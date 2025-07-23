Politik ve Ekonomik Gelişmeler - Son Dakika
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Politik ve Ekonomik Gelişmeler

23.07.2025 00:10
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP lideri Özel ve çeşitli bakanlıkların etkinlikleri gündemde.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

(Ankara/19.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un babası Muharrem Aygun?'un cenaze törenine katılacak, Bakırköy'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuşacak.

(İstanbul/08.30/Edirne/13.24/İstanbul/20.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bakanlıkta "Normal Doğum Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/13.00)

EKONOMİ FİNANS

1- 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), ikinci gününde devam edecek.

(İstanbul/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı tüketici güven endeksini, 2024 yılı "Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri" bültenini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya ve Ukrayna arasında üçüncü tur müzakereler yapılacak.

(İstanbul)

2- ? Suriye'nin Süveyda ilinde sağlanan ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.

(Süveyda/Şam)

3- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak. Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacak ve Ukrayna temsilcisi hazırlıklarını tamamlayacak.

(İstanbul/10.00/14.00/18.30/19.00)

2- UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Bulgaristan temsilcisi Cherno More ile deplasmanda karşılaşacak RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan ile bir futbolcu düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak. RAMS Başakşehir hazırlıklarını tamamlayacak. Cherno More teknik direktörü Ilian Iliev basın toplantısı düzenleyecek. Cherno More son antrenmanını gerçekleştirecek.

(Razgrad/18.30/19.00/18.00/18.45)

3- Polonya'da düzenlenecek 2025 Voleybol Kadınlar Milletler Ligi Final Etabı'nın ilk gününde, çeyrek finalde İtalya-ABD ve Polonya-Çin maçları yapılacak.

(Lodz/17.30/21.00)

4- Galatasaray, Summer Series Upper Austria turnuvası kapsamındaki ikinci hazırlık maçında Cagliari ile Raiffeisen Arena'da karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, Avusturya kampını tamamlayacak.

(Linz/20.30)

5- Fenerbahçe, Portekiz'de devam eden yeni sezon öncesi kamp çalışmaları kapsamındaki üçüncü hazırlık maçında Suudi Arabistan'ın Al İttihad ekibiyle karşılaşacak.

(Albufeira/22.00)

6- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turu ilk maçları tamamlanacak.

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Kaynak: AA

Polis Akademisi, Numan Kurtulmuş, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Diplomasi, Politika, Savunma, Ekonomi, ankara, Güncel, Spor, Son Dakika

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