçiye 'Al ananı da git' diyen değil; 'Çiftçi, köylü milletin efendisidir' diyen bir cumhurbaşkanımız olacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin Edirne İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da eşlik etti.

İl Başkanlığı önündeki kalabalığa seslenen Özel, Edirne'deki seçim sonuçlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Önümüzdeki günlerde Edirne'de parti yönetiminde bir tasarrufta bulunacağız. O günden itibaren Edirne'de hep beraber genç başkanımıza, kadın başkanımıza, partimize sahip çıkacağız" diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Heyecanlandınız, alkışladınız, desteklediniz, arkamızda durdunuz ve biz Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında girdiğimiz ilk seçimleri yerel seçimleri 47 yıl sonra birinci parti olarak tamamladık. Şimdi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçimleri geliyor. Başkanımın elinde bir anahtar var. O anahtar Edirne Belediyesi kapısının ya da kasasının ya da o anahtar Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Atatürk'ün partisinin iktidarının anahtarı. Bu sebeple hep beraber Edirne'yi dürüst, çalışkan, tasarruflu, halkı koruyup kollayan; emeklisine, emekçisine, çiftçisine, esnafına sahip çıkan projelerle başkanımız yönetecek. Biz Filiz Başkan'ın arkasında olacağız, ona sonuna kadar destek olacağız. Burada hep birlikte bu baba ocağına da Atatürk'ün emanetine de sahip çıkacağız. Baba ocağının tapusu ne CHP'lilerde ne bende, ne Kemal Bey'de vardı ne İsmet İnönü'de... Baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlı. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi artık hep beraber toplanacağız. Hep beraber birleşeceğiz ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni önce iktidar yapacağız, sonra sonuncusu gibi çiftçiye 'Al ananı da git' diyen değil; 'Çiftçi, köylü milletin efendisidir' diyen bir cumhurbaşkanımız olacak.

"Herkese kucak açacağız"

Bundan sonra esnafımıza da sahip çıkacağız, emeklimize de emekçimize de. Tabii iktidar olunca bambaşka şeyler olacak. Mesela emekli maaşı bu AK Parti geldiğinde 1,5 asgari ücretti. Hiç ellemese, dokunmasa, karışmasa bize emeklimiz 26 bin TL alacaktı. Sistemi değiştirdi, şimdi 10 bin TL alıyor. Geldiğimizde önce bir asgari ücret, sonra 1,5 asgari ücret yapacağız. Bu desteklemelerin her bir tanesini kanun nasıl yazıyorsa öyle vereceğiz. Yüzde 1'i milli gelirin, destekleri olacak, bunlar binde 2'sini veriyorlar. Yani çiftçiye 5 vereceğine 1 veriyor. Çiftçinin de yüzü gülecek, emeklinin de gülecek, asgari ücretlinin de gülecek ama bunun olması için önce iktidar olmamız lazım. Onun için belediye başkanlarımıza sahip çıkacağız. Sonra partimize sahip çıkacağız. Sonra kapıları ardına kadar açacağız. Adam baba evinden AK Parti'ye gitmiş, perişan olmuş. Gelecek buraya, ona 'Baş tacısın' diyeceğiz. MHP'li gitmiş başka bir tarafa, görmüş bunların halini, geri gelmiş. Herkese kucak açacağız. Nasıl seçimi kazandığımız akşam dedik ki, 'Kimse öteki değildir, kimse kaybetmedi, bu seçimin kaybedeni yok'.

"Geçim olmazsa seçim olur"

Edirne'deki herkes bilsin ki bu parti birinci parti olunca da kimseyi itmez, kimseyi kakmaz, bundan sonra herkese sahip çıkar. Göreceksiniz, o günleri hep birlikte yaşayacağız. İnsanların yüzde 65 nüfusunun CHP'li belediyelere oy vermesi boşuna değil. Ekonominin yüzde 80'inini bize teslim etmeleri boşuna değil. Hem yıldırlar hem yeni değişim sürecine, genç adaylara, kadın adaylara, tecrübeyle gençliğin birleşmesine, iktidar umudumuza, heyecanımıza ortak oldular. Bu duyguyu mutlaka koruyacağız. Yukarıya doğru gidiş başladı. Hep ileriye gideceğiz. Onun için ufak tefek meselelere takılmayacağız. Kusur varsa örteceğiz. Tartışmaları bitireceğiz. Bundan sonra her şey çok güzel olacak, yoluna girecek.

Geçen hafta bir emek mitingi yaptık. Orada 4 tane şey söyledik. Bir, kredi kartlarının faizlerini silin; esnafa, köylüye, bireysel sıkıntı çekenlere. Ana parasını bölün. Bundan yüzde 30 vergiyi kaldırın, milleti rahatlatın. İki, taban ücretleri. Mesela buğdayda 15 lira olması lazım, maliyetini verdiler. Taban fiyatlarını artırın, ayçiçeğine iyi bir fiyat verin. Üzüme, fındığa, çaya, narenciyeye sahip çıkın. Üçüncüsü, emekli maaşı 10 bin lira olmaz. Bunu bir asgari ücret düzeyine getirin, sonuncusu da asgari ücrete enflasyon uyarlamasını yapın. Bu gün 17 bin lira olan asgari ücret, verildiği günkü 13 bin liraya denk geliyor. Yıl sonuna doğru 9 bin liraya düşecek. Bu olmaz dedik ve itiraz ettik. Buradan tekrar ediyoruz. ya asgari ücrete zammı verecekler ya da biz söke söke alacağız. Zamları yaparsanız sorunlar bitmez ama hiç olmazsa birazcık geçim olur ama geçim olmazsa hiç merak etmeyin yakında seçim olur."