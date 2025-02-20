Özgür Özel'in Faaliyetleri ve Ekonomi Gelişmeleri

Güncel

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Başkanlığını ziyaret edecek, eski Devlet Bakanı Ali Doğan'ın cenaze törenine katılacak, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat ile Can Atalay, Osman Kavala ve Tayfun Kahraman'ı ziyaret edecek.

(İstanbul/11.00/13.25/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gazi Üniversitesi "U-Fest Civil Ankara 2025" etkinliğine katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu, ocak ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesi ile haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2024'e ilişkin tarımsal girdi ve ocak ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksleri ile şubat ayı tüketici güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı'na katılacak.

(Johannesburg)

2- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.45)

2- UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Belçika'nın Anderlecht takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Brüksel/23.00)

3- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki beşinci maçında İtalya'yı Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırlayacak.

(İstanbul/20.30)

4- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Beşiktaş, Fransa'nın Villeneuve d'Ascq takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

5- Voleybol Kadınlar CEV Kupası 4'lü finaller (çeyrek final) turu rövanş maçında Türk Hava Yolları, Polonya'nın BKS Bostik takımını ağırlayacak.

(İstanbul/18.00)

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