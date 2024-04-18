CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türkiye'de 16 milyon emekli var, birileri ıstakoz yiyor - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türkiye'de 16 milyon emekli var, birileri ıstakoz yiyor

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de yaptığı açıklamada, Türkiye'de 16 milyon emeklinin büyük bir kısmının 230 euro ile geçindiğini belirterek, birilerinin ise ıstakoz yiyip paylaştığını söyledi. Özel, Erdemliler Hareketi'nin grup toplantısında öz eleştiri yapmak yerine 'seçimleri biz kazandık' dediğini ve bu tutumun ders almadığını ifade etti. Ayrıca, CHP'nin parti içi demokrasiyi ve grup içi demokrasiyi işleteceğini vurguladı.

18.04.2024 16:43  Güncelleme: 17:11
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de; AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın ıstakoz paylaşımına ilişkin soruya " Türkiye'de 16 milyon emekli var: Bunların çok önemli bir kısmı 230 euro ile geçiniyor diyorum. Bu cümlenin İngilizce ve Almanca tercümesini hata sanıyor dünyadaki liderler. Birileri bu ülkede 1 ayını 230 euro ile geçinmeye itilmiş 15-16 milyon emekli varken, birileri o euroları veriyor o ıstakozları yiyor, onu paylaşıyor. Erdemliler hareketi diye kurulmuş bir hareket dün grup toplantısında öz eleştiri yapmak yerine 'seçimleri biz kazandık' diyor. Seçmenin mektubunu balkonda okuyup grupta masal okumaya başlamak ders almamak demektir. O zaman size daha çok verilecek ders var sandıkta. O dersi milletimiz verir" değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün TBMM'de partisinin grup başkanvekili seçimi için yapılan grup toplantısının ardından parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçildiği için Burcu Köksal'dan boşalan koltuğa seçilen Ankara Milletvekili Murat Emir'i tebrik ederek sözlerine başladı. Grup Başkanvekilliği için 2 aday olduğunu anımsatan Özel, şöyle konuştu:

"CHP, PARTİ İÇİ DEMOKRASİ, GRUP İÇİ DEMOKRASİYİ İŞLETMEYE DEVAM EDECEK"

"2 adayımız arasından hiçbir ayrım gözetmeksizin bir demokratik yarışı teşvik ettik. Adaylarımızdan bir tanesi birinci turda salt çoğunluğu alarak Murat Emir, Meclis'te emeği olan hem hukukçu kimliğiyle hem hekim kimliğiyle mecliste çok çalışan, arkadaşımız grup başkanvekilimiz olarak seçildi. Diğer adayımız Sevda arkadaşımız, tüm arkadaşlarımız kadar bu göreve layık olan bir arkadaşımızdı. Bundan sonra da CHP, parti içi demokrasi, grup içi demokrasiyi işletmeye devam edecek.

"31 MART BİR ZAFER DEĞİLDİR, ÇOK BÜYÜK BİR ZAFER İÇİN GÖREVLENDİRİLDİK"

Ben grup başkanvekilliğinden gelen, Meclis görevinin siyasetin ta kendisi olduğunu bilen birisiyim. Grubumuzun Meclis'e devamı, komisyonlarda çalışması noktasındaki hassasiyetimizi bir kez daha dile getirdik. Ben milletvekilinin önemini çok iyi bilen, çok iyi kavrayan, çok iyi vurgulayan birisiyim. Birileri parlamenter sistemi, parlamentoyu yıprata dursun, biz milletvekillerimizi siyasetin odağında, siyaseti birlikte kararlaştırdığımız, birlikte uyguladığımız bir süreç olacak grubumuz. Ortak mutabakatımız şudur; 31 Mart bir zafer değildir çok önemli bir görevdir. Çok büyük bir zafer için görevlendirildik. Bu görev yapılacak 2. yüzyılın ilk genel seçimlerini kazanma görevidir. O görevi bilinciyle çalışıyoruz. O görev bilinciyle çalışacaklar.

