Sağlık ve Ulaştırma Bakanı İki Şehirde Faaliyet Gösteriyor - Son Dakika
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Sağlık ve Ulaştırma Bakanı İki Şehirde Faaliyet Gösteriyor

Kemal Memişoğlu ve Abdulkadir Uraloğlu, Eskişehir ve Kütahya'da çeşitli açılış ve toplantılara katılacak.

31.01.2025 00:16
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6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Eskişehir Valiliği ve AK Parti Eskişehir İl Başkanlığını ziyaret edecek, Sağlık Yöneticileri Toplantısına katılacak, AMATEM açılışını yapacak. Memişoğlu, Kütahya Valiliği'ni, Kütahya Şehir Hastanesi'ni ve AK Parti Kütahya İl Başkanlığı ziyaret edecek, Sağlık Yöneticileri Toplantısı'na katılacak, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülsüm Güral Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi'nin açılışını yapacak.

(Eskişehir/08.30-13.30/Kütahya/14.30-20.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pazarkule Bağlantı Yolu Açılış Töreni'ne katılacak, Valiliği ziyaret edecek ve İl Koordinasyon Toplantısı'na iştirak edecek. Bakan Uraloğlu, AK Parti Edirne 7. Olağan Kadın Kolları Kongresi'ne katılacak ve Uzunköprü restorasyonu yerinde incelemelerde bulunacak.

(Edirne/11.00/12.00/15.00/16.45)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2024 dönemi dış ticaret istatistiklerini, hizmet üretici fiyat endeksini ve geçen yılın 4. çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aylık para ve banka istatistiklerinde Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma hesaplarının stok bakiyelerinin aralık ayı sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimleri İsviçre'de yapılacak.

(Nyon/14.00/15.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 22. haftası; ikas Eyüpspor-Net Global Sivasspor ve TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/Konya/20.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 22. haftası, Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor maçıyla başlayacak.

(Çorum/20.00)

4- THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında; Fenerbahçe Beko, İtalya'nın Virtus Bologna takımını ağırlayacak, Anadolu Efes ise Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30/Pire/22.15)

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası; Fenerbahçe Opet-Melikgazi Kayseri Basketbol ve BOTAŞ- Beşiktaş maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/15.00/Ankara/18.30)

6- Buz Hokeyi 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçlarına İstanbul'da devam edilecek. Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye, dördüncü maçında Yeni Zelanda ile karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sağlık ve Ulaştırma Bakanı İki Şehirde Faaliyet Gösteriyor - Son Dakika

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