"BİR OYLA KAZANILACAK BİR SEÇİMİN BİLİNCİNDEYİZ"

Milletvekillerimizin, belediye başkanı olmasından boşalan illerimize özel görevlendirmelerimiz olacak. Milletvekilimizin olmadığı illerimizde görevlendirmeler olacak. Yerel seçimlerde stratejik çalıştık. Risk ve fırsat illerinde çalıştık. ve çok önemli bir başarı elde ettik. Şimdi bütün Türkiye fırsat risk illerinden oluşmaktadır CHP için. Bir oyla kazanılacak bir seçimin bilincindeyiz. O bir oy için arkadaşlarımız basılmadık yer, gidilmedik il, gidilmedik ilçe bırakmadan çalışacaklar. Grubumuza güveniyorum. Bundan sonra sıkça kapalı grup toplantıları yapacağız. Önümüzdeki siyaseti birlikte okuyup, birlikte kurup, hep birlikte uygulayacağız."

"ANAYASA MESELESİNDE ÇERÇEVEYİ MİLLET ÇİZER"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni anayasa çalışmaları için yapacağı temaslarda yaklaşımlarının ne olacağı sorusu üzerine Özel, "Anayasa meselesi, Numan Kurtulmuş'un çizdiği çerçeveyi kendisiyle tartışmak isterim. Kurtulmuş'a her zaman kapımız açık konusu ne olursa olsun. Ama anayasa meselesinde olmazsa olmaz görüşlerimiz var. Anayasa meselesinde çerçeveyi millet çizer ve anayasanın ne şekilde değiştirilebileceğini özel bir gündemle ve titizlikle konuşmak lazım" yanıtını verdi.

"MEVCUT ANAYASAYA UYULUYORSA DAHA İYİSİNİ DAHA İYİSİNİ YAPMAK İÇİN ZEMİN OLUŞUR"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 40 artı 1 düzenlemesi önerisine ilişkin de Özel, "Anayasa değişikliğini gerektirecek konular bambaşka bir kapsam. Bir anayasa değiştirmek istiyorsanız mevcut anayasaya uyuyor musunuz diye bakarlar. Mevcut anayasaya uyuluyorsa daha iyisini yapmak, aksayan bir zemin varsa onarmak için müzakere zemini oluşur mu oluşur" cevabını verdi.

Öte yandan Özel, AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın ıstakoz yemeği paylaşımıyla ilgili de şu değerlendirmeyi yaptı:

"SİZE DAHA ÇOK VERİLECEK DERS VAR SANDIKTA. O DERSİ MİLLETİMİZ VERİR"

"Dün söylüyorum tercüme hatası sanıyorlar, Türkiye'de 16 milyon emekli var. Bunların çok önemli bir kısmı 230 euro ile geçiniyor diyorum. Bu cümlenin İngilizce ve Almanca tercümesini hata sanıyor dünyadaki liderler. Birileri bu ülkede 1 ayını 230 euro ile geçinmeye itilmiş 15-16 milyon emekli varken, birileri o euroları veriyor o ıstakozları yiyor, onu paylaşıyor. Erdemliler hareketi diye kurulmuş bir hareket dün grup toplantısında öz eleştiri yapmak yerine 'seçimleri biz kazandık' diyor. Seçmenin mektubunu balkonda okuyup grupta masal okumaya başlamak ders almamak demektir. O zaman size daha çok verilecek ders var sandıkta. O dersi milletimiz verir."

"BU ÜLKEDE EN İYİ YETİŞMİŞ İSİMLERDEN BİRİSİYDİ, YERİ DOLMAZ"

Ayrıca Özel, bugün hayatını kaybeden partisinin TBMM Grup Müdürü Levent Bayraktar'ın vefatına ilişkin üzüntülerini de dile getirerek "Bu ülkede en iyi yetişmiş isimlerden birisiydi, yeri dolmaz, emaneti emanetimizdir. Ben onu günün birinde Başbakanlık'ta ya da Meclis'te Kanunlar ve Karalar'ın başında görmek arzusundayken hiç olmazsa partisini birinci parti gördü. Nur içinde yatsın, biz kendisini çok seviyorduk hiçbir zaman unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türkiye\'de 16 milyon emekli var, birileri ıstakoz yiyor
Kaynak: ANKA

Demokrasi, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türkiye'de 16 milyon emekli var, birileri ıstakoz yiyor - Son Dakika

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